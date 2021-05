Các đột biến COVID-19 ở Ấn Độ có thể 'trốn' miễn dịch

(VTC News) -

Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 của Ấn Độ (INSACOG) đã phát hiện một số đột biến bất thường ở virus SARS-CoV-2.

“Chúng tôi nhận thấy nhiều đột biến xuất hiện trong một số mẫu xét nghiệm có thể né tránh các phản ứng miễn dịch”, nhà virus học hàng đầu của Ấn Độ Shahid Jameel, chủ tịch INSACOG, cho biết.

Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 của Ấn Độ phát hiện một số đột biến bất thường ở virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các đột biến này có xuất hiện ở biến chủng COVID-19 tìm thấy tại Ấn Độ hoặc bất kỳ chủng COVID-19 nào khác hay không.

"Không thể xác định chắc chắn trừ khi nuôi cấy các virus đó và kiểm tra chúng trong phòng thí nghiệm. Tại thời điểm này, chưa có lý do gì để tin rằng chúng đang lan rộng hoặc nguy hiểm”, ông Jameel nói thêm rằng các nhà khoa học Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ các đột biến mới phát hiện.

Hôm 1/5, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận thêm kỷ lục về số người mắc COVID-19 với hơn 400.000 ca nhiễm mới trong ngày. Hệ thống y tế tại thủ đô New Delhi và cả nước đều đang quá tải do thiếu nguồn cung cấp oxy và giường bệnh.

Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số người mắc COVID-19 ở Ấn Độ. Họ đặc biệt lưu ý về việc liệu biến thể B.1.617 được phát hiện ở nước này có phải nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh xấu đi hay không.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không xếp biến chủng COVID-19 ở Ấn Độ vào loại “đáng lo ngại", như với các biến chủng phát hiện ở Anh, Brazil và Nam Phi. Nhưng trong thông báo hôm 27/4, WHO cho biết B.1.617 có tốc độ gia tăng cao hơn so với các biến thể khác ở Ấn Độ.