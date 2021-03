Cãi nhau với vợ, người đàn ông 34 tuổi uống thuốc diệt chuột bị cấm 20 năm trước

(VTC News) -

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai ngày 2/3 tình trạng co giật nặng nề.

Khai thác tiền sử được biết, sáng cùng ngày, bệnh nhân mâu thuẫn với vợ. Đến trưa bệnh nhân đi uống rượu (không rõ số lượng), sau đó về phòng. Khoảng 15h, người nhà phát hiện bệnh nhân nôn, lơ mơ, gọi hỏi không biết, phát hiện có vỏ gói thuốc diệt chuột Trung Quốc bên cạnh. Người nhà đưa người đàn ông vào bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng co giật toàn thân. Bệnh nhân được cấp cứu ban đầu và chuyển Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột, được đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc an thần, dùng thuốc chống co giật, hồi sức. Sau 1 tuần được điều trị, bệnh nhân đỡ co giật, tỉnh, được rút ống thở nhưng vẫn đang được theo dõi và điều trị tiếp.

Gói thuốc chuột bệnh nhân từng sử dụng.

Chất độc từ 20 năm trước

Theo bác sĩ Nguyên, chất độc bên trong gói thuốc diệt chuột cạnh bệnh nhân được gia đình thu lại và mang theo đến viện. Qua xét nghiệm bác sĩ thấy chất Tetramine (Tetramethylenedisulfotetramine). Đây chính là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc rất phổ biển ở miền Bắc nước ta cách đây 20 năm trở về trước, đặc điểm loại hóa chất là ở thuốc diệt chuột dạng gói chứa bột trắng gây tình trạng co giật.

“Tetramine tác dụng hệ thần kinh, gây co giật toàn thân nặng nề kiểu trạng thái động kinh. Ngộ độc xuất hiện nhanh, thường ngay khi đang ăn uống phải chất này nạn nhân bị co giật và ngã xuống, nhanh chóng tử vong do suy hô hấp. Tình trạng co giật cũng rất nặng nề, liên tục, các bệnh nhân thường phải thở máy, dùng nhiều loại thuốc chống co giật liều rất cao cùng lúc và thuốc giãn cơ (làm liệt cơ để ngăn co giật). Kiểm tra điện não đồ của bệnh nhân sẽ thấy hình ảnh động kinh toàn thể. Độc tính trên thần kinh kéo dài, có bệnh nhân sau vài tuần ổn định bỏ thuốc điều trị co giật trở lại và tử vong”, bác sĩ Nguyên nói.

Tetramine là hóa chất diệt chuột cực độc, bị cấm ở các nước, kể cả ở Trung Quốc. Ở Việt Nam, khoảng năm 2003 trở về trước, tetramine là nguyên nhân chính gây ngộ độc và tử vong. Nguyên nhân có thể do tự tử, đầu độc hoặc sử dụng hóa chất diệt chuột tràn lan và không an toàn tại gia đình dẫn tới lẫn chất độc vào thức ăn. Do co giật xuất hiện rất nhanh, nặng nề nên tốc độ gây tử vong do chất độc này cũng nhanh, khoảng 50%, phần lớn ngay tại gia đình hoặc trên đường tới bệnh viện.

Nguy hiểm hơn, loại hóa chất diệt chuột trên thường được bày bán và mua rất dễ dàng, có thể tại các quầy bán hóa chất bảo vệ thực vật, những người bán rong, quầy kinh doanh phân bón, giống cây trồng, kinh doanh thuốc thú y.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm việc nhập lậu và kinh doanh các hóa chất diệt chuột nêu trên. Bên cạnh đó, người dân cần tuyệt đối không sử dụng các hóa chất này vì bất cứ mục đích gì.