Cách pha nước chấm tuyệt ngon cho nhiều món ăn

Nước chấm là linh hồn của nhiều món ăn. Chị em hãy tham khảo cách làm 13 loại nước chấm của chị Tô Hưng Giang dưới đây nhé để về chế biến cho cả nhà thưởng thức.

Cách pha nước chấm gà luộc

2 củ hành khô thái lát mỏng

1 thìa canh bột canh, 1 gói gia vị hảo hảo, 1 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê ớt bột

1,5 thìa canh nước cốt chanh, 1 lá chanh thái sợi, 1 quả ớt.

Pha chung tất cả các nguyên liệu vào trong một bát sẽ tạo thành bát gia vị chấm gà luộc vô cùng thơm ngon, mới mẻ.

Cách pha nước chấm hải sản

2 quả ớt sừng không cay hoặc ít cay, đem luộc chín rồi băm thật nhuyễn

1 thìa canh muối, 1 thìa canh đường

1/2 thìa cà phê nước cốt quất hoặc chanh

5 lá chanh tước gân băm nhỏ.

Tất cả trộn đều trong một bát là xong, hoặc có thể cho các nguyên liệu vào máy xay, xay nhuyễn trong vài giây.

Cách pha mắm tôm chấm

4 thìa canh mắm tôm ngon, 2 thìa canh đường

3 thìa canh nước cốt quất, 2 thìa canh rượu trắng

1 thìa cà phê tỏi băm, 1 thìa cà phê ớt băm

4 thìa canh dầu thật sôi.

Cho tất cả vào trong bát, khuấy bông đều lên là được, dùng chấm đậu phụ, lòng dồi, bún, dưa chuột đều ngon.

Làm muối tiêu chấm

1 thìa canh muối, 2 thìa canh đường, 1 thìa canh hạt tiêu xay

1 thìa cà phê ớt băm, 4 thìa canh nước cốt chanh.

Trộn đều các nguyên liệu với nhau là xong, dùng chấm thịt luộc, gà luộc, gà nướng... đều ngon.

Chẩm chéo

3-4 nhánh tỏi\

2 quả ớt khô (hoặc dùng ớt bột khô, ớt tươi)

2 thìa cà phê bột canh, 1/3 thìa cà phê bột ngọt (nếu bạn ăn được bột ngọt)

Vài hạt mắc khén (chỉ vài hạt, cho nhiều phần nước chấm sẽ bị đắng và hăng).

Mắc khén cũng phải rang hoặc nướng qua cho dậy mùi thơm, mọi người nên rang sẵn nhiều cho vào hộp kín cất ngăn mát tủ lạnh, đồng bào dân tộc thường hay lưu trữ bằng cách treo gác bếp.

Tỏi, ớt khô nướng cho thật thơm,đổ tất cả vào cối cùng hạt mắc khén, bột canh, bột ngọt, giã cho nhuyễn mịn. Món chẳm chéo khô có thể dùng để chấm món thịt luộc, măng luộc, chấm xôi, cá nướng, và kể cả rau củ quả luộc cũng rất ngon. Nếu dùng để chấm thịt gà thì thái nhỉ 2 lá chanh cho vào giã cùng, còn nếu chấm thịt cá thì thái thêm rau mùi tàu hoặc mùi ta giã cùng chấm sẽ thơm ngon hơn.

Cách pha mắm nêm

100ml mắm nêm

1/2 quả dứa chín, 2 cây sả, 5 tép tỏi, 1 quả ớt

1 thìa canh đường.

Băm nhỏ các nguyên liệu rồi cho vào máy xay nhỏ. Đổ tất cả vào nồi đun sôi. Để nguội rồi cất tủ lạnh ăn dần.

Cách pha nước chấm mắm gừng

Nước mắm ngon: 50ml

Chanh 1 quả, gừng củ tươi 20gr

Hạt tiêu 1 thìa cà phê, mỳ chính 1 thìa cà phê

Ớt tươi 1-2 quả, đường cát 20gr, nước đun sôi để nguội 100ml

Cho gừng, ớt tươi vào máy xay nhỏ hoặc giã thật nhỏ. Chanh vắt lấy nước cốt. Cho vào bát: nước mắm, nước đun sôi để nguội, đường, nước chanh... hòa thật tan đường, tiếp đến cho gừng và ớt xay, hạt tiêu, trộn đều các nguyên liệu là xong, dùng cho món gỏi cuốn, thịt luộc.

Nước chấm chua ngọt

1 thìa canh tỏi băm, 1/2 thìa canh ớt băm, 4 thìa canh đường, 4 thìa canh nước mắm

2 thìa canh nước đun sôi để nguội

1 quả chanh (nếu ai ăn mỳ chính thì thêm 1/2 thìa cà phê mỳ chính).

Để chắc chắn tỏi ớt nổi lên thì cho tỏi ớt vào bát trước, vắt 1/2 quả chanh vào để riêng. Hòa đường với nước mắm và nước đun sôi để nguôi cho tan, phải tan đường mới ngon. Sau đó mới đổ tỏi ớt vào và nêm nếm lại độ chua ngọt một lần nữa cho vừa miệng. Tỏi nên băm khô và băm thật nhỏ, tránh để dính nước thì sẽ luôn nổi.

Cách pha nước chấm cua ghẹ

Đường cát trắng 50gr

Tương ớt 50gr, nước mắm 25gr

Tỏi 10gr, dấm ăn 50gr, quất 15gr, lá chanh 3 lá

Tỏi băm nhỏ. Quất thái mỏng. Lá chanh thái sợi. Cho đường, nước mắm, dấm, tương ớt... vào bát, hòa thật tan các nguyên liệu. Tiếp đến cho tỏi, quất thái mỏng, lá chanh. Trộn đều các nguyên liệu là xong.

Pha xì dầu

100ml xì dầu đóng chai

Tỏi 20gr, ớt bột khô 1/4 thìa cà phê (hoặc dùng ớt tươi thì 1 quả)

Đường cát trắng 10gr, dấm ăn 10gr, mỳ chính 5gr

Rau mùi, hành lá thái nhỏ: 1 thìa canh

Vừng rang chín 10gr, dầu mè 20gr

Tỏi ớt băm nhỏ (nếu dùng ớt bột thì thôi ớt tươi). Rau mùi rửa sạch thái nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu: xì dầu, đường, tỏi, ớt, mỳ chính, dấm ăn, rau mùi, vừng rang chín vào bát. Đun nóng dầu mè và đổ lên trên các nguyên liệu là xong. Trộn đều các nguyên liệu gia vị trong bát.

Cách pha nước chấm kiểu Thái Lan

Hành củ tím 5gr, ớt cay 1 quả, tỏi 5gr

Rau mùi ta

Nước đun sôi để nguội 10gr

Nước mắm 5gr, đường cát trắng 5gr, nước cốt chanh 5gr

Hạt tiêu 1/4 thìa

Hành củ tím lột vỏ thái mỏng. Tỏi băm nhỏ. Rau mùi ta rửa sạch thái nhỏ khoảng 1 thìa cà phê. Ớt cay băm nhỏ. Cho vào bát: nước mắm, nước cốt chanh, đường cát trắng, nước đun sôi để nguội hòa tan đường. Tiếp đến cho tỏi, ớt, hành, rau mùi và hạt tiêu, trộn đều tất cả các nguyên liệu là xong.

Cách pha nước chấm mắm me

Me chua chín đóng thành bịch (bán sẵn trong siêu thị) hoặc me quả me chua đã chín: 50gr

Nước mắm 25gr, nước trắng 200ml

Đường cát hoặc đường thốt nốt 50gr

Tỏi 20gr, ớt bột khô 1/2 thìa cà phê (hoặc dùng 1 quả ớt cay tươi)

Me ngâm nước nóng cho mềm, rây lấy phần thịt me và bỏ hạt. Cho đường, me, nước mắm, nước trắng... đun sôi cho sền sệt, để lửa nhỏ vừa. Múc hỗn hợp mắm me đã đun sôi ra bát, trộn thêm tỏi, ớt là xong.

Sốt chấm đồ chiên rán

Sốt mayonnaise 100gr

Tương cà chua (loại ketchup đóng chai mua sẵn trong siêu thị) 10gr

Tương ớt 10gr

Sữa đặc 10gr

Whipping cream (kem tươi) 10gr

Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau thành hỗn hợp sốt sánh mịn.