Cách săn combo du lịch Đà Nẵng giá rẻ

(VTC News) -

Combo du lịch Đà Nẵng trọn gói là sự kết hợp các dịch vụ như: vé máy bay, khách sạn. Còn lại, bạn có thể tự thiết kế lịch trình ngoài combo gồm: điểm vui chơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực tại nơi đến hợp túi tiền và khẩu vị.

Làm sao để săn được combo du lịch Đà Nẵng giá rẻ?

Với những tín đồ du lịch, những thời điểm “vàng” để săn sale không phải điều lạ lẫm. Tuy nhiên, việc lựa chọn thời điểm săn được combo du lịch giá rẻ là bí kíp mà không phải ai cũng biết.

Từ đầu tháng 3, các hãng hãng không thường tung ra rất nhiều ưu đãi hấp dẫn để chào hè. Do đó nếu muốn sở hữu những cặp vé khứ hồi Đà Nẵng giá rẻ thì bạn hãy “canh chừng” fanpage, website các hãng hàng không ngay tại thời điểm này.

Trong khoảng thời gian này, các công ty du lịch cũng tận dụng việc giá vé máy bay đang giảm để tung ra nhiều combo du lịch hấp dẫn gồm vé máy bay kèm khách sạn, vận chuyển hoặc thậm chí là cả vé tham quan.

Thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa mưa tại Đà Nẵng, nên giá vé cũng “lao dốc”, nhiều combo du lịch Đà Nẵng giá rẻ cũng sẽ được tung ra. Để kích cầu du lịch các hãng hàng không và các công ty du lịch đều có những chương trình khuyến mại để hút khách.

Vào đầu tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất khi du lịch Đà Nẵng trong mùa mưa, vì thời gian này thời tiết ở Đà Nẵng rất đẹp, vẫn có nắng nhưng không rát để thoải mái tắm biển mà không lo da cháy nắng.

Một điều hết sức lưu ý, nếu du khách muốn du lịch Đà Nẵng bất cứ thời điểm nào thì nên theo dõi website, fanpage của các công ty du lịch, hãng hàng không. Bởi nhiều doanh nghiệp thường tổ chức tri ân khách hàng, mừng sinh nhật...và tung ra nhiều gói combo có mức giá phù hợp để khách hàng dễ dàng quyết định.

Bà Nà Hills được coi là “đường lên tiên cảnh”

Chơi gì ở Đà Nẵng? Nếu đặt câu hỏi này, đảm bảo bạn sẽ nhận được một danh sách trả lời dài bất tận và đặc biệt là được cập nhật liên tục. Dù bạn có là một người yêu thiên nhiên, mê mẩn vẻ sôi động thành thị, hay muốn tìm một phố biển yên bình để nghỉ dưỡng thì thành phố này vẫn có đủ điều để bạn chờ mong. Bởi thế mà chẳng hề quá lời khi nói tour du lịch Đà Nẵng luôn được du khách ưu ái hàng đầu.

Là một thành phố biển, tất nhiên du khách sẽ không thể bỏ qua những bãi biển Đà Nẵng trong xanh như Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, hay An Bàng. Tắm biển thỏa thuê, bạn có thể thẳng tiến lên rừng núi để tận hưởng khí hậu trong lành, chiêm ngưỡng những kì quan mà thiên nhiên đã dành tặng cho vùng đất này.

Dưới đây là những địa điểm nổi tiếng nhất

Biển Mỹ Khê: Đây là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất Việt Nam, thậm chí còn được xếp hạng một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nằm ngay trung tâm thành phố, dọc đường chính Phạm Văn Đồng, du khách chỉ cần đi vài bước là đặt chân đến làn nước xanh, thỏa sức vui chơi với những trò thể thao trên biển.

Bán đảo Sơn Trà sở hữu hệ sinh thái độc đáo rừng nguyên sinh giáp biển duy nhất ở Việt Nam, bán đảo Sơn Trà là nơi bất kỳ ai yêu thích chinh phục thiên nhiên cũng phải ghé qua khi đến Đà Nẵng. Tại đây có ngôi chùa Linh Ứng Bãi Bụt với địa thế “tựa núi hướng biển”, có đỉnh Bàn Cờ là nơi bạn có thể phóng tầm mắt toàn cảnh thành phố, có cây đa “bách niên đại thụ” đã sừng sững cùng đất trời như thế suốt ngàn năm qua.

Bà Nà Hills là vùng đất được ưu ái cho biệt danh “đường lên tiên cảnh”. Chỉ cần bước khỏi ga cáp treo, bạn sẽ cảm nhận được không khí se lạnh ùa vào và cũng đừng ngạc nhiên với kiến trúc như một ngôi làng châu Âu xa xôi nào đó.

Ngũ Hành Sơn là quần thể năm ngọn núi đá vôi, được lấy tên theo năm yếu tố ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Khám phá Ngũ Hành Sơn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các hang động kì vĩ trong lòng núi, ghé thăm những chùa miếu linh thiêng ẩn mình nơi núi đá đã trăm năm, và cũng trầm trồ trước cách con người và thiên nhiên hòa hợp.

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) Trong các kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng mà không nhắc đến Hội An thì quả thật là một thiếu sót lớn. Khu phố cổ nằm bên sông Thu Bồn có tuổi đời hơn 400 năm này chính là nơi hiếm hoi còn lưu giữ hình ảnh của một Việt Nam xưa với những mảng tường vàng, những ngôi nhà mái ngói cổ kính, cùng giàn hoa giấy rực rỡ. Một lần dừng chân ở Hội An để cảm nhận không khí yên bình và nhịp sống chậm rãi nơi phố nhỏ.

PHẠM DUY