Các sản phẩm đáng đầu tư cho ngôi nhà thông minh từ thương hiệu Eufy

(VTC News) -

Anker được biết đến là thương hiệu uy tín với các dòng sản phẩm pin sạc dự phòng và công nghệ sạc nhanh. Những năm gần đây, thương hiệu này phát triển mở rộng hơn đối với các sản phẩm gia dụng thông minh với thương hiệu con Eufy. Với tính năng vượt trội, thiết kế tinh tế cùng mức giá phù hợp, các sản phẩm gia dụng từ Eufy chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

Robot hút bụi và lau nhà “2 trong 1”

Việc dọn dẹp nhà cửa bằng chổi quét nhà thông thường không có tác dụng làm sạch từng ngóc ngách, gầm giường, bàn ghế..., đặc biệt là đối với những gia đình nuôi chó, mèo. Tuy nhiên, tình trạng lông thú cưng và bụi mịn bay vương vãi khắp nơi sẽ không còn nữa với robot hút bụi lau nhà “2 trong 1” thông minh của Eufy.

Robot hút bụi và lau nhà thông minh là một trong những dòng sản phẩm tốt nhất của Eufy, với ba sản phẩm chủ đạo là RoboVac L70 Hybrid, RoboVac G10 Hybrid và Eufy RoboVac 11S. Chúng sẽ tự động chạy quanh nhà để làm sạch sàn nhà, kể cả các gầm thấp. Ngoài ra, chúng còn có khả năng sạc tự động và được điều khiển bởi điện thoại thông minh.

Trong đó, Eufy RoboVac L70 Hybrid sở hữu các tính năng cao cấp hơn, với công suất hút tối đa đạt đến 2200 Pa. Sản phẩm này có thể làm sạch tất cả các loại vun bẩn, từ các loại vụn có kích thước lớn đến mịn nhất như cà phê.

Một trong những điểm khác biệt và thông minh hơn so với 2 phiên bản còn lại của L70 Hybrid đó là sản phẩm này sử dụng điều hướng laser iPathTM với công nghệ bản đồ thông minh giúp bao phủ toàn bộ sàn nhà, có thể làm sạch nhà với diện tích sàn lên tới 300 m2. Công nghệ lazer giúp thiết lập lộ trình theo thời gian thực để tránh các vật cản một cách thông minh. Ngay cả khi bạn cầm robot này mang phòng khác, L70 Hybrid vẫn có thể hiểu mình đã di chuyển đến đâu và quay lại làm sạch ở vị trí cũ.

Nhân dịp sinh nhật Lazada, sản phẩm chủ đạo này của Eufy được giảm giá đến 31%, chỉ còn chưa đến 9.000.000 đồng.

Trong khi đó, RoboVac G10 Hybrid có công suất hút thấp hơn nhưng lại có mức giá phải chăng hơn. Sản phẩm này sở hữu các tính năng tương tự RoboVac L70 Hybrid, trừ đặc điểm nhận dạng vị trí thông minh kể trên.

Eufy RoboVac G10 Hybrid sử dụng công nghệ con quay hồi chuyển tiên tiến, cho phép tăng gấp đôi hiệu quả làm sạch. Sản phẩm đang có mức giá ưu đãi tại Flagship Store của Eufy trên Lazada chỉ còn 5.590.000 đồng (giảm giá tới 25%).

Một sản phẩm robot hút bụi lau nhà giá rẻ của Eufy là Eufy RoboVac 11S. Sản phẩm này có thiết kế mỏng nhẹ, chỉ cao chưa đến 8cm, dễ dàng làm sạch các khu vực gầm giường và gầm ghế sofa. RoboVac 11S sẽ đi theo một đường ngẫu nhiên khi dọn dẹp, tuy nhiên căn nhà của bạn vẫn được làm sạch hoàn toàn tự động và hiệu quả nhờ có lực hút mạnh lên tới 1300 Pa. Ngoài ra, nó sẽ tự động tăng công suất hút khi cần thiết chỉ sau 1,5 giây để sàn nhà luôn sạch bóng.

Hiện, robot Eufy RoboVac 11S đang được giảm giá chưa từng có với mức giảm lên đến 44.09%, chỉ còn 3.690.000 đồng trên Lazada.

Camera an ninh cho gia đình

Bên cạnh sản phẩm lau nhà thông minh, camera an ninh cũng là một trong những vật dụng không thể thiếu, giúp ngôi nhà luôn trong trạng thái bảo vệ an toàn. Hiện, hai phiên bản camera mới nhất của Eufy, Camera wifi Eufy Indoor 2K và Camera wifi Eufy Indoor 2K Pan & Tilt là những sản phẩm camera an ninh cho gia đình có chất lượng gần như hoàn hảo.

Sự khác biệt chính giữa hai loại này là Indoor Cam 2K có góc nhìn cố định và Indoor Cam 2K Pan and Tilt có thể xoay 360 độ theo chiều ngang và xoay 96 độ theo chiều dọc. Tính năng khác của 2 sản phẩm gần như giống hệt nhau: độ phân giải 2K HD cho hình ảnh rõ nét, công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, ứng dụng homekit cho phép truy cập nhiều camera trên một màn hình.

Tính năng phát hiện âm thanh - phát hiện tiếng trẻ khóc cực kỳ hữu ích nếu nhà bạn có trẻ nhỏ. Ngoài ra, tính năng ra lệnh bằng âm thanh cũng rất thú vị. Bạn sẽ xử lý thế nào khi đang ở chỗ làm và phát hiện ra chó cưng của bạn đang ngồi trên giường của mình? Khi ấy, bạn chỉ cần ra lệnh qua điện thoại là chúng có thể nghe rất rõ mệnh lệnh của bạn.

Trên đây là 2 trong số những những sản phẩm đáng mua nhất của thương hiệu Eufy cho ngôi nhà của bạn. Đừng quên rằng bạn luôn cần có thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, hãy sắm ngay các sản phẩm này để có được trải nghiệm tuyệt vời của ngôi nhà thông minh trong mơ trong dịp ưu đãi sinh nhật Lazada chỉ 3 ngày duy nhất từ 27/3-29/3 thôi nhé.