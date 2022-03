Các trường THCS tại Hà Nội tăng tốc ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 sẽ làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thay vì 4 môn thi như những năm trước. Lịch thi dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/6- 20/6. Ngay sau khi Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10, nhiều trường THCS trên toàn thành phố đã gấp rút chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ ôn tập cho học sinh.

Tại trường THCS Đống Đa (Đống Đa, Hà Nội), cô Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc dạy kiến thức cơ bản, giáo viên các lớp đang tích cực cho học sinh luyện các dạng đề thi vào lớp 10. Với những học sinh chưa nắm chắc kiến thức, giáo viên sẽ giao bài theo ngày, theo tuần để các em học thêm trên truyền hình, youtube... Giáo viên có thể kiểm tra bài trực tiếp trên lớp hoặc chia nhóm kiểm tra online. Ngoài ra, Trường THCS Đống Đa cũng tổ chức cho học sinh ôn tập theo từng chặng đường và tổ chức làm bài thi thử 2 tuần một lần có chấm và rút kinh nghiệm.

Theo cô Đinh Thị Vân Hồng, nhà trường luôn định hướng ôn tập bám sát chương trình cơ bản. Các thầy cô cũng phân loại học sinh theo nhóm để giao bài tập phù hợp, sau đó tổ chức thi thử để đánh giá kết năng lực của từng học sinh.

Còn tại trường THCS Chu Văn An (Long Biên, Hà Nội), thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong quá trình dạy học, trường luôn quan tâm bồi dưỡng 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh - chắc chắn có trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho học sinh lớp 9. Thời lượng dành cho 3 môn này trong chương trình chất lượng cao cũng tăng thêm 2 tiết/tuần.

Bên cạnh đó, để việc ôn tập hiệu quả, trường THCS Chu Văn An cũng phân loại học sinh theo năng lực để có giải pháp hỗ trợ các em phù hợp. Mỗi phân môn đều phải đưa ra chiến lược để giúp học sinh có kiến thức vững vàng khi đi thi và có giải pháp để kéo gần khoảng cách giữa các học sinh.

Theo thầy Nguyễn Anh Tuấn, việc Sở GD-ĐT Hà Nội lắng nghe ý kiến các trường và dư luận, quyết định giảm số môn thi vào lớp 10 trong bối cảnh việc học bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh là điều đúng đắn, phù hợp và rất kịp thời, giảm áp lực cho cả học sinh và các trường. Song Sở GD-ĐT cũng cần sớm có định hướng, hướng dẫn cụ thể, trọng tâm về mặt kiến thức để các trường, phụ huynh và học sinh yên tâm ôn tập.

Với trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội), việc ôn thi cho học sinh lớp 9 diễn ra từ đầu năm, dù dạy online hay trực tiếp, kế hoạch chương trình vẫn được đảm bảo đúng tiến độ. Trong quá trình dạy, thầy cô phân loại học sinh và có kế hoạch bồi dưỡng miến phí cho những em có học lực yếu kém vào buổi chiều.

Cô Nguyễn Mai Hương, Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh cho biết, năm nay, thời gian học online nhiều hơn những năm trước, do đó trường cũng xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hơn. Cụ thể, nhà trường tiếp tục thực hiện kế hoạch học đến đâu ôn tập củng cố kiến thức đến đó. Hiện tại, giáo viên các lớp đang tranh thủ thời gian học trực tiếp để phân loại và triển khai bồi dưỡng thêm cho học sinh. Khi phân loại được học sinh, các thầy cô sẽ lập thành nhóm, bồi dưỡng vào thời điểm thích hợp theo kế hoạch của toàn trường và phối hợp cùng cha mẹ học sinh để bổ trợ kiến thức cho học sinh.

Bên cạnh lịch thi khảo sát của Phòng GD-ĐT Quận Ba Đình, trường THCS Phan Chu Trinh sẽ tổ chức các đợt thi khảo sát trong tháng 4 và tháng 5. Đợt khảo sát thứ nhất vào tháng 4 với mục đích đánh giá việc ôn tập từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Khảo sát này nhà trường thường kết hợp cùng 1 số trường, năm nay, trường THCS Phan Chu Trinh sẽ phối hợp với trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Ba Đình) thực hiện. Bài thi khảo sát độc lập chỉ có Ban Giám hiệu biết, qua bài thi này, nhà trường sẽ thông báo kết quả cụ thể cho phụ huynh để nắm được lực học của con em mình, phối hợp cùng nhà trường hướng dẫn các em ôn tập hiệu quả. Vào tháng 5, nhà trường tiếp tục khảo sát thêm đợt thứ 2 làm cơ sở tư vấn chọn trường phù hợp với năng lực từng học sinh.

Quan trọng nhất vẫn là tự học

Theo cô Nguyễn Mai Hương, năm nay học sinh lớp 9 vừa "trút" được nỗi lo lớn khi Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định không thi môn thứ 4. Đây là quyết định đúng đắn, bởi học sinh lớp 9 năm nay có 3 năm liên tiếp phải học online dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19-19.

"Cho dù học trực tuyến nhưng bỏ môn thứ 4 cũng đã bớt áp lực, hơn nữa phương án thi đã ổn định, các em cũng có tâm thế sẵn sàng, có kiến thức, điều quan trọng nhất lúc này là các em hãy giữ sức khoẻ, không tạo áp lực cho mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe các thầy cô hướng dẫn… như vậy kết quả đạt được sẽ cao”, cô Mai Hương nhắn nhủ thí sinh.

Đưa ra lời khuyên cho học sinh trước kỳ thi vào lớp 10, cô Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng trường THCS Đống Đa cho rằng, hiện nay kiến thức đã được giảm tải khá nhiều, do đó học sinh không nên hoang mang, tập trung vào kiến thức trọng tâm để ôn tập và chú ý rèn kỹ năng được các thầy cô củng cố khi chữa đề trên lớp.

“Các em nên ôn đến đâu chắc đến đó, không nên dàn trải. Bên cạnh đó, học sinh cũng nên có kế hoạch học tập rõ ràng, lập đề cương theo mảng kiến thức, ôn tập theo nhóm, trao đổi và chia sẻ với bạn bè, thầy cô. Ngoài ra, các em cũng cần thường xuyên luyện đề những năm trước, ghi chú ra những phần quan trọng dễ mất điểm”, cô Vân Hồng lưu ý.

Đưa ra lời khuyên cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy cam go, thầy Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An cho rằng, thời gian còn lại không còn dài, do đó mỗi học sinh cần thực sự chăm chỉ, tự học.

“Tự học là điều quan trọng nhất, thầy cô có dạy tốt bao nhiêu nhưng các em không học thì không thể biến kiến thức thành của mình. Kiến thức trong đề thi cũng chỉ ra ở mức cơ bản, chủ yếu nắm ở chương trình lớp 9, vì thế các em cần tự tin vào sức học của mình để việc ôn luyện hiệu quả hơn".