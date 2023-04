Cách làm đậu hũ non thơm ngon ngay tại nhà

(VTC News) -

Ăn đậu hũ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Đậu hũ (đậu phụ) là món ăn bổ dưỡng

Đậu phụ có hàm lượng protein cao và chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Đậu hũ cũng cung cấp chất béo, carbs và nhiều loại vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, giống như các loại thực phẩm làm từ đậu nành khác, đậu phụ cũng chứa estrogen thực vật.

Đậu nành có chứa các hợp chất thực vật tự nhiên được gọi là isoflavone. Isoflavone trong đậu hũ có chức năng kích hoạt các thụ thể estrogen trong cơ thể. Do hàm lượng isoflavone cao, đậu phụ có thể cung cấp các lợi ích sức khỏe như:

Giảm nguy cơ ung thư

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Bảo vệ tim mạch

Xương chắc khỏe hơn

Giảm nhẹ các triệu chứng mãn kinh

Cách làm đậu hũ non đơn giản, nhanh gọn

Chuẩn bị:

Đậu nành: 200g

Nước lọc: 1,2l (dùng để nấu sữa đậu nành)

Nước cốt chanh: 25ml

Mách nhỏ:Chọn hạt có vỏ láng. Bạn nên chọn loại hạt đậu nành bóng mẩy, trơn đều nhau. Đừng chọn hạt đậu nành xỉn màu, có lốm đốm. Những hạt này đang có dấu hiệu bị mốc

Các bước làm đậu hũ:

Bước 1: Ngâm đậu nành

Đậu nành mua về rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn. Ngâm đậu trong nước từ 4-12 tiếng trong tủ lạnh để hạt đậu ngậm nước, và nở đều.

Bước 1 - Ngâm đậu nành

Bước 2: Xay đậu nành

Sau khi hạt đậu nở đều, rửa sạch đậu dưới vòi nước. Để ráo nước bớt nước, rồi cho vào máy xay sinh tố. Xay nhuyễn đậu nành với 1,5l nước lọc ở tốc độ vừa.Khi đậu đã sệt, xay ở tốc độ nhanh trong khoảng 3 phút cho hỗn hợp mịn.

Mẹo dành cho bạn:Đối với máy xay gia đình có công suất nhỏ. Bạn nên chia đậu nành thành 2-3 mẻ để xay nhuyễn. Xay một lượng đậu nành lớn cùng lúc có thể làm hỏng cối xay. Đừng cho quá nhiều nước trong khi xay vì điều đó có thể làm cho đậu hũ non của bạn khó đông ở bước sau.

Bước 2 - Xay đậu nành

Bước 3: Lọc lấy sữa đậu nành

Đặt rây lọc lên trên thau/ nồi đựng sữa đậu nành. Tiếp tục phủ lên trên một lớp vải xô sạch.Từ từ đổ sữa đậu nành qua lớp vải xô. Vặn và bóp cho đến khi bã đậu nành bên trong mảnh vải khô ráo.Lọc lại phần sữa đậu nành một lần nữa. Phần sữa đậu của bạn càng ít bã, đậu hũ của bạn sẽ càng mềm mịn.

Bước 3 - Lọc lấy sữa đậu nành

Bước 4: Nấu sữa đậu nành

Nấu sữa đậu nành trên bếp lửa vừa. Đun trong 10-15 phút, thỉnh thoảng khuấy đều tay để sữa không bị khét đáy. Hớt bọt khỏi bề mặt nếu cần.Sau khi sữa sôi, tắt bếp để sữa nguội. Dừng lại tại bước này, bạn đã có ngay món sữa đậu nành nhà làm an toàn và thơm ngon.Khi sữa còn ấm, bạn nước cốt chanh đã chuẩn bị vào, khuấy đều rồi đổ ra khuôn hoặc hộp.

Bước 5: Ủ đậu hũ non

Bọc kín khuôn đậu hũ non của bạn bằng màng bọc thực phẩm.Đợi cho đến khi hỗn hợp nguội, tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh từ 15-25 phút để đậu phụ tự làm đông lại. Sau khoảng 25 phút, bạn đã hoàn thành cách làm đậu hũ non truyền thống vô cùng đơn giản.

Đậu hũ non đạt chuẩn sẽ đông mềm, thơm ngậy mùi đậu nành. Bề mặt mịn màng, khi cắt sẽ miếng đậu hũ non nõn nà, không lợn cợn bên trong.

Đậu hũ non đạt chuẩn đông mềm, thơm ngậy

Bảo quản đậu hũ non

- Bạn nên bảo quản và sử dụng đậu hũ trong từ 3-5 ngày trong tủ lạnh. Sau thời gian này, đậu hũ non có thể không còn hương vị thơm ngon ban đầu.

- Nếu bạn không có ý định sử dụng ngay, việc đổ nước lọc tinh khiết trong hộp đậu hũ non sẽ giúp đậu phụ của bạn luôn mềm ẩm.

- Bảo quản đậu hũ non vào hộp kín. Chỉ dùng màng bọc thực phẩm bọc quanh đậu hũ non là chưa đủ. Đậu phụ đặc biệt dễ bị nhiễm vi khuẩn. Vì vậy, bạn hãy bảo quản đậu hũ non tự làm trong hộp kín khí.

Chúc bạn thành công với món đậu hũ non ngay tại nhà!

Nguyễn Thùy Trang