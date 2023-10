(VTC News) -

Lỗi wifi hiện dấu chấm than thường xảy ra thường xuyên trên điện thoại nếu bạn sử dụng thiết bị không đúng cách.

Đôi khi lỗi này không hoàn toàn do người dùng mà do lỗi đường truyền wifi, hoặc lỗi nhà mạng. Khi wifi có dấu chấm than sẽ làm Internet bị gián đoạn, khiến người dùng không thể truy cập vào mạng.

Hướng dẫn cách sửa nhanh lỗi wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại. (Ảnh minh họa).

Lý do wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại

Nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mạng wifi có dấu chấm than trên điện thoại. Hầu hết các lỗi này xuất phát từ modem hay chính điện thoại của bạn hoặc địa chỉ IP. Nó khiến Internet của nhà bạn ngưng kết nối tạm thời.

Một số nguyên nhân wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại phổ biến phải kể đến:

Xảy ra xung đột IP giữa modem chính của nhà mạng và bộ phát wifi

Modem cắm điện liên tục không có thời gian nghỉ (bị nóng hoặc quá tải)

Cùng thời điểm quá nhiều thiết bị truy cập vào wifi sử dụng, khiến wifi bị quá tải.

Điện thoại của bạn bị nhiễm virus.

Lỗi sợi quang hoặc đường dây cáp quang.

Tuy nhiên, nếu biết cách xử lý lỗi này, chỉ vài phút làm theo hướng dẫn dưới đây bạn có khắc phục tình trạng này.

Bật/Tắt wiFi

Trước tiên, bạn hãy thử tắt và bật lại wifi trên điện thoại của bạn. Điều này sẽ gửi yêu cầu kết nối mới đến bộ định tuyến hoặc điểm truy cập wifi và sẽ khiến cho lỗi chấm than trên điện thoại có thể được khắc phục.

Khởi động lại điện thoại

Nếu lỗi wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại không phải xuất phát modem wifi cũng có thể do điện thoại của bạn gặp sự cố tạm thời không bắt được mạng.

Cách nhanh nhất để khắc phục chính là khởi động lại điện thoại. Sau khi khởi động, điện thoại sẽ hoạt động nhanh hơn và có thể bắt mạng tốt hơn.

Kiểm tra cài đặt Wifi

Vào "Cài đặt" trên điện thoại, chọn vào "Wifi", và đảm bảo rằng tính năng wifi đã được bật. Kiểm tra xem điện thoại của bạn có đang kết nối vào mạng wifi bạn muốn không và cột sóng điện thoại có dấu chấm than không.

Bật quên mạng Wifi và kết nối lại

Nếu vẫn còn vấn đề, hãy thử quên mạng wifi và kết nối lại từ đầu. Trong phần wifi ở "Cài đặt", bạn chọn mạng wifi mà bạn đang gặp sự cố, sau đó chọn "Quên mạng". Sau khi đã quên mạng, hãy kết nối lại bằng cách đăng nhập mật khẩu vào lại wifi đó.

Cập nhật phần mềm thường xuyên

Bạn hãy kiểm tra xem điện thoại của bạn có phải bản cập nhật phần mềm mới không. Điều này có thể giúp khắc phục các lỗi liên quan đến wifi. Nếu điện thoại có sự cố về phần cứng hoặc cài đặt nâng cao hơn liên quan đến wifi. Trong trường hợp này, bạn nên mang điện thoại đến cửa hàng để kiểm tra và sửa chữa.

Trên đây là các cách giúp bạn khắc phục tình trạng lỗi wifi hiện dấu chấm than trên điện thoại, bạn hay tham khảo và thực hiện theo nếu điện thoại gặp vấn đề trên.