Các siêu thị Co.opmart miền Trung khuyến mãi hàng thiết yếu sau bão

Cụ thể, các mặt hàng thực phẩm tươi sống có mức giảm từ 15-20% gồm: Thuỷ hải sản các loại như lườn cá hồi đông lạnh, cá lóc đen làm sạch, cá saba, cá thát lát nạo, cá saba tẩm sa tế, cá trê không đầu VietGAP, cá ngừ bò, mình cá thu, fillet basa tươi.

Thịt các loại gồm sườn non heo, ba rọi heo, sườn non muối sả sơ chế, thịt vai heo, thịt đùi heo, gà ta thảo mộc San Hà; rau củ các loại gồm bắp cải trái tim, củ sắn, cải thìa, cần tây, cà tím, cà chua giống Hà Lan, khoai lang, cải caron, rau mồng tơi, dưa leo; trái cây các loại gồm hồng giòn, dưa hấu, kiwi vàng New Zealand, cam xoàn, táo Envy New Zealand…

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng.

Với chương trình “combo siêu hời” áp dụng từ 29/9 đến 12/10, khách hàng được mua sản phẩm thứ nhất kèm sản phẩm thứ hai với giá ưu đãi từ 37.000 đồng đến 279.000 đồng như combo bánh pizza Co.op Bakery kèm nước ngọt 7UP, nước giặt Co.op Select kèm giấy vệ sinh Co.op Finest, nước lau sàn Co.op Select kèm túi rác Co.op Happy, chảo vân đá bếp từ Co.op Select kèm bộ hộp thuỷ tinh Co.op Select…

Chương trình “Hàng nhãn riêng Co.op – Sale không giới hạn” áp dụng giá giảm sâu lên đến 30% từ 29/9 đến 12/10 cho các sản phẩm thực phẩm công nghệ và hoá phẩm gồm gạo jasmine Co.op Select, gạo trắng xốp mềm Co.op Happy, hạt nêm Co.op Select, miến đậu xanh Co.op Select, khẩu trang y tế Co.op Happy, giấy vệ sinh Co.op Happy, khăn giấy hộp Co.op Select, bột giặt/nước giặt Co.op Happy, nước rửa chén Co.op Happy.

Khách hàng mua rau củ tại Co.opmart Đông Hà (Quảng Trị).

Chương trình “Mua nhiều ưu đãi lớn” khuyến mãi giá sốc khi mua các sản phẩm cùng loại thứ 2,4,6… cùng loại dành cho các sản phẩm may mặc và công nghệ dòng nhãn Co.op Select và Co.op Happy chỉ còn từ 6.000 đồng đến 89.000 đồng, cụ thể: Khăn tắm, áo gối nằm, quần short nam lưng thun, áo ngực, nước rửa chén, bún tươi, cháo tươi ăn liền, nui ống… từ 29/9 đến 12/10.

Nổi bật là chương trình “Siêu ưu đãi” áp dụng 3 ngày cuối tuần từ 7/10 đến 9/10. Khi mua hoá đơn trên 300.000 đồng, khách hàng được mua sản phẩm dòng nhãn Co.op Select và Co.op Finest với giá hời như: Dầu nành Co.op Select, nước mắm Co.op Select, khăn ướt co.op Select, khẩu trang y tế trẻ em Co.op Select, màng bọc thực phẩm PE Co.op Select, nước giặt/bột giặt Co.op Select, nước xả vải Co.op Select, nồi cơm điện Co.op Select, bình đun siêu tốc thuỷ tinh Co.op Select, ruột gối nằm/ruột gối ôm Co.op Select.

Khách hàng chọn mua hàng thiết yếu tại Co.opmart Sơn Trà (Đà Nẵng).

Theo ông Thái Lương Hùng – Giám đốc khu vực miền Trung hệ thống Co.opmart, trên tinh thần cảnh giác cao độ, các siêu thị Co.opmart miền Trung có sự chuẩn bị về hàng hoá và các phương án an toàn cho đội ngũ nhân viên trên tinh thần vừa chống bão vừa phục vụ bà con một cách tốt nhất.

Nhờ có sự chuẩn bị tốt, chủ động lên kế hoạch triển khai sớm các phương án phòng chống bão kịp thời như bao cát chèn trên mái nhà, chèn chắn các cửa ra vào siêu thị, chuẩn bị nhiên liệu vận hành máy bơm, máy phát điện để tránh mất điện trên diện rộng…

Đồng thời, các siêu thị Co.opmart từ Bình Định đến Quảng Trị đã nhanh chóng có kế hoạch dự trữ hàng hoá thiết yếu trong mùa mưa bão, tăng cường các chuyến hàng với tần suất gấp 2 đến 3 lần đảm bảo hàng hoá dồi dào phục vụ người dân tại địa bàn siêu thị trú đóng.