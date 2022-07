Các mỹ nhân nhóm H.A.T nổi tiếng sống thế nào sau 17 năm 'rã đám'?

(VTC News) -

H.A.T là nhóm nhạc đình đám một thời, tên gọi được ghép từ chữ cái đầu của tên ba thành viên: Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Nhóm do công ty của nhạc sĩ Quang Huy quản lý, ra mắt năm 2004. Chỉ sau một thời gian ngắn, H.A.T đã trở thành một trong những nhóm nhạc được giới trẻ yêu thích nhất với các bản ''hit'' như Taxi, Lời hứa cho tình yêu, Yêu làm chi...

Sau đó, Thu Thủy rời nhóm để bắt đầu sự nghiệp solo, người thay thế cô là ca sĩ Ngô Quỳnh Anh.

Các thành viên nhóm H.A.T (từ trái qua): Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu, Thu Thủy.

Ngô Quỳnh Anh (áo hồng) là thành viên thay thế khi Thu Thuỷ rời nhóm.

Vào tháng 10/2005, H.A.T tuyên bố tan rã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Trong thời gian hoạt động ngắn ngủi, họ ra mắt album đầu tay và cũng là duy nhất mang tên We Are H.A.T(Chúng tôi là H.A.T), đạt doanh thu 30.000 bản, trở thành nhóm nhạc có album đạt mức tiêu thụ cao nhất thời điểm đó.

Đã 17 năm trôi qua, cuộc sống của những cô gái H.A.T trẻ trung, năng động năm nào giờ đã có nhiều đổi thay.

Lương Bích Hữu làm mẹ đơn thân

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt một mí đặc trưng và giọng hát ngọt ngào, Lương Bích Hữu là thành viên có số người hâm mộ rất đông đảo. Ngoài những ca khúc đình đám của nhóm, nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa còn thành công trong hoạt động solo với loạt ca khúc được khán giả đón nhận như Dằm trong tim, Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, Cô gái Trung Hoa... Có một thời gian, Lương Bích Hữu hoạt động trong nhóm Ngũ Long công chúa. Tuy nhiên, nhóm nhạc này cũng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian khá ngắn.

Sau khi trở về hoạt động tự do, Lương Bích Hữu tiếp tục hát solo với hình ảnh trưởng thành hơn. Có sự nghiệp ấn tượng song giọng ca Dằm trong tim lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Mối tình của Lương Bích Hữu và nhạc sĩ Khánh Đơn từng gây ồn ào trên truyền thông; nữ ca sĩ bị cho là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Khánh Đơn.

Sau đó họ chia tay, Lương Bích Hữu mang bầu và quyết định sang Canada sinh con. Tuy không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhưng cô vẫn rất đắt show ở thị trường hải ngoại. Hiện nay, Lương Bích Hữu thường xuyên đi lại giữa hai nước để biểu diễn hoặc tham gia các chương trình truyền hình. Ngoài công việc, nữ ca sĩ dành toàn bộ thời gian để ở bên cô con gái nhỏ.

Ở tuổi 37, Lương Bích Hữu được nhận xét là còn xinh đẹp hơn cả hồi son rỗi.

Lương Bích Hữu xuất hiện trong ''Ơn giời cậu đây rồi''.

Phạm Quỳnh Anh có hạnh phúc mới sau ly hôn

Sau khi H.A.T tan rã, Phạm Quỳnh Anh là thành viên duy nhất ở lại công ty để phát triển sự nghiệp solo. Cô cũng sở hữu loạt ''hit'' mà đến nay vẫn còn sức sống như Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Không đau vì quá đau..., ghi dấu ấn bởi giọng hát da diết, chất chứa nhiều tình cảm.

Thời gian hoạt động cùng H.A.T cũng là cơ duyên đưa Phạm Quỳnh Anh và ông bầu - nhạc sĩ Quang Huy đến với nhau. Cặp đôi có 10 năm yêu đương trước khi kết hôn vào năm 2012.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy thuở mặn nồng.

Sau khi xây dựng tổ ấm, Phạm Quỳnh Anh cho biết thời gian của cô chủ yếu dành cho gia đình. Cô và ông xã lần lượt đón hai con gái Tuệ Lâm (2012) và An (2017), trở thành một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt. Vì vậy, tuyên bố ly hôn của cặp đôi vào năm 2018 đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối.

Mặc dù chia tay nhưng Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn giữ gìn quan hệ tốt đẹp và thống nhất trong chuyện chăm sóc con cái. Cô khẳng định: ''Điều này hoàn toàn bình thường vì chúng tôi từng là một gia đình, không có gì phải né tránh hay làm tổn thương nhau''.

Phạm Quỳnh Anh lên chức mẹ lần ba.

4 năm sau đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh đã tìm thấy hạnh phúc mới, nhưng cô quyết định giữ kín thông tin, hình ảnh của người đàn ông này. Sau những ngày tháng "làm lơ" trước lời đồn mang thai, gần đây, nữ ca sĩ khoe ảnh bụng bầu vượt mặt, chia sẻ niềm hạnh phúc trong lần thứ ba làm mẹ. Tối 20/7, Phạm Quỳnh Anh ''vượt cạn'' thành công, vui mừng đón con gái Zoey.

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh tâm sự, dù không phải lần đầu sinh con nhưng ngày bé Zoey ra đời vẫn là "kỷ niệm khó quên", khiến cô hồi hộp, lo âu rồi hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng con khóc. Cô cũng khéo léo nhắc đến bạn trai trong giây phút ý nghĩa ấy: "Vui nhất là ba của con. Mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con, ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng".

Thu Thủy cưới chồng trẻ

Trước khi vào nhóm H.A.T, Thu Thủy từng là một ''mảnh ghép'' của nhóm Mây Trắng. Sau 8 tháng hoạt động cùng H.A.T, Thu Thuỷ tuyên bố rời nhóm và ra khỏi công ty một cách âm thầm. Từ đó, cô bắt đầu sự nghiệp solo.

Dù có không ít ca khúc được yêu thích nhưng tên tuổi của Thu Thuỷ lại được biết đến nhiều hơn vì loạt thị phi phẫu thuật thẩm mỹ cùng chuyện tình cảm trắc trở. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên năm 2017 và trải qua quãng thời gian làm mẹ đơn thân, Thu Thuỷ đã tìm thấy hạnh phúc mới bên Kin Nguyễn - chàng trai kém 10 tuổi. Họ kết hôn năm 2019 và tháng 9 năm đó, nữ ca sĩ sinh hạ con gái thứ hai, cũng là con đầu lòng với chồng trẻ.

Tổ ấm nhỏ của Thu Thuỷ.

Thu Thủy từng đối mặt với không ít đàm tiếu xung quanh cuộc hôn nhân này. Có thời điểm, Kin Nguyễn vướng nghi vấn bạo hành con riêng của vợ, chuyện gây xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, vợ chồng giọng ca Think of you đang có cuộc sống viên mãn. Hôn nhân hạnh phúc cũng khiến Thu Thủy ngày càng trở nên trẻ trung, rạng rỡ hơn.

Thu Thuỷ thay đổi nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngô Quỳnh Anh xa rời showbiz

Ngô Quỳnh Anh vốn là cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc. Cô thay thế vị trí của Thu Thủy trong nhóm H.A.T. Sau khi H.A.T tan rã, khác với ba thành viên còn lại, Ngô Quỳnh Anh không tiếp tục con đường ca hát. Tự cảm thấy bản thân không còn phù hợp với showbiz, Ngô Quỳnh Anh quyết định tập trung phát triển công việc marketing và sống kín tiếng. Với cô, cuộc sống không ồn ào hiện tại là hạnh phúc.

Năm 2014, Ngô Quỳnh Anh lập gia đình với bạn trai cùng ngành, lớn hơn cô 4 tuổi. Cặp đôi có với nhau một bé trai kháu khỉnh, tên thân mật là Heo. Trước đây, cựu thành viên H.A.T khá kín tiếng khi chia sẻ hình ảnh của bản thân và gia đình lên mạng xã hội, nhưng gần đây cô bắt đầu cởi mở hơn.

Ngô Quỳnh Anh trong ngày cưới.

Tháng 5 vừa qua, Ngô Quỳnh Anh cho ra mắt MV Liệu, đánh dấu sự trở lại sau 17 năm nghỉ hát, được khán giả đón nhận nhiệt tình. Sau nhiều năm, ngoại hình nữ ca sĩ không thay đổi nhiều. Dù đã là mẹ một con, cô vẫn thu hút khán giả với gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, gọn gàng như thời con gái.

Nhan sắc trẻ trung tuổi 39 của Ngô Quỳnh Anh.