(VTC News) -

Làn da vùng nách thường mỏng manh, nhạy cảm hơn so với các vùng da khác trên cơ thể. Chính vì vậy để chăm sóc tốt da vùng nách, chúng ta cũng cần chú ý hơn trong việc cải thiện các vấn đề trên da.

Các vấn đề thường gặp của da vùng nách

Da vùng nách khá mỏng manh, nhạy cảm nên thường gặp các vấn đề sau:

- Da sần sùi, nhăn nheo, thô ráp.

- Da thâm sạm, không được sáng màu.

- Da bị viêm.

- Da có mùi khó chịu.

Da vùng nách thường cần có sự chăm sóc đặc biệt hơn.

Những vấn đề trên có thể do các nguyên nhân: Bẩm sinh, do cách chăm sóc không đúng, do cơ địa và tuổi tác... Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế những vấn đề không mong muốn với da vùng nách.

Cách chăm sóc da vùng nách

Bất cứ vùng da nào cũng nên được chú ý đặc biệt tới việc làm sạch, đặc biệt là vùng da nách. Vùng nách là nơi dễ tích tụ vi khuẩn do độ ẩm cao hơn các vùng da khác. Chúng ta nên làm sạch da vùng nách mỗi lần 1 ngày để làm sạch bụi bẩn cùng các vi khuẩn gây mùi, giúp vùng nách khô thoáng.

Để hạn chế những vấn đề như da sần sùi, thô ráp, thâm sạm... chúng ta nên định kỳ tẩy da chết cho vùng da nách. Việc tẩy da chết giúp da vùng nách được làm sạch sâu hơn, giúp da mịn màng, tươi sáng hơn.

Với vấn đề vùng da nách có mùi, chúng ta có thể hạn chế bằng cách sử dụng các sản phẩm ngăn mùi, các phương pháp đốt tuyến mồ hôi bằng công nghệ cao.

Nên hạn chế những thói quen gây tác động xấu đến vùng da nách.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên hạn chế tối đa những việc làm có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ của vùng da nách như:

- Không nhổ lông thường xuyên: Việc này sẽ khiến lỗ chân lông bị tổn thương, khiến lỗ chân lông to hơn, dễ gây viêm nhiễm.

- Không tẩy da chết quá nhiều: Tẩy da chết quá nhiều sẽ khiến da yếu đi, gây khô da, làm tăng nặng các vấn đề như da nhăn nheo, thâm sạm.

- Không sử dụng những loại mỹ phẩm, sản phẩm ngăn mùi, wax lông kém chất lượng, không rõ nguồn gốc hay đã quá hạn sử dụng: Những loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc chuyên dụng kém chất lượng, không phù hợp với tình trạng da sẽ khiến da vùng nách dễ kích ứng, viêm nhiễm, gây ra tình trạng lão hóa nặng hơn.