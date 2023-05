Cẩm nang khám phá Đà Nẵng mùa lễ hội Pháo hoa Quốc tế trở lại 

(VTC News) -

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 hấp dẫn du khách mùa hè này.

Thưởng thức bữa tiệc ánh sáng bên bờ sông Hàn

Hành trình ôm trọn trải nghiệm hè Đà Nẵng bắt đầu từ con sông Hàn biểu tượng. Mỗi thời điểm trong ngày, sông Hàn lại mang màu sắc riêng biệt mà chỉ cần giơ máy lên là có ngay những bức ảnh check – in “thần sầu”.

Nếu ban ngày, khi mặt trời mới chiếu rọi, ánh sáng trên sông chỉ như một dải lụa màu trắng hơi sương vắt qua thì vào buổi tối, dòng sông huyền bí trở nên lung linh hơn nhờ ánh sáng của những cây cầu. Sông Hàn về đêm vốn đã đẹp, hè này sẽ lại rực rỡ hơn nữa khi hàng trăm chùm pháo hoa của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế – DIFF 2023 được bắn lên bầu trời sau 3 năm vắng bóng.

Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ 2/6 đến hết 8/7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn. Đây là sự kiện tâm điểm của lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng - Enjoy Danang 2023” - một trong những sự kiện lớn nhất của chương trình “WOW Đà Nẵng”, thuộc chiến dịch làm đẹp những vùng đất “WOW Việt Nam” do Sun Group khởi xướng.

Lịch thi đấu DIFF 2023.

Mỗi đêm trình diễn pháo hoa sẽ kéo dài từ 2-3 tiếng nên để có cho mình một vị trí thưởng thức pháo hoa trọn vẹn và lý tưởng nhất, bạn nên đặt sớm do năm nay số lượng vé bán ra ít hơn các kỳ DIFF trước. Mỗi đêm pháo sẽ chỉ có khoảng 5.000 chỗ ngồi trên khán đài. Hiện tại, vé đã được bán trên website https://diff.vn/ và trên hotline: 091.415.5561, có giá từ 800.000 đồng.

Trải nghiệm ngắm pháo hoa tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River

Một trải nghiệm khác biệt khác để xem pháo hoa là tại Sky36 - vị trí đắc địa từ tầng 36 của khách sạn Novotel Danang Premier Han River và cũng là của toàn thành phố để ngắm pháo hoa. Khi những màn pháo hoa bung tỏa, cũng là lúc Sky bar cao nhất thành phố sẽ trở nên cuồng nhiệt với những màn pool party, DJ, nhóm nhảy, ánh sáng nghệ thuật, và những ly cocktail thơm nồng.

Từ đây, người xem sẽ như có cảm giác được chạm tay vào bầu trời đang bung nở những bông pháo rực rỡ, để từ đó săn được cho mình những bức ảnh độc lạ nhất mùa Lễ hội Pháo hoa này.

Lễ hội ẩm thực và bia B’estival tại Sun World Ba Na Hills.

Chu du tại xứ sở thần tiên

Không chỉ có pháo hoa, mùa hè này, du khách đến với Đà Nẵng còn được phiêu du vào thế giới của những lễ hội văn hóa, ẩm thực sôi động trên đỉnh Bà Nà. Từ tháng 5 đến tháng 9, xuyên suốt mùa hè, Sun World Ba Na Hills sẽ biến Đà Nẵng trở thành tâm điểm giải trí tại miền Trung với hàng loạt những sự kiện lễ hội đồng hành cùng DIFF.

Hãy bắt đầu chuyến đi từ nước Đức xa xôi với “Lễ hội ẩm thực và bia B’estival” được ví như Oktoberfest. Kéo dài từ 30/4 đến 31/8 tại Beer Plaza, theo dãy cờ đuôi nheo rực rỡ sắc màu cùng những lều bia khổng lồ, du khách sẽ được bước vào lãnh địa của niềm vui rộn ràng và sự cuồng nhiệt với ẩm thực, bia và âm nhạc. Cuộc vui trên đỉnh Bà Nà cứ thế kéo dài với hơn 20 hương bia tươi mát lạnh từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Budweiser, Paulaner, Kulmbacher,… và hàng trăm món ngon.

Hầm rượu Debay.

Chưa kịp hết mê say, du khách tiếp tục được tận hưởng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật của những quốc gia hàng đầu thế giới như Pháp, Hàn Quốc… trong chuỗi sự kiện “Bà Nà WOW Festival - Thế giới thần tiên không khoảng cách” kéo dài từ tháng 5 cho đến hết tháng 7.

Ngay giữa lòng xứ sở cổ tích Bà Nà, khoảng cách của mỗi du khách với thế giới như thu hẹp lại khi được trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và đương đại cùng những trò chơi mang màu sắc xứ sở kim chi tại Lễ hội văn hóa Hàn Quốc; hay đắm mình trong men rượu vang nồng nàn tại Lễ hội văn hóa Pháp với điểm nhấn là sự kiện “Kỷ niệm 100 năm hầm rượu vang Debay tại Bà Nà”. Ngay từ giữa tháng 5, du khách có thể sở hữu cho mình những tấm vé đặc biệt để thưởng thức vang hảo hạng, được hóa thân thành quý tộc Pháp để cùng “xuyên không” về quá khứ.

Bên cạnh không gian ẩm thực và văn hóa đặc sắc, Sun World Ba Na Hills còn đem tới những show trình diễn nghệ thuật đặc sắc theo chủ đề các nguyên tố tự nhiên đưa du khách tới xứ sở của những câu chuyện cổ tích. Hành trình trải nghiệm cảm xúc của du khách mùa hè còn trọn vẹn hơn trong không gian âm nhạc sâu lắng “Love Songs - Love Vietnam” đêm 3/6 tại Quảng trường Ánh trăng của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Đây sẽ là dịp để khán giả sau khi thưởng thức đêm khai mạc pháo hoa (2/6) sẽ được trải nghiệm những giây phút tuyệt vời trong thanh âm da diết, đầy xúc cảm của những bản tình ca và không gian tối ấm áp, lãng mạn bên những người yêu thương.

Góc check-in tại Sun World Ba Na Hills.

Thời tiết tại Bà Nà luôn duy trì ở mức thấp hơn so với tại Đà Nẵng vì vậy ngoài trải nghiệm những lễ hội bất tận, sẽ thật lý tưởng để dạo chơi trong chút se lạnh trên đỉnh núi Chúa, khám khá những công trình biểu tượng như Cầu Vàng, Thác Thần Mặt trời, Quảng trường Nhật thực, Lâu đài Mặt trăng… và khiến cho bè bạn phát thèm với những bộ sưu tập hình ảnh đẹp “nhức nhối”.

Không khí lễ hội tại Công viên Châu Á – Asia Park.

Thắp lửa mùa hè với chuỗi sự kiện đậm chất KPOP

Đồng hành cùng DIFF 2023, bên cạnh Sun World Ba Na Hills, các điểm đến của Sun Group như Công viên Châu Á – Asia Park cũng sẽ mở ra cuộc hành trình vui chơi không ngừng nghỉ từ sáng đến đêm.

Hứa hẹn khởi nhiệt cho mùa hè bừng cháy tại đây là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật sôi động mà điểm nhấn là lễ hội “M-Pack Festival & Carnival Street Food” từ 20/5 đến 20/9 với lễ hội bia, lễ hội Soju, Kpop dance, food carnival, các show diễn truyền thống Việt Nam và bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh thành phố.

Dành cho hội bạn bè cùng nhau du lịch tận hưởng mùa hè ở thành phố biển, Kpop concert quy tụ nhiều cái tên nổi tiếng luôn thường trực mỗi tuần để du khách được “quẩy” hết nấc. Sức nóng của các cuộc hội hè hứa hẹn sẽ “lên tới đỉnh” với những bữa tiệc DJ vào thứ 7 hàng tuần cùng sự góp mặt của DJ Soda, Sura, G.G…

Đặc biệt, học sinh sinh viên toàn quốc đến Công viên Châu Á từ 1/6 đến 31/8 còn được hưởng mức giá vé all in one ưu đãi chỉ 120.000 đồng. Vé bao gồm: trải nghiệm miễn phí và không giới hạn số lượt tham gia của vòng quay Sun Wheel, tất cả các trò chơi ngoài trời, thưởng ngoạn các cảnh quan, kiến trúc độc đáo của Asia Park (Không bao gồm xe điện trẻ em, Nhà ma, Tô tượng, các dịch vụ thuê xe và dịch vụ khác, không miễn phí các trò chơi Carnival thưởng quà). Điều kiện để được áp dụng là đem theo thẻ học sinh sinh viên khi mua vé hoặc ảnh thẻ đồng phục.

Đà Nẵng sẽ là tâm điểm hút khách trong “mùa pháo hoa”.

Với các lễ hội đậm nét văn hóa và vô vàn hoạt động thú vị xoay quanh DIFF 2023, du khách ghé Đà Nẵng hè này hẳn sẽ muốn ở lại thành phố suốt cả một mùa pháo hoa.

Bảo Anh