Các triệu chứng có thể gặp khi nhiễm biến chủng BA.5 của Omicron

(VTC News) -

CNN đưa tin, dữ liệu mới từ Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess, Đại học Y Harvard (Mỹ) cho thấy các biến thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 dường như thoát khỏi phản ứng kháng thể ở cả những người từng mắc COVID-19 và người đã tiêm mũi vaccine tăng cường.

Theo các chuyên gia, đặc điểm này của các dòng phụ có thể khiến biến thể này trở thành biến thể thống trị và dẫn đến một làn sóng COVID-19 mới trong những ngày sắp tới.

Tuy nhiên, vaccine COVID-19 vẫn được kỳ vọng sẽ cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể chống lại bệnh nặng. Hơn nữa, các nhà sản xuất vaccine đang nghiên cứu mũi tiêm cập nhật có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn chống lại các biến thể.

BA.4 và BA.5 có các đặc điểm riêng biệt

Tháng trước, các nhà khoa học tại Trung tâm Đổi mới và Ứng phó Dịch tễ (CERI) ở Nam Phi phát hiện ra hai biến thể phụ mới của biến thể Omicron rất dễ lây lan. Đó là BA.4 và BA.5 và được ước tính lần lượt xuất hiện vào giữa tháng 12/2021 và đầu tháng 1/2022.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học New England, mức độ kháng thể trung hòa được tạo ra nhờ tiêm chủng hoặc do từng nhiễm COVID-19 đối với các biến thể phụ BA.4 và BA.5 thấp hơn vài lần so với chủng SARS-CoV-2 ban đầu.

Tiến sĩ S. Dan Barouch, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu virus và vaccine tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, cho biết: “Chúng tôi đã quan sát thấy hiệu giá kháng thể trung hòa giảm 3 lần đối với BA.4 và BA.5 so với BA.1 và BA.2, vốn đã thấp hơn đáng kể so với các biến thể COVID-19 ban đầu. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy những biến thể phụ mới này có thể sẽ dẫn đến gia tăng số ca bệnh ở những quần thể có mức độ miễn dịch nhờ vaccine cao, cũng như khả năng miễn dịch BA.1 và BA.2 tự nhiên. Tuy nhiên, vaccine COVID-19 vẫn có khả năng cung cấp sự bảo vệ đáng kể chống lại bệnh nặng khi nhiễm BA.4 và BA.5”.

Các phát hiện trên cũng tương tự nghiên cứu riêng biệt của các nhà khoa học tại Đại học Columbia. Theo kết quả nghiên cứu, BA.4 và BA.5 nhiều khả năng thoát khỏi các kháng thể trong máu của những người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ và tăng cường so với biến thể phụ khác của Omicron, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đột phá. Ngoài ra, nguy cơ tái nhiễm cũng cao hơn, ngay cả ở những người đã có một số miễn dịch trước đó với virus.

Ước tính, BA.4 và BA.5 gây ra khoảng 35% ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ vào tuần 3 tháng 6, so với 29% của tuần trước đó, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Theo CDC châu Âu, BA.4 và BA.5 là những biến thể lây lan nhanh nhất được báo cáo cho đến nay, dự kiến sẽ thống trị ở Mỹ, Vương quốc Anh và phần còn lại của Châu Âu trong vài tuần tới.

Omicron cho đến nay là phiên bản đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Nó có hơn 42 đột biến đáng lo ngại trong protein gai, khiến nó có khả năng trốn tránh khả năng miễn dịch nhờ vaccine.

Các triệu chứng của Omicron BA.4 và BA.5

Đau nhức đầu liên tục

Sốt và ớn lạnh

Cảm giác khó chịu

Mệt mỏi hoặc cực kỳ mệt mỏi

Kiệt sức

Nghẹt mũi hoặc sổ mũi.