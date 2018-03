Cầm dao rượt đuổi hàng xóm, vô tình gây ra cái chết con gái 2 tuổi

Trong lúc rượt chém hàng xóm, Sơn Diễn vô tình gây ra cái chết cho con mình.

Ngày 24/2, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tạm giữ hình sự Sơn Diễn (26 tuổi, ở phường 2) về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé gái 2 tuổi (con của Diễn) đã chết.

Lãnh đạo VKSND thị xã Vĩnh Châu cho biết chiều ba ngày trước, Diễn nhậu say và cầm dao rượt chém hàng xóm. Vợ nghi can sợ chồng gây họa nên chạy ra can ngăn. Trên tay chị này lúc đó bồng con gái 2 tuổi.

"Lúc Diễn vung dao chém người bạn thì vợ vô tình đưa tay đang bồng con ra nên bé bị dao trúng đầu gây tử vong. Tình tiết tăng nặng đối với hành vi Cố ý gây thương tích của Diễn là làm nạn nhân tử vong", lãnh đạo VKSND Vĩnh Châu nói.

