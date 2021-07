Các vaccine COVID-19 được bảo quản ở nhiệt độ bao nhiêu?

(VTC News) -

Hiện các vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng trên thế giới điều kiện bảo quản ở nhiệt độ khác nhau. Vacciine của Pfizer được bảo quản trong môi trường từ - 80 độ C đến - 60 độ C, vaccine Moderna từ - 5 độ C đến - 15 độ C; Johnson&Johnson từ - 25 độ C đến -15 độ C; vaccine Sputnik V là ≤ -18 độ C; vaccine của AstraZeneca từ 2 độ C đến 8 độ C...)

Nguyên nhân hầu hết vaccine đều được bản quản trong môi trường lạnh là bởi MRNA trong vaccine là vật liệu di truyền "dạy" các tế bào miễn dịch cách tạo ra protein đột biến được tìm thấy trên virus gây ra COVID-19.

Hệ miễn dịch phản ứng bằng cách tạo ra các kháng thể chống lại loại protein tăng đột biến đó, sau đó học cách bảo vệ cơ thể chống lại virus trong tương lai. Về bản chất, các phân tử mRNA không ổn định, nếu bị treo trong thời gian dài thì các tế bào có thể tích tụ mức độ có hại do các protein mà chúng giúp tạo ra.

Các chuyên gia trên thế giới cho rằng, thực chất các mRNA nhanh chóng suy thoái. Ngoài ra, các enzym trong môi trường và xung quanh cũng có nguy cơ phá vỡ mRNA. Chính vì vậy, cần phương pháp để bảo quản vaccine.

Các nhà sản xuất vaccine bảo quản bằng cách phủ mRNA trong các hạt nano lipid. Những bong bóng chất béo nhỏ này giúp mang mRNA đến các tế bào của cơ thể và cung cấp mức độ bảo vệ chống lại các enzym có thể phá hủy vật liệu di truyền mỏng manh. Nếu không có lớp phủ bên ngoài, mRNA sẽ bị phá hủy.

Tuy nhiên, lớp phủ hạt nano lipid không đủ để bảo vệ mRNA mà cần phải làm cho các enzyme không bị phá hủy bằng cách giữ ở nhiệt độ lạnh.