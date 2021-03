Các 'nam thần' gốc Á thành danh tại Hollywood

(VTC News) -

Cùng điểm danh các nam diễn viên gốc Á thành công trên phim trường Hollywood, được săn đón bậc nhất hiện nay.

1. Ludi Lin

Lâm Lộ Địch (Ludi Lin) mang dòng máu lai Canada và Trung Quốc. Chính vì vậy, vẻ điển trai của Ludi Lin pha trộn giữa nét mạnh mẽ châu Âu và nét tinh tế châu Á.

Anh khởi đầu sự nghiệp năm 2015 với trường đoạn hành động đáng nhớ trong bộ phim Trung Quốc chiếu Tết Monster Hunt và có cú đột phá đầu tiên khi được mời vào vai siêu nhân đen trong bộ phim Power Rangers. Thần thái hút hồn và thân hình khỏe khoắn của Ludi Lin đã chinh phục hoàn toàn khán giả.

Diễn viên Ludi Lin.

Năm 2018, anh xuất hiện trong phim bom tấn Aquaman với một vai nhỏ. Nhưng ngay năm sau, Ludi Lin lại gây được ấn tượng mạnh khi thủ vai một nhân vật trong trò chơi điện tử ở tập phim Striking Vipers thuộc mùa thứ năm của series viễn tưởng đình đám Black Mirror. Ngoại hình đẹp đến không tưởng, gương mặt góc cạnh và quyến rũ giúp Ludi Lin nhập vai hoàn hảo, không hề lép vế trước các bạn diễn Hollywood.

Năm nay, Ludi Lin sẽ tái xuất với vai Liu Kang, một trong những người hùng nổi tiếng nhất của tựa game Mortal Kombat (tựa Việt: Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử). Tiền đề từ Black Mirror và kinh nghiệm thực hành võ thuật dày dặn gồm Muay Thái, Jiujitsu, vật khiến Ludi Lin nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan.

2. Joe Taslim

Joe Taslim sinh ra tại Indonesia và mang dòng máu lai Trung Quốc- Indo. Trước khi trở thành diễn viên, Taslim là một vận động viên thực thụ, từng đoạt huy chương vàng judo. Anh luyện tập nhiều loại võ thuật như wushu, taekwondo và pencak silat. Buộc phải ngừng sự nghiệp thi đấu vì chấn thương, Joe Taslim tìm được hướng đi mới và lập tức thành công với thể loại phim võ thuật hành động tại quê nhà.

Diễn viên Joe Taslim.

Sau khi nổi tiếng nhờ The Raid: Redemption, Joe Taslim lấn sân sang điện ảnh quốc tế. Anh góp mặt trong các loạt phim triệu đô như Star Trek và Fast & Furious. Taslim còn được nhà làm phim Hàn Quốc mời sang xứ kim chi tham gia phim The Swordsman (tựa Việt: Kiếm khách) cùng tài tử Jang Hyuk.

Sự nghiệp điện ảnh vụt sáng giúp Joe Taslim có được vai phản diện Sub-Zero trong bom tấn hành động chuyển thể từ game Mortal Kombat mà không cần thử vai. Nhà sản xuất phim này từng chia sẻ kỹ năng võ thuật của Joe Taslim quá xuất sắc đến mức các diễn viên trong phim ai cũng muốn có cảnh được chiến đấu với Joe.

3. Henry Golding

Cái tên Henry Golding bất chợt trở thành hiện tượng tại Hollywood sau thành công của bộ phim có dàn diễn viên toàn bộ gốc Á Crazy Rich Asians (tựa Việt: Con nhà siêu giàu châu Á). Henry Golding có bố là người Anh, còn mẹ gốc Malaysia.

Sở hữu nét điển trai chuẩn tài tử lãng mạn và nụ cười ngọt ngào, Henry Golding dễ dàng mê hoặc các khán giả trong những bộ phim mà anh tham gia. Trước khi trở thành diễn viên, Golding từng lăn lộn với nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ thợ cắt tóc đến người dẫn chương trình du lịch. Chất giọng Anh cực chuẩn đã giúp Henry Golding có được cơ hội "đổi đời", vào vai thiếu gia điển trai của gia tộc Young trong Crazy Rich Asians. Cơ hội liên tiếp đến với tài tử sau vai diễn thành công ngoài tưởng tượng này.

Diễn viên Henry Golding.

Ngay sau bộ phim đình đám, anh trở thành nam chính trong phim tình cảm Last Christmas (tựa Việt: Giáng sinh năm ấy) cùng "mẹ rồng" Emilia Clarke cũng như góp mặt trong tác phẩm "toàn sao" The Gentlemen (tựa Việt: Quý ông thế giới ngầm) của đạo diễn lừng lẫy nước Anh Guy Ritchie. Năm nay, Henry Golding sẽ có một vai chính nữa trong phần mới nhất của franchise hành động nổi tiếng G.I. Joe.

4. Simu Liu

Sau khi được công bố là diễn viên gốc Á đầu tiên gia nhập vũ trụ siêu anh hùng Marvel, cái tên Simu Liu lập tức nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Simu Liu sinh ra tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc và nhập cư tới Canada từ khi mới 5 tuổi.

Anh từng có sự nghiệp ổn định trong ngành tài chính nhưng quyết định bỏ nghề kế toán để theo đuổi ước mơ diễn xuất. Tuy chưa gây ấn tượng trên màn ảnh rộng nhưng Simu Liu đã có nhiều vai diễn truyền hình nổi tiếng, trong đó đáng chú ý nhất là trong series Kim's Convenience của Netflix.

Diễn viên Simu Liu.

Cuối năm 2018, khi Marvel đang tuyển chọn diễn viên chính cho Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings, Simu Liu đã rất “tỉnh và đẹp trai” khi đăng tải dòng tweet "Ok Marvel chúng ta có bàn chuyện hợp tác hay không nào? #Shangchi". Ngay sau đó, anh đã lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất. Simu Liu sở hữu nét đẹp nam tính và cơ bụng sáu múi nhờ luyện tập nhiều loại thể thao khác nhau như bóng rổ, bóng chuyền, leo núi, kungfu, karate…