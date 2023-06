Cách dùng quạt điều hòa đúng cách, vừa mát vừa tiết kiệm điện

(VTC News) -

Đặt quạt ở nơi thông thoáng: Không ít người tiêu dùng nghĩ rằng khi sử dụng quạt điều hòa là phải đóng chặt cửa như khi dùng điều hòa. Tuy nhiên hiệu quả làm mát của quạt điều hòa sẽ bị giảm khi dùng quạt trong phòng kín, độ ẩm cao.

Quạt điều hòa có chức năng làm mát bằng cách cân bằng độ ẩm môi trường, nên khi sử dụng bạn không cần đóng kín cửa như khi dùng điều hòa nhiệt độ mà chỉ cần đặt quạt ở nơi thoáng khí, rộng rãi.

Chú ý sử dụng quạt điều hòa hiệu quả. (Ảnh minh họa: Phụ nữ Việt Nam)

Quạt sử dụng nước để giảm nhiệt độ nhưng không phun hơi nước ra ngoài nên bạn có thể dùng cho phòng có thiết bị điện tử mà không lo hư hại. Mặt lấy gió (mặt sau lưng) của quạt nên đặt ở nơi rộng rãi, dễ hứng được nhiều gió, khuyến khích khoảng cách tối thiểu với vật cản là 20 cm.

Không đặt các vật dụng làm cản trở quá trình lấy gió và luân chuyển không khí của quạt, nếu không sẽ giảm hiệu quả làm mát và gây tốn điện.

Đổ lượng nước vừa đủ vào bình chứa: Khi sử dụng quạt điều hòa, nên đổ nước từ 1/2 bình chứa trở lên, quạt hoạt động khi không có nước cũng sẽ ảnh hưởng tới độ bền của máy bơm và làm giảm tuổi thọ của quạt. Đổ quá nhiều nước dễ gây tràn ra ngoài tăng nguy cơ chập cháy khi quạt điều hòa hoạt động.

Không đổ nước hoa hay các loại nước thơm vào bình chứa để tạo hương thơm. Chúng có thể gây tắc ở tấm làm mát, ống/vòi dẫn nước hay thậm chí tắc máy bơm khiến quạt hư hại. Bạn cũng có thể bỏ thêm đá lạnh vào bình chứa nước, đây là cách tuyệt vời để nhanh chóng hạ nhiệt không khí trong những ngày nóng nực.

Chọn vị trí ngồi phù hợp: Tùy vào công suất hoạt động của từng loại quạt điều hòa mà chọn vị trí ngồi để đảm bảo nhận được lượng gió và mát phù hợp nhất.

Bạn có thể tham khảo vị trí ngồi như sau: Quạt có công suất dưới 80W, nên ngồi cách quạt tầm 2-3 mét để hứng được lượng gió vừa đủ mát. Còn đối với quạt có công suất trên 80W, nên ngồi xa hơn 3 mét để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh bị cảm, đau đầu, chóng mặt.

Tạo ẩm cho môi trường hanh khô, độ ẩm thấp: Nếu độ ẩm không khí đang quá thấp, bạn nên tăng ẩm thủ công bằng cách lau nhà tạo sự mát mẻ, để chậu nước hoặc tấm khăn ẩm trong phòng để tạo độ ẩm không khí.

Đối với không gian ngoài trời thì làm có thể xịt nước hoặc lau cho sân/sàn ướt để tăng độ ẩm. Cách này sẽ hỗ trợ việc làm mát của quạt hiệu quả hơn, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Cách sử dụng quạt điều hòa giúp tiết kiệm điện

Khi sử dụng quạt điều hòa, bạn cần đặt quạt ở nơi thoáng mát, không bị cản bởi các đồ vật trong nhà để quạt có thể lấy gió tốt, vừa giúp làm mát tối ưu, vừa tiết kiệm được năng lượng.

Việc vệ sinh quạt thường xuyên cũng giúp tiết kiệm điện. Bạn hãy vệ sinh quạt định kỳ 4 - 5 tuần/lần vì quạt rất dễ bị bám bụi, nếu bám bụi thì khả năng làm mát kém, yêu cầu quạt phải hoạt động với công suất mạnh và tốn nhiều điện hơn.

Hạn chế sử dụng chế độ tạo ion và ozon: Người dùng chỉ nên sử dụng chế độ này khi thật sự cần thiết, bởi khi chọn chế độ này, quạt sẽ tiêu tốn nhiều điện năng.

Tắt quạt, rút dây nguồn khi không sử dụng cũng là cách tiết kiệm điện.

Quạt điều hòa có tác dụng làm mát không khí, không có chức năng làm lạnh như máy lạnh. Trong điều kiện lý tưởng có thể giúp giảm khoảng 4 -15 độ C so với nhiệt độ môi trường và việc giảm nhiệt độ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ xung quanh, độ ẩm môi trường, không gian sử dụng.

Nếu không sử dụng chức năng làm mát bằng nước (chế độ Cool) thì quạt điều hòa có chức năng làm mát như chiếc quạt cơ thông thường. Khi khởi động quạt nên chọn chế độ Cool: Lấy nước lạnh bỏ vào bình chứa nước, cho thêm đá khô hoặc đá viên, chờ trong vòng 15 phút nhiệt độ phòng sẽ giảm và tăng hiệu quả làm mát tốt nhất.

Sau khi cho quạt chạy tầm 15 - 20 phút thì chọn chế độ xoay cho quạt mát đều và thoáng cả phòng.

Nước trong bình chứa cần thay định kỳ hàng tuần nhằm tránh sinh sôi nhiều vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Bên cạnh việc tạo ẩm thủ công, nên kết hợp sử dụng chế độ Humidity Control để kiểm soát độ ẩm và chức năng tạo ion (nếu có) để làm sạch không khí. Người dùng nên cài đặt nhiệt độ khoảng 24 - 26 độ C khi nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C (thiết lập chênh lệch khoảng 5 độ C so với nhiệt độ bên ngoài là hợp lý).

Hạo Nhiên