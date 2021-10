Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó bão Kompasu

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển từ 9h ngày 12/10.

Theo đó, yêu cầu các địa phương huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tránh trú an toàn theo đúng quy định. Hiện tại có gần 4.000 tàu cá của địa phương này đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Gần 4.000 tàu cá của Hà Tĩnh đã vào nơi trú ẩn an toàn. (Ảnh: T.T)

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh xả tràn 5 hồ chứa nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Đó là các hồ: Bộc Nguyên, Hồ Tàu Voi, Hồ Kim Sơn, Hồ Sông Rác, Hồ Thượng Sông Trí.

Ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh - cho biết, hiện nay, 5 hồ chứa nước vẫn tiếp tục được xả tràn, bởi dự báo những ngày tới, nhất là do ảnh hưởng của bão số 8 và không khí lạnh, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa rất to. Việc xả tràn là để hạ thấp mực nước trong các hồ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du trước mưa lớn.

Trong khi đó, tại Nghệ An, chủ động ứng phó với mưa bão, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã có kế hoạch sơ tán 16.200 người dân theo từng cấp độ của bão số 8. Tuy nhiên, địa phương có hơn 6.500 người dân từ miền Nam trở về, đang ở trong khu cách ly. Do đó, địa phương đang phải tìm địa điểm mới, đảm bảo khoảng cách, an toàn về thiên tai lẫn dịch bệnh.

Nghệ An có 3.438 phương tiện với 17.190 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Để đảm bảo an toàn cho các ngư dân và tàu, thuyền, tỉnh đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi từ 0h ngày 10/10. Hiện tỉnh đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu, thuyền tại khu neo đậu, bảo đảm an toàn cho phương tiện, tàu, thuyền khi bão số 8 đổ bộ.

Đưa tàu, thuyền vào bờ đảm bảo an toàn khi bão số 8 đổ bộ. (Ảnh: T.L)

Tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ, trong đó 1.035 hồ đầy nước, 23 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế, 2 hồ đạt khoảng 50 - 70% dung tích thiết kế, 1 hồ đập còn lại nhỏ hơn 50% dung tích thiết kế. Các công trình hồ, đập đều đang được vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai đã phê duyệt.

Đáng ngại, tỉnh còn hơn 11.060 ha lúa mùa chưa thu hoạch. Nông dân hiện đang khẩn trương thu hoạch những phần đã đến kỳ, trước khi bão đổ bộ.