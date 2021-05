Cách ly gần 74.00 học sinh, giáo viên ở 10 tỉnh thành có tiếp xúc ca COVID-19

(VTC News) -

Hiện Việt Nam có tổng cộng 2.746 ca COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.466 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.176 ca. Riêng ngành giáo dục, ít nhất 26 học sinh mắc COVID-19 tại 10 tỉnh, thành phố cả nước.

Bắc Giang: 19.968 giáo viên, học sinh cách ly

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Bắc Giang, đến sáng 17/5 toàn tỉnh có 8 học sinh mắc COVID-19. Qua rà soát, 779 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên là F1 của 8 ca mắc này và đang phải cách ly tập trung.

Riêng học sinh lớp 9 có 1.628 em đang tự cách ly, theo dõi y tế, trong đó 36 trường hợp là F1 được cách ly tập trung. Sở đang tính phương án lùi thời gian thi vào lớp 10 từ 7 đến 10 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Như vậy, hiện Bắc Giang cho cách ly tập trung 779 trường hợp (F1) là giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và 19.189 giáo viên, học sinh sinh viên đang là F2 tự cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

Bắc Ninh cách ly 48.511 giáo viên, học sinh

Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh phát hiện 14 học sinh, giáo viên mắc COVID-19, trong đó 4 trường hợp học sinh của trường THPT Kinh Bắc (huyện Thuận Thành), trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Qua truy vết, điều tra dịch tễ, đến nay ít nhất 511 học sinh, giáo viên là F1 đang phải cách ly tập trung. Hơn 10.000 học sinh, giáo viên là F2; hơn 38.000 học sinh, giáo viên là F3 hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Để đảm bảo an toàn chống dịch, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Kom Tum cách ly 449 giáo viên, học sinh

Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum cho biết, toàn ngành giáo dục địa phương có 449 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, 2 cán bộ quản lý giáo dục, 51 giáo viên và 396 học sinh. 449 trường hợp này trước đó đến, đi về các địa phương có dịch hoặc nghi tiếp xúc với các trường hợp F1, F2, F3.

UBND tỉnh Kon Tum thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên dừng học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

301 học sinh, giáo viên ở Bến Tre cách ly

Vì có học sinh và hiệu trưởng đi cùng chuyến bay với ca COVID-1 nên tỉnh Bến Tre cho 278 học sinh và 23 giáo viên cách ly tại nhà để phòng dịch.

Theo đó, ngày 6/5, Sở Y tế tỉnh Bến Tre quyết định cách ly y tế tại nhà với 37 học sinh lớp lá và 2 giáo viên trường Mầm non Thị trấn Chợ Lách. Riêng huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) có 207 học sinh và 19 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học An Định 2 và 34 học sinh, 2 giáo viên trường Mẫu giáo An Định phải tự cách ly tại nhà.

Hiện tỉnh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27/4 đến nay.

Cách ly 96 giáo viên, học sinh ở Hưng Yên

Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, đến nay, tỉnh có 2 học sinh ở trường THPT Nguyễn Siêu và trường THCS Tân Châu mắc COVID-19 (phát hiện ngày 10 và 12/5), 89 bạn học và 7 giáo viên từng tiếp xúc với hai em này phải cách ly tập trung.

Sở GD&ĐT Hưng Yên quyết định cho học sinh các cấp từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới. Trong thời gian học sinh nghỉ, Sở yêu cầu các trường tổ chức dạy học trực tuyến bình thường.

Ninh Bình: 144 học sinh, giáo viên là F1, F2

Tính đến 17/5, toàn tỉnh Ninh Bình có 144 học sinh và giáo viên của trường Mầm non Bắc Sơn (TP Tam Điệp, Ninh Bình) phải nghỉ học, thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19. Trong đó 72 học sinh và 71 giáo viên của trường Mầm non Bắc Sơn; 1 giáo viên trường Mầm non Nam Sơn (TP Tam Điệp).

Nguyên nhân, cô giáo N.T.D (giáo viên dạy lớp 4 tuổi của trường Mầm non Bắc Sơn) tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 là nữ điều dưỡng của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện 144 mẫu xét nghiệm nêu trên có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các trường hợp này sẽ được tiếp tục cách ly và theo dõi sức khoẻ.

50 giáo viên, học sinh ở Hải Dương là F2

Tại Hải Dương, 50 giáo viên và học sinh trường THCS Tân Bình phải nghỉ học, cách ly tại nhà do tiếp xúc với một học sinh, là F1 của ca bệnh P.P.Th ngày 3/5.

Trường THCS Tân Bình ngay sau đó triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với các em học sinh khối 9 còn lại. Các em học sinh phải cách ly tại nhà sẽ được tổ chức học trực tuyến để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 THPT.

Nam Định cách ly 1.341 giáo viên, học sinh

Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, tính đến sáng 17/5, toàn tỉnh có 1.341 giáo viên, học sinh được xác định là F1, F2, F3 với hai trường hợp học sinh dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 8/5, 13 giáo viên và 48 học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh, Nam Định) được đi cách ly tập trung sau khi phát hiện 1 học sinh dương tính lần một với SARS-CoV-2 (con gái của bệnh nhân 3126).

Ngày 15/5, toàn bộ thầy cô giáo và học sinh trường THPT Phạm Văn Nghị (huyện Ý Yên) được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm sau khi nữ sinh lớp 11 dương tính trường này với SARS-CoV-2. Trường cho 1.200 học sinh ở 3 khối lớp 10, 11, 12 và 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên (riêng lớp 11A3 có 37 học sinh) tự thực hiện cách ly tại nhà để theo dõi sức khoẻ và chờ kết quả xét nghiệm.

1.830 học sinh, giáo viên cách ly ở Thanh Hoá

Ngày 8/5, hơn 1.730 học sinh và 100 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phải nghỉ học, cách ly tại nhà vì bệnh nhân COVID-19 từng đến đón con.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho phép kết thúc năm học trước ngày 15/5, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hơn 1.000 học sinh ở Gia Lai tự cách ly

Ngày 5/5, hơn 1.000 giáo viên, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Gia Lai) phải cách ly tại nhà sau khi một học sinh đi chung xe với người nghi mắc COVID-19.

Ngành y tế thành phố đang theo dõi sức khỏe mọi người, đã phun khử khuẩn toàn bộ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhằm phòng chống dịch.