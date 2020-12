Cảm động câu chuyện hai ông cháu lái đò cứu gần 100 người thoát dòng lũ dữ

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, lời chia sẻ mộc mạc của ông Võ Văn Bình đã khiến cả hội trường rưng rưng xúc động.

Trước sự có mặt của gần 2.300 đại biểu, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ngày 10/12, chuyện ông Võ Văn Bình cùng người cháu ngoại cứu sống gần 100 người dân đã được tái hiện đầy cảm động qua cuộc trò chuyện giữa Biên tập viên Tạ Bích Loan và ông Võ Văn Bình cùng những nhân chứng được ông Bình cứu sống trong lũ dữ.

Trong đợt lũ cuối tháng 10 vừa qua, thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh) là một trong những địa phương bị ngập sâu nhất của huyện Quảng Ninh. Nước lũ dâng lên nhanh, đột ngột, nhấn chìm hoa màu và nhà cửa, đe dọa tính mạng của người dân. Trước hoàn cảnh đó, ông Võ Văn Bình cùng người cháu ngoại 14 tuổi là cháu Võ Nhật Thanh đã không quản hiểm nguy để đi đến cứu những người dân bị mắc kẹt trong lũ.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, Chiến sĩ thi đua toàn quốc trao biển tượng trưng tặng thuyền máy cho ông Võ Văn Bình và học bổng cho cháu Võ Nhật Thanh

Ông Bình nhớ lại, hôm ấy là ngày 18/10/2020, lũ về nhanh quá khiến thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh bị nước lũ bủa vây khắp chốn, chực chờ đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, căn nhà của ông cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ngập. Đang lo lắng thì ông nhận được cuộc điện thoại ngắt quãng báo có người bị kẹt bởi nước lũ ngoài quốc lộ, không thể về nhà để đưa người thân và di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Tình thế gấp gáp không thể chần chừ, ông Bình gọi vội đứa cháu trai Võ Nhật Thanh 14 tuổi và lật đật lên đò, không kịp thu dọn đồ đạc, con đò xé dòng lũ lao vun vút về nơi có những tiếng cầu cứu thảng thốt, liên tục. Cứ thế, hai ông cháu ăn uống qua loa, chẳng kịp thay quần áo, lăn lộn ngày đêm với lũ, cứu trợ an toàn gần 100 người dân.

Trên sân khấu của Đại hội, nhà báo Tạ Bích Loan giới thiệu với các đại biểu chiếc áo lấm lem bùn đất của ông Bình. Nhìn chiếc áo thường ngày của mình, ông giới thiệu: "Áo mặc trong suốt 7 ngày, không kịp tắm rửa gì hết!". Bởi khi đó chỉ chậm một giây phút thôi là những người chưa kịp di tản, đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ sẽ rất nguy hiểm.

Mấy ngày lênh đênh trên thuyền cứu hộ, ngôi nhà của ông Võ Văn Bình và người cháu trai ngập sâu trong nước, toàn bộ đồ đạc, vật dụng đều bị hư hỏng, không còn dùng được gì.

“Nhưng trước tiếng gọi kêu cứu của người dân trong mưa bão, mình cảm thấy tính mạng của con người quan trọng hơn tài sản của bản thân, cho nên mình phải ra đi", ông Bình chia sẻ.

Trước lời nói mộc mạc ấy, cả hội trường vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, có những đại biểu mắt nhoè lệ.

Một người dân được cứu sống hồi tưởng lại sau những ám ảnh: Hôm đó nước lũ lên nhanh quá, chỉ trong chốc lát đã ngập tới ngang người, chúng tôi hoảng hốt leo lên những nơi cao hơn nhưng nước lũ ngày càng dâng cao. Khi dần chìm trong tuyệt vọng với nỗi sợ, cầu cứu đến lạc giọng thì may sao chúng tôi gặp được bác Võ Văn Bình đi thuyền tới cứu mọi người dân trong xã, chúng tôi nhờ chiếc thuyền của bác ấy mà đến được nơi an toàn.

Ông Võ Văn Bình (66 tuổi), đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chia sẻ câu chuyện cứu sống gần 100 khỏi dòng lũ dữ

Một người khác cho biết nhà có gần chục thành viên, trong đó có cả người già và trẻ em, khi bị nước lũ bủa vây không biết làm thế nào, đành cầu cứu trong vô vọng và mong chờ vào sự may mắn khi đã gọi rất nhiều lần và chờ đợi mà không thấy có thuyền cứu hộ nào đi qua. Trong lúc như chìm trong tuyệt vọng, may sao đã gọi được cho ông Võ Văn Bình và chỉ hơn 10 phút sau, thuyền cứu hộ của ông Bình đã đến nhà đưa mọi người đi tránh lũ an toàn. “Gia đình chúng tôi cả đời không bao giờ quên ơn cứu mạng của ông Bình”, người này chia sẻ trong xúc động.

Khi đưa được người dân được cứu đến địa điểm an toàn thì hai ông cháu ông Bình lại tiếp tục lao vào dòng nước lũ để cứu người. "Hai ông cháu áo quần rất mỏng và trên đò thì không có phao cứu sinh… nhưng vẫn lao vào dòng nước lũ", một nhân chứng nhớ lại hình ảnh khi đó trong nghẹn ngào nước mắt.

Khi vinh dự là một trong những người được ông Bình cứu sống có mặt tại Đại hội, người hàng xóm và cũng là nhân chứng sống xúc động gửi lời cám ơn tới người hàng xóm, cũng là ân nhân, người đã cho chị và những người thân của chị được sống thêm một lần nữa.

Trên sân khấu, lắng nghe những lời chia sẻ của người được cứu, ông Bình giải thích thêm, trong lũ bão, dù lực lượng cứu hộ của xã với sự tham gia của chủ tịch, bí thư đến các đồng chí công an viên đã rất cố gắng nhưng vì địa bàn rộng, dân số đông và lũ về rất dữ nên có lúc không kịp, không xuể nổi. "Cho nên, tôi cũng giúp chính quyền, xông vào để cứu dân trong nguy cấp, nước đang dâng cao", ông Bình chia sẻ.

Vần vũ nhiều ngày liên tục trên biển nước mênh mông trong mưa lũ với nguy hiểm luôn rình rập, khi ông Võ Văn Bình đang chở thuyền đi tiếp nhiên liệu phục vụ cho công tác cứu trợ thì thuyền đi đúng vào dòng nước xoáy, không thể tránh, ông Bình đành ngậm ngùi nhìn chiếc thuyền 13 mã lực bao năm hành nghề với mình trên sông chìm xuống dòng nước lũ, ông may mắn kịp bơi vào bờ, thoát chết, nhưng tài sản duy nhất là chiếc thuyền vừa để mưu sinh vừa để cứu người đã không còn.

Mấy ngày sau, khi nước xuống, chiếc thuyền của ông Bình mới được tìm thấy nhưng đã vỡ và hư hỏng nặng, không thể sử dụng được. Ông Võ Văn Bình chỉ mong có được chiếc thuyền mới để vừa tiếp tục chở đò, vừa có điều kiện cứu trợ bà con nếu chẳng may lũ lại ập về. Tuy vậy, ông Bình kiên quyết không nhận tiền của bà con đã được mình cứu sống vì đơn giản ông cứu người không phải vì tiền mà vì muốn giúp bà con và đơn giản là bà con mình cũng còn khó khăn và nghèo quá.

Ghi nhận nghĩa cử và tấm lòng cao đẹp của "lão nông bình dị mà anh hùng", tại Đại hội, đại diện cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT đã trao tặng cho ông Võ Văn Bình một chiếc thuyền máy. Cùng với đó, cháu Võ Nhật Thanh – người tham gia cùng ông Bình trong cứu hộ cứu nạn người dân được trao tặng suất học bổng trị giá 200 triệu đồng, tiếp sức cho ước mơ đến trường còn dang dở.

Đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và Vietcombank, trên sân khấu Đại hội, ông Võ Văn Bình đã hát tặng toàn thể Đại hội một bài hát. Cả hội trường như lắng đọng trước sự mộc mạc mà chân thành. Anh hùng không ở đâu xa mà ở ngay trong những tấm gương bình dị mà cao cả như ông cháu người lái đò ở vùng lũ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.