Các triệu chứng giống như cảm lạnh nhưng có thể là dấu hiệu của Omicron

(VTC News) -

Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi, lây lan ra rất nhiều nơi trên thế giới. Nó được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là một “biến thể đáng lo ngại” do có nhiều đột biến và khả năng né tránh miễn dịch do vaccine gây ra.

Khía cạnh dễ chịu nhất nhưng cũng đặc biệt nguy hiểm nhất của biến thể này là nó nhẹ và các triệu chứng liên quan giống như cảm lạnh thông thường, cảm cúm hoặc dị ứng theo mùa.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều người xem COVID-19 do biến thể này gây ra là một bệnh nhiễm trùng nhẹ, không tự cách ly điều trị từ đó gây ra tình trạng lây lan ra cộng đồng, gây nguy hiểm tính mạng đặc biệt là nhóm người thuộc nguy cơ cao.

Điều đó nói lên rằng, ngay cả khi bạn có các triệu chứng giống như cảm lạnh thì cách tốt nhất là bạn phải đi xét nghiệm hoặc tự cách ly để giúp hạn chế sự lây lan. Theo ứng dụng nghiên cứu các triệu chứng ZOE của Vương quốc Anh, những triệu chứng sau đây có thể cho thấy sự hiện diện của Omicron trong cơ thể.

Đau/ngứa cổ họng

Đau họng có thể là biểu hiện của chứng cảm lạnh thông thường, cảm lạnh mùa hè hoặc cúm, nhưng nó cũng có thể là triệu chứng của COVID với biến thể.

Trong khi các triệu chứng đặc trưng nhất của COVID-19 vẫn là sốt, ho dai dẳng, mất khứu giác - vị giác và các triệu chứng tiêu hóa. Cùng với đó tình trạng đau và ngứa cổ họng là một trong những triệu chứng hàng đầu của biến thể Omicron.

Sổ mũi

Như đã biết, biến thể Omicron và các chủng phụ của nó chủ yếu tác động đến đường hô hấp trên, không giống như Delta, được biết là gây ra tổn thương nghiêm trọng cho đường hô hấp dưới, bao gồm cả phổi. Chính vì thế, chảy nước mũi được xem là triệu chứng của Omicron gây ra.

Đau đầu

Có rất nhiều yếu tố gây ra đau đầu và chóng mặt, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ Omicron. Cho đến nay, đau đầu là một triệu chứng đã được báo cáo ở cả giai đoạn đầu và giai đoạn sau của nhiễm trùng COVID. Trước đó, một báo cáo của WHO đã phân tích hơn 55.000 trường hợp dương tính với COVID cho thấy 13,6% trường hợp này bị đau đầu.

Hắt xì

Hắt hơi là một phản xạ tự nhiên của cơ thể để loại bỏ các chất gây kích ứng khỏi mũi và cổ họng của bạn. Theo các chuyên gia tại ứng dụng triệu chứng ZOE, hắt hơi là một trong những dấu hiệu hàng đầu của nhiễm Omicron. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), nếu bạn chỉ thấy hắt hơi như một triệu chứng, thì đó không phải là dấu hiệu của COVID-19.