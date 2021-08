Các tác dụng phụ thường gặp sau khi tiêm vaccine Sinopharm

(VTC News) -

Vaccine Sinopharm do Viện Sinh học Bắc Kinh (BBIBP) phát triển là vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. WHO khuyến cáo nên tiêm vaccine Sinopharm cho những người từ 18 tuổi trở lên, với khoảng cách giữa hai liều là 3–4 tuần.

Theo Medicalnewstoday, các tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm vaccine Sinopharm là đau đầu, mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm. Tác dụng phụ này tương tự như các loại vaccine ngừa COVID-19 khác và hầu hết đều ở mức độ nhẹ đến trung bình.

WHO cũng xác định hai tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan đến vaccine này là buồn nôn nghiêm trọng và chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp là viêm não tủy cấp tính lan tỏa.

Nhóm đối tượng từ 65 trở lên khi tiêm vaccine Sinopharm thường xuất hiện tác dụng phụ phổ biến như chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, sốt, nôn mửa và viêm da dị ứng.

Trong khi đó, theo thống kê từ Thái Lan, trong số 67.992 người tiêm vaccine Sinopharm trên khắp nước này, tỷ lệ gặp tác dụng phụ sau khi chích ngừa 30 phút chỉ là 0,1%. Các tác dụng phụ phổ biến nhất bao gồm chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và khó thở, mức độ từ nhẹ đến trung bình.

Một số trường hợp cho biết họ xuất hiện các triệu chứng bất thường sau tiêm, các phản ứng phổ biến nhất là nhức đầu (2,3%), mệt mỏi (1,7%), đau cơ (1,7%), đau và sưng tại điểm tiêm (1,6%) và sốt (1,5%).