Các 'nữ hoàng ảnh lịch' 30 năm trước hiện sống thế nào?

(VTC News) -

Những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 là một giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Việt xét trên số phim được sản xuất, mức độ nhộn nhịp của các rạp chiếu, doanh thu phòng vé và sự hùng hậu của các ngôi sao tài sắc. Nhiều minh tinh thời kỳ này cũng là người mẫu ảnh lịch đình đám. Những mỹ nhân này trở thành "người quen của mọi gia đình", cả với những người ít xem phim, bởi hình ảnh họ hiện diện trong các loại lịch, từ cuốn lịch bỏ túi bé xíu đến lịch trong sổ tay, bìa lịch block, lịch tờ treo tường... Đến nay sau nhiều năm, cuộc sống của các "nữ hoàng ảnh lịch" vẫn rất được công chúng quan tâm.

Diễm My 6x

Diễm My là diễn viên, cựu người mẫu nổi tiếng của Việt Nam thập niên 80 - 90 thế kỷ trước. Năm 15 tuổi, chị đã được chú ý khi đóng phim điện ảnh Trang giấy mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Vẻ đẹp sắc nước hương trời ở tuổi trăng tròn của Diễm My khiến khán giả không thể rời mắt. Gương mặt đậm chất điện ảnh giúp Diễm My liên tiếp có cơ hội góp mặt trong rất nhiều bộ phim như Vết thù năm tháng, Tiếng sóng, Bí mật thành phố cảm, Rừng lạnh... Dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, chị vẫn là ngôi sao sáng của màn ảnh, được khán giả mong đợi bởi nhan sắc vượt trội ít người sánh được.

Với gương mặt với đường nét hoàn hảo rất Tây, vóc dáng cao với đường cong nóng bỏng và mái tóc dài óng mượt, Diễm My vừa có dáng vẻ nàng thơ vừa rất gợi cảm. Chị được coi là biểu tượng sắc đẹp, người đầu tiên được xưng tụng là "nữ hoàng ảnh lịch" của những năm 1980. Trong ký ức của Diễm My, thời điểm đó hầu như gia đình nào cũng treo ảnh lịch của chị. Sau này khi làng giải trí xuất hiện hàng loạt mỹ nhân đình đám nổi lên từ dòng phim mỳ ăn liền như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà..., vị trí của chị trong lĩnh vực ảnh lịch vẫn không hề kém đi.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và "ở ẩn" 10 năm mới trở lại màn ảnh. Sau gần 30 năm hôn nhân, tài sản lớn nhất của Diễm My và ông xã là hai cô con gái Thuỳ My, Quế My đều xinh đẹp, giỏi giang. Chia sẻ bí quyết giữ "lửa" hôn nhân, Diễm My cho biết gần 3 thập kỷ qua, vợ chồng chị vẫn duy trì những thói quen lãng mạn như uống trà, nghe nhạc và nói những lời tình cảm với nhau.

Ở tuổi 60, Diễm My vẫn đẹp lộng lẫy, nét đẹp vương giả khiến chị nổi bật ở bất cứ đâu, dù xung quanh là những mỹ nhân tươi trẻ. Chị vẫn hay xuất hiện ở các sự kiện giải trí, và chia sẻ thông tin, hình ảnh về cuộc sống viên mãn, sang chảnh với bạn bè, khán giả hâm mộ.

Gia đình của Diễm My 6x.

Diễm Hương

Diễm Hương từng được xem là "Đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt", thần tượng đình đám của làng giải trí, được các đạo diễn săn đón. Khi dòng phim mỳ ăn liền đang "bùng nổ", chị đóng phim liên tục, cái tên và hình ảnh Diễm Hương luôn hiện diện trên pano, áp phích ở rạp chiếu phim. Sự kết hợp ăn ý cùng tài tử Lý Hùng trong phim Phạm Công - Cúc Hoa giúp chị thành ngôi sao và sau đó liên tục đóng vai chính, đảm bảo doanh thu phòng vé. Diễm Hương cũng được đánh giá là nữ diễn viên đóng cặp ăn ý nhất với Lý Hùng.

Nhờ gương mặt thanh tú với những đường nét thuần Việt, phong cách dịu dàng đoan trang đậm chất Á Đông, Diễm Hương là nữ diễn viên được hâm mộ cuồng nhiệt nhất trong thời hoàng kim của dòng phim mỳ ăn liền. Không chỉ "thống trị" màn ảnh, chị còn chiếm lĩnh các bìa tạp chí, lịch tường, sổ tay, ảnh trang trí... Người hâm mộ săn lùng ảnh chị, bộ ảnh nào của chị được phát hành là họ mua bằng hết để sưu tập.

Quá yêu Diễm Hương nên khán giả vô cùng tiếc nuối khi chị quyết định giã từ màn bạc vào giữa những năm 1990. Kể từ đó, mỹ nhân Phạm Công - Cúc Hoa gần như hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí, giữ kín thông tin về cuộc sống của mình. Mãi gần đây, hình ảnh chị mới xuất hiện trở lại trong các cuộc gặp riêng tư với bạn bè nghệ sĩ thời trước, nhưng cũng rất hiếm hoi.

Theo những thông tin ít ỏi được tiết lộ, Diễm Hương đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hơn nhiều tuổi và 4 con ở Malaysia. Thi thoảng, chị vẫn nhắn tin và gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của một số bạn bè ở Việt Nam. Năm 2010, Diễm Hương từng về nước tham gia một vài dự án nghệ thuật nhưng không để lộ hình ảnh với khán giả.

Việt Trinh

Việt Trinh là một nhan sắc khác biệt trong làng điện ảnh những năm 1990, với nước da hơi ngăm đen, đôi lông mày đậm nét rất tự nhiên, cặp môi dày gợi cảm và đặc biệt là đôi mắt to mênh mang, đôi mắt biết nói hút hồn người đối diện. Chị nổi tiếng rất nhanh, trở thành sao hạng A khi chưa đầy 20 tuổi và liên tục ngự trị màn ảnh rộng.

Dòng phim mỳ ăn liền thoái trào, độ "hot" của Việt Trinh không giảm khi chị tiếp tục khẳng định tài năng trong lĩnh vực phim truyền hình với tác phẩm kinh điển Người đẹp Tây Đô, vai Bạch Cúc (được xây dựng từ nguyên mẫu là chiến sĩ tình báo nổi tiếng Lâm Thị Phấn). Danh xưng "người đẹp Tây Đô" cũng gắn liền với Việt Trinh từ đó cho đến nay.

Nhan sắc mỹ miều cũng giúp Việt Trinh trở thành một trong những người đẹp đắt show chụp ảnh lịch nhất lúc bấy giờ.

Cuối thập niên 1990, sau một số biến cố cá nhân, Việt Trinh tạm rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2008, mỹ nhân sinh năm 1972 trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim. Khi phim ảnh không còn là ưu tiên số 1, Việt Trinh làm giám khảo các game show, diễn thời trang cho các nhà thiết kế thân thiết và dành nhiều thời gian cho công tác từ thiện.

Việt Trinh lận đận trong chuyện tình cảm. Hiện chị sống độc thân, sống bình yên bên cậu con trai 13 tuổi. Mới đây, chị tuyên bố giải nghệ để dành thời gian nhiều hơn cho con. "Thời dịch, tôi thấy gia đình và con cái là điều quan trọng nhất. Con trai tôi đang ở độ tuổi dậy thì, cần có mẹ bên cạnh nhiều hơn vì tâm lý của bé dễ thay đổi. Tôi không thể bỏ con đi làm phim liên tục được. Tôi sẽ không tham gia diễn xuất hay làm đạo diễn. Khi có cơ hội làm nhà sản xuất phim, hoặc quay các chương trình làm đẹp, nếu bản thân thấy phù hợp, tôi mới tham gia", người đẹp tâm sự.

Ở tuổi U50, Việt Trinh vẫn rất trẻ trung.

Y Phụng

Trong dàn mỹ nhân của dòng phim mỳ ăn liền, Y Phụng nổi lên với vẻ đẹp bốc lửa, nổi loạn, cực kỳ cuốn hút. Chị được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của thập niên 1990. Ngoài diễn xuất, Y Phụng còn là ca sĩ quen thuộc của nhiều vũ trường hay các tụ điểm ca nhạc thời điểm đó.

Y Phụng còn được biết đến là người tình một thời của Lý Hùng. Tuy nhiên, mối tình được ngưỡng mộ ấy cũng không kéo dài, khiến bao người tiếc nuối. Sau khi dòng phim mỳ ăn liền thoái trào, Y Phụng sang Mỹ định cư và kết hôn. Chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai - một doanh nhân - và con gái 5 tuổi. Hiện Y Phụng vẫn tích cực đi hát và tham gia các hoạt động giải trí khác tại Mỹ.

Có khoảng thời gian, Y Phụng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi ngoại hình đầy đặn khác lạ. Hồi mang bầu con gái năm 2017, Y Phụng tăng tới 20 kg và vẫn thừa gần 20 kg sau khi sinh. Đến nay, dù đã giảm cân, biểu tượng gợi cảm một thời vẫn chưa lấy lại được vóc dáng chuẩn trước đó. Nhìn lại những hình ảnh thời thanh xuân rực rỡ, chị không khỏi tiếc nuối nhưng cũng coi đó là động lực để tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ.

Hình ảnh hiện tại của Y Phụng.

NSND Thu Hà

Nhiều năm qua, những người từng xem phim Đêm hội Long Trì (1989) vẫn không thể quên vẻ đẹp trong veo, thuần khiết của quận chúa Quỳnh Hoa. Diễn viên đóng vai này là NSND Thu Hà, khi ấy mới tròn 20 tuổi. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong thái nhẹ nhàng, nữ tính, sau đó NSND Thu Hà tiếp tục được mời vào vai tiểu thư Quỳnh Nga trong phim Lá ngọc cành vàng. Đây cũng là tác phẩm đưa chị lên hàng ngôi sao của làng điện ảnh phía Bắc.

Khi "Nam tiến" đóng phim thị trường, NSND Thu Hà cũng nhanh chóng gặt hái thành công. Trong dàn diễn viên nổi tiếng của dòng phim này, Thu Hà là gương mặt duy nhất đến từ miền Bắc. Nhan sắc và độ nổi tiếng giúp chị đắt show chụp ảnh. Cùng với Diễm Hương, Việt Trinh..., Thu Hà trở thành một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" được mọi nhà quen mặt.

Thời điểm dòng phim thị trường không còn giữ được sức hút, NSND Thu Hà trở về với công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sân khấu. Sau một thời gian dài vắng bóng màn ảnh, năm 2021 NSND Thu Hà khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tái xuất với một vai diễn sắc sảo, ghê gớm khác hẳn chi trước đó trong phim Hướng dương ngược nắng.

Trong đời thường, NSND Thu Hà khá kín tiếng Trước khi có bến đỗ bình yên bên doanh nhân hơn 15 tuổi, chị từng một lần "đứt gánh" hôn nhân, khi con trai đầu còn nhỏ. Hiện tại, chị hài lòng với cuộc sống viên mãn bên chồng và hai người con ngoan.

Vẻ đẹp không tuổi của NSND Thu Hà.

Ở tuổi 53, Thu Hà vẫn sắc nước hương trời với ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh chị chia sẻ trên mạng xã hội khiến khán giả ngưỡng mộ, gọi chị là "người đẹp không tuổi".