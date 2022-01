Các sao nhí Việt đình đám một thời giờ ra sao?

(VTC News) -

Họ từng là những gương mặt nhí nổi bật nhất của làng giải trí Việt, khi trưởng thành, không phải ai cũng tiếp tục được "tổ nghiệp đãi". Có những sao nhí một thời rời xa nghệ thuật.

Hùng Thuận

Vai bé An trong bộ phim Đất phương Nam giúp diễn viên nhí Hùng Thuận vụt sáng, được khán giả yêu mến và nhớ mãi dù phim được phát sóng lần đầu cách đay 25 năm. Vai diễn để đời này mang về cho Hùng Thuận giải Mai Vàng với hạng mục “Diễn viên được yêu thích nhất”. Cho đến giờ khi nhắc đến Hùng Thuận, khán giả vẫn nhớ ngay đến vai bé An của anh trong phim Đất phương Nam. Phim được phát lại rất nhiều lần nhưng lần nào khán giả cũng say mê theo dõi.

Hùng Thuận trong phim "Đất phương Nam".

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Hùng Thuận chuyển hướng sang làm ca sĩ. Anh từng ra mắt trong nhóm nhạc MBK, nhưng nhóm tan rã chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động. Những năm sau đó, Hùng Thuận trở lại với nghề diễn qua các bộ phim Cổng mặt trời, Thuyền giấy… nhưng không vượt qua được cái bóng của “bé An” năm xưa. Chia sẻ về việc kém nổi bật hơn những nghệ sĩ khác trong showbiz, Hùng Thuận từng nói: “Tôi bước lên đỉnh rồi bắt buộc phải bước xuống để người khác bước lên. Nếu mà bạn muốn đứng trên đỉnh mãi, bạn phải có ngọn núi khác. Ngọn núi do bạn tự xây dựng, bạn đứng riêng một mình. Xã hội rất rộng lớn, chuyện đào thải đã là quy luật, mình phải chấp nhận khi tham gia cuộc chơi".

Không chỉ lận đận trong sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm của Hùng Thuận cũng khá trắc trở. Anh kết hôn vào năm 2009 khi bước sang tuổi 25 và có một cậu con trai. Sau 6 năm chung sống, vợ chồng anh đường ai nấy đi. Năm 2018, anh hẹn hò với một nữ DJ xinh đẹp nhưng cuộc tình này cũng kết thúc vào đầu năm 2021. Sau những đổ vỡ tình cảm, Hùng Thuận đang sống một mình. Nam diễn viên tâm sự, ở tuổi này anh khó tìm người yêu và chỉ muốn tập trung cho công việc.

Ở tuổi U40, Hùng Thuận vẫn đang lẻ bóng.

Trước đây, Hùng Thuận khá chật vật về tài chính. Thu nhập không ổn định từ nghề diễn khiến anh phải sống trong cảnh túng thiếu nhiều năm. Có thời điểm Hùng Thuận mở quán ốc, bán hàng online… để trang trải kinh tế và chuyện buôn bán cũng gặp cảnh lao đao khi có dịch COVID-19. Cuối năm 2020, được sự giới thiệu của ông bầu nhóm nhạc MBK ngày trước, Hùng Thuận bước vào nghề môi giới bất động sản và nhờ đó đời sống được cải thiện.

Đầu tháng 11/2021, Hùng Thuận mở công ty nhà đất tại TP.HCM. Bị gọi là "đại gia”, anh lập tức phủ nhận: “Tôi chưa là đại gia gì hết, nên đương nhiên là không dám nhận danh xưng đó, còn lại thì mọi người gọi là gì cũng được. Với tôi thì điều quan trọng nhất vẫn là có một công việc tốt và tạo ra được giá trị thương hiệu cho riêng mình".

Dù chuyển hướng sang kinh doanh nhưng diễn xuất vẫn là đam mê hàng đầu của Hùng Thuận. Anh dự định sẽ trở lại phim trường khi hoạt động của công ty riêng đi vào ổn định. Ngoài ra, anh vẫn đi diễn ở các sân khấu hoặc tham gia gameshow vì tình yêu với nghề.

Angela Phương Trinh

Sở hữu gương mặt khả ái cùng năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, mới 7 tuổi, Angela Phương Trinh (tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh) đã đóng một vai phụ trong bộ phim Kính vạn hoa. Năm 2005, khi 10 tuổi, cô có vai chính đầu tiên trong phim truyền hình Mùi ngò gai và đây là dấu mốc đặc sắc trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Sau bộ phim, Phương Trinh liên tiếp nhận vai chính trong loạt phim về đề tài học đường như Thứ ba học trò, Mùa hè sôi động, Người mẹ nhí... và trở thành một trong những diễn viên nổi bật của màn ảnh nhỏ phía Nam thời điểm đó.

Angela Phương Trinh trong phim "Mùi ngò gai".

Hào quang đến sớm khiến Phương Trinh có những giai đoạn mất cân bằng, vướng vào nhiều chuyện tai tiếng, ồn ào. Từ hình tượng trong sáng, cô theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh hở bạo. Các scandal như bỏ học sớm, phát ngôn gây sốc, quen đại gia nhiều tuổi... khiến Angela Phương Trinh bị gọi là "nữ hoàng thị phi".

Hình ảnh sexy của Angela Phương Trinh.

Sau một thời gian ngập trong scandal, Phương Trinh quyết định rời xa những ồn ào của showbiz, tìm về cửa Phật vào năm 2015 khi vừa tròn 20 tuổi. Cô quyết định ăn chay trường, thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện. Thời gian đầu, nhiều người nghĩ cô làm vậy để xoá đi quá khứ ồn ào. Tuy nhiên, theo thời gian, hình ảnh, ấn tượng của cô trong lòng công chúng ngày càng được cải thiện. Cô cũng được khen là dung mạo ngày càng phúc hậu và rạng rỡ hơn.

Nói về quá khứ lắm thị phi, Phương Trinh tự nhận mình đã có những sai lầm do tuổi trẻ nông nổi: “Có lẽ tuổi trẻ còn bồng bột, tuy nhiên sau tất cả, điều quan trọng là tôi rút ra được bài học cho bản thân, hối hận kịp thời về những lầm lỡ. Tôi may mắn vì biết dừng lại đúng lúc, chứ không sẽ mãi là đứa trẻ ham chơi”.

Hiện giờ cô đã hoàn toàn kín đáo.

Mới đây, Angela Phương Trinh lại gây xôn xao và bị chỉ trích do những phát ngôn phản khoa học như "nói chuyện với khối u để cầu cho khối u siêu thoát". Cô cũng bị cơ quan chức năng phạt 7,5 triệu đồng vì lan truyền thông tin giun đất có thể chữa khỏi COVID-19.

Xuân Mai

Những năm 2000, Xuân Mai là cái tên mọi nhà đều biết, đĩa nhạc của cô hiện diện trong tất cả các gia đình có trẻ em. Bắt đầu đi hát khi mới 2 tuổi (năm 1997), Xuân Mai nhanh chóng "càn quét" thị trường âm nhạc thiếu nhi. Các băng nhạc Xuân Mai bán chạy "khủng khiếp" và mọi show diễn của cô bé đều "cháy vé" dù giá vé không rẻ. Lên 5 tuổi, Xuân Mai đã có liveshow, biểu diễn riêng trước hàng nghìn khán giả.

Với thành công quá lớn đó, Xuân Mai được kỳ vọng sẽ trở thành nghệ sĩ thành công khi trưởng thành. Tuy nhiên khi 9 tuổi, cô bé cùng gia đình sang Mỹ định cư và từ đó không có điều kiện để hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Năm 2009, Xuân Mai về nước với sự định bắt đầu lại sự nghiệp ca hát nhưng không vượt qua được cái bóng lớn của ngày xưa. Sau một thời gian ngắn, cô trở lại Mỹ và im hơi lặng tiếng từ đó cho đến khi thông báo đã kết hôn ở tuổi 21 và có con trai gần 1 tuổi.

Trong vòng 3 năm, giọng ca Con cò bé bé lần lượt hạ sinh thêm một trai, một gái. Sau khi sinh con đầu, Xuân Mai từng có thời gian “phát tướng” khiến cô mặc cảm và không dám ra đường. Khoảng 2 năm gần đây, thông qua mạng xã hội, nữ ca sĩ đã cởi mở và chia sẻ nhiều hơn với khán giả hâm mộ. Cô phủ nhận tin đồn gặp khó khăn về kinh tế do lấy chồng sớm. Hiện tại, Xuân Mai tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng và 3 con tại xứ sở cờ hoa. Mỗi khi rảnh rỗi, vợ chồng cô thường đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

Gia đình hạnh phúc của thần đồng âm nhạc nhí một thời.

Xuân Nghi

Cùng thời với Xuân Mai, Xuân Nghi là ca sĩ nhí được đông đảo khán giả yêu mến. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Xuân Nghi bộc lộ khả năng ca hát khi mới 2 tuổi và đến 5 tuổi đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như giải Đặc biệt Tiếng hát tuổi thơ, giải Nhất Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi... Không chỉ đi hát, Xuân Nghi còn đóng phim và vẫn học tốt. Trước khi đón sinh nhật thứ 16, cô đã ra 5 album.

Vẻ dễ thương của Xuân Nghi ngày bé.

Năm 2010, Xuân Nghi quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát để đi du học Mỹ. Cô từng chia sẻ: “Qua đây, mục đích của tôi là đi học, trau dồi thêm để ổn định sự nghiệp. Mấy năm đầu tiên qua Mỹ giống như là phim vậy, tôi được đi học văn hóa, học nhạc, chơi ban nhạc và đi diễn khắp nơi. Không ai biết tôi là ai, giống như bắt đầu một cuộc sống mới. Ra đường muốn làm gì làm, không cần phải trang điểm hay mặc đẹp, tôi rất thích điều đó!".

Trước đó, khi nói về lý do sang Mỹ, Xuân Nghi khẳng định: “Tôi thích cái tên bé Xuân Nghi. Nhưng nếu ở Việt Nam, cái tên này sẽ ám tôi và tôi không có cơ hội phát triển. Tôi muốn tới Mỹ để thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi”.

Năm 2018, Xuân Nghi tốt nghiệp University of Southern California (Đại học Nam California). Cũng trong năm này, cô trở về Việt Nam và thử phát hành một bài hát. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc trong nước đã thay đổi khiến cô gặp nhiều khó khăn để làm quen. Dẫu vậy, nữ ca sĩ chưa bao giờ nản lòng mà tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu khán giả Việt Nam hơn.

Năm 2019, tên tuổi cô được biết đến trong làng indie Việt với 2 single Summer Night và Không thể hết buồn. Sau đó 1 năm, cô cho ra mắt single umakeme. Cả ba single này của Xuân Nghi đều có mặt trên các bảng xếp hạng của Việt Nam. Công việc của cô hiện tại là sản xuất âm nhạc và đào tạo các tài năng. Cô cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng.

Hình ảnh hiện tại của Xuân Nghi.

Cuối năm 2021, Xuân Nghi chia sẻ chuyện cô từng mắc COVID-19 và đã mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Nữ ca sĩ tiết lộ cô có triệu chứng rất nặng, sốt khoảng 40 độ C. Nhờ sức đề kháng tốt và phương pháp điều trị khoa học, Xuân Nghi đã khỏi hẳn sau 2 tuần nhiễm virus.