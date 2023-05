Các kiểu tóc xoăn đẹp và mới nhất 2023 phù hợp cho mọi lứa tuổi

(VTC News) -

1. Tóc xoăn hippie

Tóc xoăn hippie

Mẫu tóc xoăn hippie từng là phong cách thời trang phổ biến ở những thập niên 90s vì sự phá cách, cá tính mà mẫu tóc đem lại. Hiện nay, mẫu tóc xoăn hippie đang được các bạn trẻ săn đón trở lại khiến cho kiểu tóc trở lại đúng với thời hoàng kim của nó.

2. Tóc xoăn sóng lơi dài

Kiểu tóc xoăn sóng lơi dài.

Kiểu tóc xoăn sóng lơi dài là kiểu tóc với những lọn xoăn gợn nhẹ không lọn vào hoàn toàn nhưng vẫn giữ được cảm giác bồng bềnh của tóc. Với kiểu tóc này sẽ giúp bạn có khuôn mặt trông tự nhiên và đặc biệt không tạo cảm giác quá già. Nhưng vì tóc không có độ uốn nhiều nên rất dễ duỗi thẳng trở lại.

3. Tóc xoăn lơi ngang lưng

Tóc xoăn lơi ngang lưng

Tóc xoắn lơi ngang lưng là kiểu tóc thịnh hành hiện nay với mái tóc được uốn nhẹ kết hợp với độ dài ngang lưng. Kiểu tóc này phù hợp với các bạn sở hữu mái tóc mỏng nhưng muốn tạo sự bồng bềnh cho mái tóc của mình. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn che đi những góc cạnh thô trên gương mặt, giúp bạn trông hoài hòa và mềm mại hơn.

4. Tóc xoăn lọn to

Tóc xoăn lọn to.

Kiểu tóc xoăn lọn to đã trở nên quá phổ biến với các chị em và đến nay vẫn còn được nhiều người lựa chọn khi ra các tiệm salon làm tóc. Với những phần tóc được uốn xoăn thành từng lọn to sẽ giúp bạn có một mái tóc rất bồng bềnh và cá tính. Kiểu tóc đồng thời giữ được hình dạng lâu hơn so với uốn lơi vì tóc có độ uốn cao.

5. Tóc xoăn xù mì

Tóc xoăn xù mì

Đây là kiểu tóc uốn xoăn nhỏ toàn bộ phần tóc của bạn, với việc sở hữu mái tóc dài kết hợp với việc uốn xù tạo nên một kiểu tóc cực kỳ hot trend hiện tại. Kiểu tóc có thể biến tấu ra các kiểu như tóc xoăn xù lọn to sóng gập, tóc xoăn xù cá tính hoặc tóc xoăn sợi mỳ cho các bạn dễ dàng lựa chọn và đổi kiểu.

6. Tóc xoăn sóng ngắn

Tóc xoăn sóng ngắn

Nếu bạn không thích tóc dài thì có thể thử ngay kiểu tóc xoăn sóng ngắn, kiểu tóc phù hợp hầu hết với các khuôn mặt và che khuyết điểm với những bạn nữ sở hữu gương mặt nhỏ. Đừng quên kết hợp nhuộm các màu sáng hoặc tối cho tóc sẽ giúp bạn nổi bật hơn và trở thành một con người mới xinh đẹp hơn bao giờ hết.

7. Tóc xoăn cụp (layer)

Tóc xoăn cụp (layer)

Tóc ngắn xoăn cụp layer không còn lạ gì so với giới trẻ, kiểu tóc ngắn được uốn xoăn phần đuôi tóc tạo được nét bồng bềnh cho tóc. Với tóc ngắn sẽ tăng nét dịu dàng nữ tính hơn. Những bạn nữ có khuôn mặt dài, trái xoan khi để kiểu tóc này sẽ giúp đường nét trên trở nên tròn trịa dễ thương hơn đấy.

