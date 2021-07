Các sao Hollywood kể lần đầu tiên gặp tình yêu lớn của đời mình

(VTC News) -

Và một số người trong số họ thậm chí không cần phải ra khỏi nhà để gặp nửa kia của mình.

Chrissy Teigen và John Legend

Chrissy Teigen đã ấn tượng với John Legend khi họ gặp nhau lần đầu trên phim trường. “Tôi bước vào phòng thay đồ của John để gặp anh ấy, và anh ấy đang ủi đồ lót. Tôi nói, 'Anh tự ủi đồ!?' Anh ấy nói, 'Tất nhiên rồi'. Tôi đã ôm anh ấy”, cô nhớ lại . Cặp đôi đã ở bên nhau từ đó đến nay và đang cùng nhau nuôi dạy hai con.

Neil Patrick Harris và David Burtka

Neil Patrick Harris và David Burtka được xem là một trong những cặp đôi đồng tính đình đám nhất Hollywood. Ngôi sao "How I Met Your Mother" lần đầu tiên nhìn thấy người chồng hiện tại của mình, David Burtka, tại một góc phố ở New York. David sau đó đã cầu hôn Neil ở chính góc phố mà họ gặp nhau lần đầu. Neil Patrick Harris và David Burkta chính thức kết hôn vào tháng 9/2014, và hiện đang là cha của hai anh em sinh đôi Harper Grace và Gideon Scott.

David Bowie và Iman

David Bowie nhận ra rằng anh muốn cưới Iman ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong một bữa tiệc tối. “Tôi không thể ngủ được vì sự phấn khích của buổi hẹn hò đầu tiên. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ rằng Iman sẽ là vợ tôi. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ theo đuổi bất cứ điều gì với niềm đam mê như vậy”, anh nói . Cặp đôi kết hôn hai năm sau đó và ở bên nhau cho đến khi Bowie qua đời vào năm 2016.

Serena Williams và Alexis Ohanian

Người đồng sáng lập Reddit, Alexis Ohanian, đã gặp người vợ hiện tại của anh, Serena Williams, tại Rome. Anh đang uống cà phê bên ngoài thì trợ lý của Williams nói rằng có một con chuột gần bàn. “Tôi nói với anh ấy: 'Cảm ơn, nhưng tôi đến từ Brooklyn - tôi thấy chuột thực sự không phải là một vấn đề lớn”, Ohanian nhớ lại. Rõ ràng, sự dũng cảm của anh ấy đã gây ấn tượng khá tốt với Williams, và cặp đôi bắt đầu hẹn hò.

Gisele Bündchen và Tom Brady

Siêu mẫu và cầu thủ bóng đá gặp nhau do một người bạn chung sắp đặt. “Chúng tôi thực sự đã có một buổi hẹn hò kín đáo. Đó là một câu chuyện hài hước - bởi vì, vì một số lý do, mọi người đều nghĩ rằng họ cần, thích, tìm cho tôi một người bạn trai, vì vậy đây là lần hẹn hò thứ ba của tôi. Bạn biết đấy, khi tôi nhìn thấy đôi mắt nhân hậu đó, tôi đã yêu ngay lập tức”, Bündchen nói.

Jennifer Lopez và Alex Rodriguez

Cựu ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez đã không nhận ra Jennifer Lopez ngay lần đầu gặp mặt. “Tôi đang đi bộ bên ngoài, và tôi quên nơi tôi đậu xe. Ai đó vỗ vai tôi, và tôi quay lại. Tôi không nhận ra cô ấy là ai", anh nói. Jennifer Lopez và Alex Rodriguez có quãng thời gian gắn bó 4 năm và quyết định đính hôn vào tháng 3/2019. Họ từng lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2020 nhưng đành phải hoãn lại vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, cặp đôi hủy hôn vào tháng 4/2021 sau 4 năm yêu nhau mặn nồng.

Justin Timberlake và Jessica Biel

Justin Timberlake mô tả cách anh ấy gặp Jessica Biel rất kỳ lạ. “Tôi đã làm theo cách cổ điển - qua điện thoại", ngôi sao "Friends With Benefits" nói. “Đó là điều mà tôi học được từ cả bố dượng và ông nội của mình. Họ đã dạy tôi rằng, một chàng trai cần phải kiên trì để theo đuổi cô gái mà anh ấy yêu. Và điều này vẫn không hề thay đổi ngay cả khi khi Internet đã ra đời. Nếu bạn muốn mời một cô gái đi hẹn hò, hãy gọi điện và thổ lộ, cô ấy sẽ hiểu được tình cảm của bạn khi nghe được giọng nói của bạn", Justin chia sẻ.

George và Amal Clooney

George Clooney thậm chí không cần phải ra khỏi nhà để gặp tình yêu của đời mình. “Tôi nhận được một cuộc gọi từ người đại diện, anh ấy nói rằng: 'Tôi đã gặp người phụ nữ này đang đến nhà anh, người mà anh sẽ kết hôn". Hóa ra, người đại diện của Clooney đã đúng, và cặp đôi kết hôn một năm sau đó.

Mila Kunis và Ashton Kutcher

Nhiều cặp đôi Hollywood đã gặp nhau trên phim trường, nhưng đối với Mila Kunis, nụ hôn theo kịch bản của cô với Ashton Kutcher thực sự là nụ hôn đầu tiên. “Tôi là chàng trai đầu tiên cô ấy hôn? Ôi chúa ơi, tôi không biết! Tôi rất vui vì tôi không biết điều đó, nếu không sẽ có quá nhiều áp lực”, Kutcher nói. Họ bắt đầu hẹn hò với suy nghĩ không muốn kết hôn nhưng họ đã sớm thay đổi ý định.