Cadillac có thể phải đóng cửa một loạt đại lý tại Mỹ

(VTC News) -

Với tham vọng đè bẹp Tesla trong phân khúc xe điện hạng sang, Cadillac có kế hoạch sản xuất xe điện vào năm 2025. Chiếc xe điện đầu tiên của thương hiệu xe sang này là Cadillac Lyriq 2023 cũng đã được công bố vào đầu năm nay và dự kiến được bán vào năm 2022.

Sau khi Lyriq được công bố, công ty Cadillac yêu cầu hệ thống đại lý của mình phải đầu tư tới 200.000 USD để bổ sung các trạm sạc, công cụ mới và đào tạo kỹ thuật viên. Tuy nhiên xe điện vẫn chiếm một phần nhỏ ở thị trường Mỹ, vì vậy nhiều đại lý không muốn phải bỏ ra số tiền đầu tư này.

Showroom Cadillac tại Mỹ.

Tính đến 1/1/2020, đã có 882 đại lý Cadillac tại Mỹ, bao gồm 153 phòng trưng bày chỉ dành riêng cho Cadillac mà không có bất kỳ thương hiệu General Motors nào khác. Trong khi đó Cadillac chỉ bán được khoảng 150.000 xe mỗi năm tại Mỹ. Vào thời kỳ đỉnh cao trước khi GM phá sản năm 2008, Cadillac có hơn 1.400 đại lý.

Nếu các báo cáo là chính xác, 1/5 trong số các đại lý của Cadillac sẽ đóng cửa vào cuối năm 2021. Điều này khiến mạng lưới đại lý của Cadillac giảm xuống còn khoảng 705 showroom tuy nhiên con số này vẫn cao so với khả năng tiêu thụ xe. Trung bình các đại lý của Cadillac hiện bán ít hơn 180 xe mỗi năm so với BMW và khoảng 900 xe so với Mercedes..