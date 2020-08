Cách ly 23 học sinh thi tốt nghiệp THPT chung phòng với con bệnh nhân 964

Thông tin trên được ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận vào ngày 18/8.

Phong tỏa lối vào nhà bệnh nhân 964.

Theo ông Ảnh, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 9-10/8, con trai bệnh nhân 964 thi ở phòng 433, hội đồng thi trường THCS Lê Hồng Phong, TP Tam Kỳ.

"Qua rà soát, phòng thi này có tổng cộng 24 em, trong đó có con của bệnh nhân 964. Trong số 23 em thi chung phòng với con bệnh nhân 964 thì có một em ở huyện Phú Ninh, còn lại đều trú tại TP Tam Kỳ", ông Ảnh nói và cho biết thêm, ngành Y tế địa phương sẽ cách ly y tế tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với 23 trường hợp này.

Bệnh nhân 964 là nữ, 49 tuổi, trú khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Bệnh nhân làm việc tại khoa Dinh Dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Bệnh nhân sống cùng chồng B.T.V., con B.Q.N. (18 tuổi), B.T.T.D. (11 tuổi), chị B.T.T.T. (52 tuổi), B.T.T.H., bà nội P.T.L.H. (80 tuổi). Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố nhiễm SARS-CoV-2 vào sáng qua (17/8).

Kết quả xét nghiệm cho thấy, các trường hợp F1 của bệnh nhân 964, trong đó có con trai của chị này, đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An