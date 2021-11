Cách đọc mã số khi mua trái cây nhập khẩu giúp bạn chọn đúng 'hàng chuẩn'

Trái cây cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin, canxi, chất xơ, kali... Nhưng nếu bạn vô tình chọn phải trái cây không đảm bảo chất lượng, thậm chí chứa hóa chất tồn dư từ thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất bảo quản thì không chỉ không tận dụng được dinh dưỡng, mà còn có thể gây hại cho cơ thể.

Hiện nay, cùng với mức thu nhập cao hơn, đời sống người dân được cải thiện, người tiêu dùng Việt có xu hướng tìm hiểu và mua trái cây nhập khẩu nhiều hơn. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều cơ sở kinh doanh trái cây ra đời và mở bán ở nhiều nơi. Vậy, làm sao để người tiêu dùng mua được trái cây nhập khẩu đúng chất lượng, "tiền nào của nấy", "đáng đồng tiền bát gạo"?

Để tránh mua nhầm, người tiêu dùng hãy "bỏ túi" 3 mẹo đơn giản sau đây.

1. Nơi bán hàng uy tín

Các cơ sở bán trái cây nhập khẩu uy tín đều có chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng sản phẩm của nơi cung cấp hàng hóa. Trái cây nhập khẩu phải được bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt và được kiểm tra chất lượng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Do vận chuyển xa nên giá trái cây nhập khẩu thường có mức cao hơn nhiều so với các loại hoa quả trong nước. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ để có thể chọn được cửa hàng bán chất lượng tốt mà không bị đội giá lên quá cao. Để mua được trái cây nhập khẩu chất lượng, an toàn, người tiêu dùng nên lựa chọn các đơn vị cung cấp uy tín hoặc các siêu thị lớn.

2. Lưu ý tem mác trên sản phẩm

Đối với hoa quả nhập khẩu, yêu cầu phải có đầy đủ tem mác chính hãng của nhà cung cấp. Thông thường, bên cạnh mã vạch, các loại hoa quả nhập đều có một dãy số.

Dãy số này có thể gồm 4 hoặc 5 chữ số, trong đó số đầu tiên thường là 3, 4, 8 và 9. Dựa vào con số đầu tiên của dãy số, các bạn sẽ biết loại trái cây bạn muốn mua được trồng như thế nào. Cụ thể:

- Trên tem có 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 hoặc 4: Đây là loại trái cây được trồng theo phương pháp truyền thống, có thể có sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng... theo quy định cho phép.

- Trên tem có 5 chữ số, bắt đầu bằng số 9: Là sản phẩm được trồng theo phương pháp trồng hữu cơ. Loại sản phẩm này được trồng tự nhiên, không sử dụng các chất kích thích, tăng trưởng hay phân bón... nên rất đảm bảo về mặt dinh dưỡng.

- Trên tem có 5 chữ số, bắt đầu bằng số 8: Đây là sản phẩm của quá trình biến đổi gen. Tuy nhiên, do người tiêu dùng còn e ngại với thực phẩm biến đổi gen nên trên thực tế, mã đầu 8 chưa được sử dụng rộng rãi ngoài thị trường.

3. Xem hình thức bên ngoài của quả

Hãy đảm bảo rằng, loại trái cây bạn định mua còn nguyên cuống hoặc vỏ không bị nhăn nheo hay bong tóc. Dựa vào cuống và vỏ ngoài của quả, chúng ta phần nào phân biệt được đâu là hàng mới, đâu là hàng đã cũ, bảo quản dài ngày.

Nếu như còn cuống thì cuống phải tươi và không bị mốc. Kinh nghiệm này được áp dụng cho các loại táo và cherry, đặc biệt là táo envy.

Như vậy, khi chọn trái cây ở siêu thị hoặc cửa hàng nhập khẩu, bạn cần lưu ý một số điều trên để tránh tình trạng mua phải hàng "om", hàng kém chất lượng, quan trọng hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn cũng như các thành viên trong gia đình.