Các hồ thủy điện đã vượt mực nước chết

Mực nước các hồ đã vượt mực nước chết (hồ Thác Bà xấp xỉ mực nước chết), mực nước tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết). Cụ thể, hồ Lai Châu đạt 277.74 m/ 265 m, hồ Sơn La đạt 178.43/175 m, hồ Hòa Bình: 102.61/80m (qui định mực nước tối thiểu: 81.9 m), hồ Thác Bà: 46.36/46 m (qui định tối thiểu: 46.5 m), hồ Tuyên Quang: 95.58/90m (qui định tối thiểu: 90.7m), hồ Bản Chát: 436.77/431m.

Hiện lượng nước về các hồ thủy điện cũng từng ngày một thay đổi theo xu hướng tích cực hơn. Cụ thể lượng nước về các hồ như: Lai Châu: 255 m3/s; hồ Sơn La: 507 m3/s; hồ Hòa Bình: 406 m3/s; hồ Thác Bà: 76 m3/s; hồ Tuyên Quang: 253 m3/s; hồ Bản Chát: 280 m3/s.

Lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà BÌnh cũng tăng dần trong những ngày qua.

Phụ tải nguồn điện giảm

Số liệu cập nhật sáng 17/6 của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy, ngày 17/6, phụ tải toàn hệ thống điện giảm so với ngày 16/6 đạt khoảng 820,4 triệu kWh. Trong đó miền Bắc ước khoảng 403,6 triệu kWh, miền Trung khoảng 68,1 triệu kWh, miền Nam khoảng 348,1 triệu kWh.

Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) quốc gia đạt đỉnh vào lúc 14h30 mức 38.375,5 MW. Trong đó tại miền Bắc/miền Trung/miền Nam lần lượt là (Pmax/thời gian) là: Pmax 18.535,6 MW (13h30)/4036.9(14h00)/16276(15h30).

Phụ tải điện ngày 17/6 giảm so với hôm trước (Ảnh minh hoạ).

Cung cấp thông tin cho VTC News, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, trong ngày 17/6/2023, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 165,4 triệu kWh (trong đó miền Bắc huy động là 63,9 triệu kWh) giảm so với ngày 16/6; nhiệt điện than huy động 462,7 triệu kWh (miền Bắc 285,9 triệu kWh); tuabin khí huy động 91,2 triệu kWh. Không phải huy động nguồn điện dầu.

Nguồn điện năng lượng tái tạo nối lưới quy mô lớn đạt 65,1 triệu kWh, trong đó điện gió huy động 21,9 triệu kWh, Pmax 1.302,8 MW(13h30); điện mặt trời farm huy động 43,2 MW, Pmax 6.154,9 MW (12h00).

Đối với nguồn nhiệt điện than miền Bắc, nguồn nhiên liệu than cho sản xuất được đảm bảo. Tổ máy 1 nhà máy nhiêt điện Nghi Sơn đang xử lý sự cố. Tổ máy 1 Nhà máy Thăng Long ngừng do mất tuần hoàn nhiên liệu lò lúc 5h11 nhưng đã khởi động lại sau 50 phút xử lý.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 18 - 19/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt với mức 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Trước dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ông Trần Việt Hoà khuyến cáo, nắng nóng vẫn duy trì, nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

"Do đó, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc", ông Hòa nói.

PHẠM DUY