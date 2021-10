Cầm cây xăm gạo sang nhà hàng xóm đâm 3 người thương vong

(VTC News) -

Ngày 11/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1987, trú ấp Đông Bình 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyễn Thanh Cường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/10, Cường cầm cây xăm gạo từ nhà đến nhà chị Ca Thị Sang (sinh năm 1974).

Thấy chị Sang đang ngồi giặt quần áo trước nhà, Cường lao tới đâm hàng chục nhát vào người chị Sang khiến chị này chết tại chỗ.

Cường bỏ đi một đoạn thì thấy anh Nguyễn Văn Hận (sinh năm 1985, cùng trú tại địa phương) đang ngồi câu cá bên bờ sông. Cường xông đến đâm anh Hận trọng thương.

Hung khí gây án.

Sau khi anh Hận nhảy xuống sông thoát thân, Cường quay lại chỗ chị Sang đang nằm bất động thì gặp ông Ca Văn Thời (sinh năm 1952, cha của chị Sang) đang đứng gần đó. Cường rượt đuổi đâm ông Thời nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà thì bị người dân bắt giữ.

Ông Thời và anh Hận được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.