Các tỷ phú chi hàng trăm tỷ đồng bảo vệ sinh mạng

Những tỷ phú giàu có, nhiều tiền mỗi năm tiêu tốn hàng triệu USD cho đội ngũ an ninh bảo vệ; từ nơi ở, các buổi diễn thuyết, đi du lịch, chạy thể dục...

Ai chi nhiều tiền nhất cho an ninh?

Câu trả lời đó chính là ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg. Theo một báo cáo công bố cách đây không lâu trên Bloomberg, tỷ phú Mark Zuckerberg đã chi tới 4,26 triệu USD để bảo vệ an toàn của mình.

Chi phí này vượt qua mức 1,53 triệu USD Oracle Corp dành để bảo vệ Chủ tịch Larry Ellison và 1,6 triệu USD Amzon.com chi cho an ninh của tỷ phú Jeff Bezos.

Con số 4,26 triệu USD vượt xa so với chi phí an ninh của các tỷ phú đình đám khác, chẳng hạn Berkshire Hathaway chỉ chi 370.244 USD cho việc bảo vệ an ninh cá nhân và nhà riêng của tỷ phú Warren Buffett năm 2015. Apple Inc chi 209.151 USD để bảo vệ an toàn cho Tim Cook.

Sếp Facebook chi triệu đô để bảo vệ an ninh

Trước đó, năm 2014, số tiền để đảm bảo an ninh cho Zuckerberg còn vượt lên mức 5,6 triệu USD. Facebook đảm bảo an toàn cho Zuckerberg với hệ thống an ninh tại nhà riêng ở San Francisco và vệ sỹ luôn theo sát.

Đội ngũ này được quản lý bởi cựu nhân viên Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, người từng bảo vệ Tổng thống Barack Obama.

Riêng chi phí an ninh cho bốn nhân viên theo sát Zuckerberg là khoảng 1 triệu USD. Zuckerberg vẫn chi thêm 3,3 triệu USD cho một số nhiệm vụ khác như bảo vệ hai ngôi nhà và khoản chi phí lớn cho những chuyến công tác nước ngoài.

Để tránh sự nhòm ngó của hàng xóm và đảm bảo an ninh, ông đã mua bốn ngôi nhà xung quanh thung lũng Silicon Valley với giá 30 triệu USD vào năm 2013. Với những người có tiền như Zuckerberg, ông hoàn toàn có thể quyết định ai sống cạnh mình.

Roman Abramovich cũng là tỷ phú chịu chi nhất về lĩnh vực an ninh. Mỗi năm, ông mất đứt 1,5 triệu USD cho chi phí an ninh bao gồm các thiết bị thông minh và tiền lương cho các vệ sĩ.

Tỷ phú Roman Abramovich bỏ ra tới 80 triệu USD mua một chiếc thuyền siêu tốc có trang bị hệ thống phòng không hiện đại được gắn các thiết bị chuyên dụng để phát hiện, đeo bám các cuộc tập kích của tên lửa.

Còn bên cạnh tỷ phú Warren Buffett luôn có một vệ sĩ là cựu thành viên Seal. Người này đang làm thuê cho một công ty vệ sĩ, thành lập tại Los Angeles từ năm 2008 bởi một cựu lính hải quân tên là Jason Padilla.

Các tỷ phú được bảo vệ như thế nào?

Với các tỷ phú, công tác an ninh luôn được nghiêm ngặt. Thậm chí khi thấy họ đang đi dạo hay chạy bộ ngoài công viên cũng có một đội ngũ an ninh đi cùng.

Đội ngũ an ninh nghiêm ngặt

Theo tiết lộ trên báo chí, các tỷ phú luôn cảm thấy bất an và cần được bảo vệ. Theo sau họ sẽ có hai ba nhân viên an ninh công khai, bên cạnh một đội ngũ bí mật và tùy theo sự kiện sẽ có số lượng nhân viên an ninh khác nhau.

Phần lớn vệ sĩ của các tỷ phú và CEO cấp cao ở Mỹ đều có xuất thân từ lính hải quân, cục điều tra liên bang hoặc cục tình báo trung ương. Nếu không thì cũng là người có thể lực cực tốt, trải qua quá trình huấn luyện vệ sĩ khắc nghiệt, cộng với chiều cao vượt trội.

Hợp đồng giữa các tỷ phú và vệ sĩ thường có hai nội dung liên quan đến nghề nghiệp và tuyệt đối giữ bí mật đời tư của khách hàng.

Theo Christopher Falkenberg, CEO của Insite Security Inc, công ty cung cấp dịch vụ an ninh tại New York, chi phí bảo vệ nhân vật quan trọng không hề rẻ. Mỗi một hợp đồng bảo vệ thường yêu cầu ít nhất 4 vệ sỹ làm việc toàn thời gian, với chi phí hơn 80.000 USD mỗi người.

Con số này luôn biến động theo những sự kiện cụ thể, dựa trên thời gian, khoảng cách và mức độ an toàn. Trong khi người quản lý nhóm này có thể nhận được 200.000 USD mỗi năm.

Vệ sĩ không chỉ bảo vệ tỷ phú khỏi những vụ tấn công mà còn phải đảm bảo họ khỏi báo chí truyền thông và đám đông, nhiệm vụ này đôi khi còn khó khăn hơn cả những vụ bắt cóc và gián điệp.

Mối lo ngại lớn nhất vẫn là đối tượng trẻ con, các cậu ấm cô chiêu của các tỷ phú. Chi phí an ninh cho họ cũng khá lớn. Thường sẽ có mức cơ bản khoảng 25 đến 50 nghìn USD, sau đó sẽ tăng lên theo mức độ bảo mật. Và điều dễ hiểu, chi phí càng cao thì an toàn đảm bảo.

Đối với các tỷ phú, đi du lịch cũng khá tốn kém. Nhằm đảm bảo an ninh, họ sẽ phải chi thêm số tiền khủng để thuê máy bay riêng. Đặc biệt, khi tới các quốc gia được cảnh báo nguy hiểm, mức độ an ninh sẽ được thiết chặt hơn. Thông thường, họ sẽ phải thuê hai chiếc xe bọc thép như Mercedes-Benz để di chuyển.

Ngoài đội vệ sĩ hùng hậu và khôn ngoan, các tỷ phú còn trang bị rất nhiều các thiết bị công nghệ an ninh hiện đại bậc nhất để bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình.

