Cách thử hiệu ứng mới khi bình luận trên Facebook

Khi bình luận bất kỳ nội dung nào với 2 chữ cái “GG” (Gg, gg), phần bình luận sẽ có màu khác và bấm vào phần chữ, bạn sẽ có hiệu ứng đập tay hiện ra.

Thực tế đây là chức năng của Facebook có tên “Text delight”. Cách hoạt động của phần bình luận “GG” tương tự khi người dùng gõ bình luận với nội dung “Chúc mừng” hiện nay. Tuy nhiên không có cách nào để người dùng biết được bình luận với từ khóa nào sẽ có hiệu ứng. Lý do, Facebook chưa bao giờ công bố chức năng này chính thức.

Một số hiệu ứng đã có của chức năng “Text delight”.

Lần này việc bình luận GG (hoặc Gg) sẽ hiện ra ngẫu nhiên 1 trong 4 hiệu ứng khác nhau.

Hiệu ứng khi bình luận GG trên Facebook.

Để có được hiệu ứng khi bình luận “GG”, người dùng cần cập nhật ứng dụng Facebook trên điện thoại của mình lên phiên bản mới nhất. Sau đó vào bất kỳ bài viết nào và bình luận. Đến nay khi người dùng bình luận một trong các từ khóa sau sẽ xuất hiện hiệu ứng:

• Congratulations

• Congrats

• Chúc mừng

• xoxo

• Bff

• Best Wishes

• You Got This

• Lovely Time

• Wonderful Time

• You’re the Best

• Gooaal

• Rad