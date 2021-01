Cách người Mỹ sử dụng vitamin

(VTC News) -

Cuộc khảo sát năm 2019 của CRN cho thấy mức sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) của người Mỹ đạt tỷ lệ cao nhất mọi thời đại, tái khẳng định vai trò quan trọng của việc sử dụng loại thực phẩm đặc biệt này trong cuộc sống của hầu hết người Mỹ.

Người Mỹ dùng gì?

Có 77% người Mỹ tham gia khảo sát khẳng định họ sử dụng thực phẩm BVSK. Cuộc khảo sát cho thấy đa phần người trên 18 tuổi đều bổ sung vitamin và khoáng chất. Trong đó, nhóm tuổi 35-54 có tỷ lệ sử dụng thực phẩm BVSK cao nhất, đạt 81%.

“Trong quá trình đổi mới, không thể phủ nhận việc sử dụng thực phẩm BVSK đang trở thành một xu hướng chủ đạo. Hơn 3/4 người Mỹ sử dụng thực phẩm BVSK mỗi năm, xu hướng rõ ràng cho thấy vai trò quan trọng của việc bổ sung (vitamin và khoáng chất) trong chế độ chăm sóc sức khỏe của người dân”, Nancy Weindruch, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông CRN cho biết.

Tỷ lệ sử dụng thực phẩm BVSK theo độ tuổi ở Mỹ. (Ảnh: Statistics)

Số liệu cũng chỉ ra, vitamin và khoáng chất tiếp tục là loại thực phẩm BVSK phổ biến nhất, được 76% người Mỹ sử dụng. Loại phổ biến thứ hai là chất bổ sung đặc biệt (40%), tiếp theo là sản phẩm có nguồn gốc thảo mộc và thực vật (39%).

28% người Mỹ sử dụng chất bổ sung dinh dưỡng thể thao và 17% người Mỹ sử dụng chất bổ sung quản lý cân nặng.

Cuộc khảo sát tiến hành với 2.006 người lớn, và đây là năm thứ 20 CRN thực hiện nó.

Uy tín của dược sĩ quầy thuốc

Thực phẩm BVSK ở Mỹ không yêu cầu kê đơn. Tuy nhiên, người Mỹ không sử dụng bừa bãi, họ nhận tư vấn từ các dược sĩ và chuyên gia của chính các quầy thuốc.

Tại quốc gia này, có khoảng 88.000 hiệu thuốc. Theo Cục thống kê lao động Mỹ, có tới 186.000 dược sĩ cộng đồng phục vụ ở hiệu thuốc. Càng ngày, vai trò của dược sĩ càng được công nhận là quan trọng khi môi trường chăm sóc sức khỏe thay đổi và ngày càng nhiều các sáng kiến ​​cải cách chăm sóc sức khỏe. Người Mỹ rất tin tưởng vào tư vấn của các dược sĩ quầy thuốc, mức độ uy tín của dược sĩ cộng đồng chỉ đứng sau bác sĩ và y tá, theo khảo sát của Gallup.

Mô hình các cửa hàng thuốc ở Mỹ ngoài việc bán thuốc theo đơn, các dược sĩ có trách nhiệm tư vấn cho người mua hàng về thành phần, tác dụng và cách sử dụng các loại thực phẩm BVSK không kê đơn. Họ bắt buộc phải có giấy phép hành nghề dược sĩ và được đào tạo bài bản về các kiến thức y khoa dinh dưỡng, bệnh lý thông thường để có thể trở thành những tư vấn viên tốt nhất.

Mô hình điển hình

Tuy có số lượng cửa hàng khổng lồ (88.000 quầy thuốc), ngành phân phối thực phẩm BVSK của Mỹ vẫn chỉ nằm trong tay những cái tên phổ biến như Walmart, Walgreen, CVS Health… với hình thức phân phối truyền thống OTC (phân phối bán lẻ tại quầy).

Ngày nay, mô hình các thương hiệu vừa sản xuất, vừa phân phối đa kênh đang trở nên phổ biến. The Vitamin Shoppe là một trong những thương hiệu ngành vitamin nổi tiếng nước Mỹ đã thành công với hệ thống phân phối mới này. Không chỉ có hơn 800 siêu thị bán hàng trên khắp xứ cờ hoa và các quốc gia lân cận, The Vitamin Shoppe còn bán sản phẩm của mình thông qua các kênh bán hàng online, bán hàng qua điện thoại lẫn OTC truyền thống.

Thương hiệu cũng cho ra đời hơn 7.000 sản phẩm với nhiều danh mục, đặc biệt tập trung cho các danh mục sức khỏe thường nhật, tăng cường dinh dưỡng và thể trạng tốt nhất mỗi ngày cho người tiêu dùng. Đồng thời, The Vitamin Shoppe cung cấp ra thị trường các sản phẩm đạt chứng nhận GMP, Non-GMO, Organic và NSF, giúp người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc nguyên liệu cũng như sản phẩm cuối cùng.

Cửa hàng The Vitamin Shoppe Việt Nam ở 58B Bà Triệu

Điểm khác biệt lớn nhất của The Vitamin Shoppe so với các hệ thống bán hàng truyền thống là thương hiệu đầu tư, chăm chút cho đôi ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông qua các hệ thống chăm sóc khách hàng của mình. Ở các siêu thị, những chuyên gia này không chỉ đóng vai dược sĩ tư vấn về sản phẩm mà còn tư vấn cặn kẽ về sức khỏe và cách phối kết hợp các sản phẩm thực phẩm BVSK sao cho phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng.

Khi người tiêu dùng tiếp cận với các kênh bán hàng của The Vitamin Shoppe, họ sẽ luôn được lắng nghe các vấn đề về sức khỏe, được tư vấn sát sao nhất về hành trình để tìm lại chính bản thân họ ở một phiên bản tốt hơn, cùng với sự phối hợp chăm sóc của các sản phẩm do The Vitamin Shoppe cung cấp.

Những người đứng đầu luôn đặt sự quan tâm tới vấn đề của khách hàng lên trên lợi nhuân trước mắt, chính vì vậy việc bán hàng kèm tư vấn sức khỏe đặt ra yêu cầu về sự chuyên nghiệp và bài bản của toàn hệ thống cùng sự tâm huyết của từng nhân viên. Nhờ thế, The Vitamin Shoppe đã được hơn 90% người dân Mỹ biết đến, trở thành thương hiệu bán lẻ nổi tiếng ở quốc gia này.

Mới đây, thương hiệu The Vitamin Shoppe được đưa về Việt Nam thông qua kênh đầu tư của tập đoàn Kim Liên – doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực bán lẻ ô tô và kinh doanh khách sạn. The Vitamin Shoppe Việt Nam áp dụng chuẩn mô hình cửa hàng của Mỹ cũng như đội ngũ chuyên gia tư vấn sức khỏe. Đồng thời, tại cửa hàng, The Vitamin Shoppe Việt Nam cũng trang bị các thiết bị, máy móc đo chỉ số cơ thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn những chỉ số sức khỏe của cơ thể mình. Đây là điều hiện chưa có chuỗi cửa hàng nào ở Việt Nam có được. Ngày 9/1, The Vitamin Shoppe Việt Nam đã khai trương siêu thị thực phẩm BVSK đầu tiên của mình tại địa chỉ 58B Bà Triệu, Hà Nội.