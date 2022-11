Cách pha cà phê tốt cho sức khỏe

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Phòng ngừa bệnh Tim mạch châu Âu, cà phê không chỉ tốt cho sức khỏe mà thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ nếu bạn pha cà phê bằng phin.

Theo CNN, cà phê chưa lọc chứa các chất làm tăng lượng cholesterol trong máu. Tác giả nghiên cứu Dag Thelle, giáo sư cấp cao thuộc khoa y tế cộng đồng và sức khỏe thuộc Đại học Gothenburg, Thụy Điển, cho biết sử dụng một bộ lọc sẽ loại bỏ các chất không tốt trong hạt cà phê để hạn chế cơn đau tim và tỷ lệ tử vong do cà phê.

“Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng thuyết phục về mối liên hệ giữa các phương pháp pha cà phê với các cơn đau tim và tuổi thọ”, giáo sư cấp cao Dag Thelle nói.

Đó là tin xấu đối với những người yêu thích cà phê được pha bằng máy. Đun sôi cà phê hoặc sử dụng máy ép cà phê thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Uống cà phê đã lọc tốt hơn cho sức khỏe

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Drayer cho biết: “Cà phê không lọc, như cà phê Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hoặc cà phê được pha trong máy ép của Pháp chứa lượng cafesol và kahweol cao hơn. Các chất này được tìm thấy trong các giọt dầu trôi nổi trong cà phê và cả trong trầm tích”.

“Các nghiên cứu đã chỉ ra những chất này có thể làm tăng mức chất béo trung tính và mức chỉ số LDL cholesterol. Vì vậy, bạn nên pha cà phê với các bộ lọc giấy, thường sử dụng trong cà phê pha nhỏ giọt, có thể giúp giữ lại các hóa chất độc hại”, giáo sư cấp cao Dag Thelle cho biết.

Nghiên cứu mới đã theo dõi hơn nửa triệu đàn ông và phụ nữ Na Uy khỏe mạnh trong độ tuổi từ 20 đến 79 trong khoảng thời gian 20 năm.

Kết quả cho thấy uống cà phê đun sôi hoặc ép không lọc làm tăng nguy cơ tử vong ở nam giới từ 60 tuổi trở lên do bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, uống cà phê đã được lọc - ví dụ qua một bộ lọc giấy - được cho là tốt cho sức khỏe hơn là không uống cà phê.

Uống cà phê được lọc qua bộ lọc được cho là tốt cho sức khỏe hơn là không uống. (Ảnh: Healthline)

Cà phê đã lọc có liên quan đến việc giảm 15% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, giảm 12% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở nam giới và giảm 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim ở phụ nữ so với không uống cà phê.

Thực tế, nghiên cứu cho thấy những người uống 1-4 tách cà phê đã qua lọc mỗi ngày có tỷ lệ tử vong thấp nhất.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cà phê đã lọc có thể nâng cao khả năng tập trung tinh thần, thúc đẩy tâm trạng và cải thiện hiệu suất trong khi tập thể dục.

Tạp chí Y khoa Anh đã công bố một nghiên cứu lớn vào năm 2017, xem xét hơn 200 phân tích tổng hợp về lợi ích sức khỏe của cà phê và cho thấy uống 3-4 tách cà phê đen mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhiều loại ung thư, rối loạn thần kinh, chuyển hóa, gan cũng như giảm tỷ lệ tử vong.

Các nghiên cứu khác cho thấy cà phê làm giảm nguy cơ ung thư hắc tố, bệnh tim, bệnh đa xơ cứng, bệnh tiểu đường loại 2, bệnh gan, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh Alzheimer, đau lưng liên quan đến ngồi lâu làm việc với máy tính.

Những người nên tránh uống cà phê

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo. Một số người cần hạn chế hoặc tránh uống cà phê.

- Những người bị khó ngủ, mất ngủ: Nếu bạn khó ngủ, tốt nhất nên tránh cà phê và các đồ uống chứa caffeine vào buổi tối hoặc gần giờ đi ngủ.

- Cẩn thận nếu bạn có nguy cơ bị gãy xương: Phân tích của Tạp chí Y khoa Anh cho thấy mức tiêu thụ cà phê cao (hơn 4 tách mỗi ngày) có liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn ở phụ nữ, nhưng không phải ở nam giới.

- Phụ nữ có thai cũng nên đề phòng: Mức độ tiêu thụ cà phê cao hơn được phát hiện làm tăng nguy cơ sinh non và thai chết lưu, cũng như trẻ sơ sinh nhẹ cân. Điều này có thể do thời gian bán hủy của caffeine được biết là tăng gấp đôi trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ có thai không nên uống cà phê. (Ảnh: The List)

- Không dành cho những người bị Parkinson: Một nghiên cứu được công bố vào tháng 9/2017 đã đảo ngược ý kiến ​​về lợi ích đối với bệnh Parkinson, vốn từ lâu được cho là có lợi nếu tiêu thụ caffeine. Các nhà nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra cà phê làm giảm run ở những người bị Parkinson đã nghiên cứu thêm một mẫu bệnh nhân lớn hơn trong thời gian dài. Lần này, họ không tìm thấy sự khác biệt giữa những người dùng viên caffeine và những người dùng giả dược.

- Người có mức cholesterol cao:“Những người có mức cholesterol cao hãy tránh xa loại cà phê chưa lọc, kể cả cà phê được pha bằng máy cafetière”, giáo sư cấp cao Dag Thelle nói.

Cách pha cà phê lành mạnh

Theo CNN, để đảm bảo lợi ích khi uống cà phê, chuyên gia dinh dưỡng Lisa Drayer đã đề xuất các mẹo sau:

- Thêm sữa ít béo và bỏ qua phần kem: "Kem đóng góp khoảng 50 calo và 3 gram chất béo bão hòa cho mỗi thìa”, chuyên gia dinh dưỡng Lisa Drayer cho biết thêm sữa ít béo có ít calo hơn và sẽ giúp bù đắp lượng canxi mất đi.

- Tránh đường trong cà phê: Một thìa cà phê đường chứa 16 calo. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu bạn thêm hai thìa cà phê vào nước và uống một vài cốc mỗi ngày, lượng calo sẽ tăng lên.