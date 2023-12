Cẩm nang ăn chơi Quận 2 từ A đến Z ở TP.HCM

(VTC News) -

Nếu đến TP.HCM, bạn không thể bỏ qua những địa điểm vui chơi có tiếng tại Quận 2 dưới đây:

Family Garden

Với vị trí nằm giữa trung tâm Thảo Điền Quận 2, Family Garden là một khu đất có diện tích lên tới hơn 5.000 m2, nằm cách đường chính một đoạn nên đem đến không gian yên tĩnh tối đa.

Tại Family Garden, khung cảnh đa phần được bao phủ bởi màu xanh tươi mát của cây cối và những luống rau tươi tốt, chính vì thế đây quả thật là một nơi “tạm trốn” xa khung cảnh tấp nập xô bồ của thành phố thường ngày đã quá mức nhàm chán.

Tạm trốn một Sài Gòn "ồn ào” để tìm đến một Sài Gòn yên tĩnh tại Family Garden.

Family Garden sẽ đem đến những giây phút vô cùng mới mẻ cho cả gia đình, đặc biệt là những bé nhỏ sẽ vô cùng thích thú khám phá những khung cảnh dân dã vốn chỉ xuất hiện ở những miền quê. Nơi đây tổ chức những hoạt động vô cùng thú vị như câu cá, trồng cây, thu hoạch nông sản, làm vườn, tổ chức tiệc nướng ngoài trời… sẽ là những trải nghiệm thú vị cho một ngày dài tham quan.

Với người lớn, chỉ đơn giản ngắm nhìn những khung cảnh yên bình tại Family Garden nơi có ao hồ, cây cối rợp bóng thôi cũng đã thấy lòng mình trở nên tĩnh lặng và tìm lại được sự cân bằng cho tâm hồn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Không những vậy, với không gian xanh đa dạng các loại cây và khu vực tham quan, quả thực Family Garden trở thành một nơi sống ảo cực chất lượng mà không dễ gì tìm thấy ở Sài Gòn hoa lệ.

Phố Nhật Bản Oishi Town

Oishi Town là một địa điểm sống ảo ở Quận 2 rất được yêu thích. Đến đây bạn sẽ có cảm giác như vừa bước đến một “Nhật Bản phiên bản thu nhỏ”, nhất là khi lên ảnh nếu không nói thì khó mà đoán ra khung cảnh này có điểm gì khác biệt với Nhật Bản đời thật.

Đến Oishi Town nơi nào cũng là góc sống ảo cực kỳ chất lượng.

“Lạc lối” đến phố Nhật Bản, bạn sẽ tha hồ chọn cho mình những góc sống ảo ưng ý nhất, vì cả con phố này chỗ nào cũng tràn đầy hơi thở của xứ sở Phù Tang với những gian nhà gỗ nối dài nổi bật nhờ vào màu sắc đỏ trầm đặc trưng. Chỉ cần bạn chuẩn bị tinh thần và nghĩ sẵn cho mình những cách tạo kiểu “cool ngầu” là có thể tha hồ “tung hoành” tại Oishi Town.

Sau những giờ “chụp choẹt” thoả thích, nếu cần tìm kiếm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, đừng vội ra về vì ngay tại Oishi Town là nơi không những giúp bạn có những bức ảnh đẹp mà còn là địa điểm thưởng thức ẩm thực Nhật Bản ngon đúng vị, thoả mãn lẫn thị giác như đang đi du lịch đến “tiểu Tokyo”. Ngoài món ngon Nhật Bản, nơi đây còn phục vụ rất nhiều món ăn vặt đường phố nổi tiếng.

Bãi thả diều chân cầu Thủ Thiêm

Tìm lại bầu trời tuổi thơ, trải nghiệm cảm giác ngắm những con diều bay cao trong chiều gió lộng và cảnh hoàng hôn dần buông tại bãi thả diều chân cầu Thủ Thiêm, Quận 2 là sự lựa chọn yêu thích của nhiều người.

Đến Quận 2 ngắm những con diều đầy màu sắc bay cao trong gió.

Cứ khoảng 15-18h, đến với bãi thả diều này, bạn sẽ bắt gặp cảnh tượng người già, trẻ, lớn bé vui vẻ hào hứng điều khiển sợi dây để diều đầy màu bay căng cao trong gió lộng, giữa khoảng không bao la trên nền trời xanh ngắt.

Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và ngắm cảnh bầu trời rực rỡ, nhưng nếu bạn quá hào hứng muốn thử cảm giác thả diều nhưng không có sự chuẩn bị thì đừng lo, ngay tại bãi thả diều có rất nhiều địa điểm bán diều cho bạn lựa chọn.

Bonjour Cafe The Art

Bonjour Cafe The Art là một cái tên nằm trong top quán cà phê có view đẹp được tìm kiếm nhiều nhất tại Sài Gòn.

Không gian cực kỳ thu hút tại Bonjour Cafe The Art.

Ngay bước chân đầu tiên vào Bonjour Cafe The Art, bạn sẽ thật sự ấn tượng bởi không gian mang đậm nét nghệ thuật, khác hoàn toàn so với những quán cà phê thông thường bởi những góc bài trí vô cùng hút mắt. Vị trí của Bonjour Cafe The Art nằm trên con phố nhỏ nên giữ được không gian yên bình, chẳng hề có chút nào gọi là ồn ào tấp nập của phố thị.

Chỉ cần chọn một góc ngồi ưng ý, ngắm nhìn trăm hoa đua nở, hít nhẹ một hơi cảm nhận hương thơm nhè nhẹ của hương hoa bay trong gió quyện cùng vị thơm nồng của cà phê sẽ là những phút giây đầy thú vị.

Tất nhiên, đến với Bonjour Cafe The Art, check-in sống ảo vẫn là điều mà nhiều người cực kỳ yêu thích.