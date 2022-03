Các 'chị đẹp' vừa giỏi vừa giàu của showbiz Việt bao giờ lấy chồng?

(VTC News) -

Đúng ngày lễ Valentine trắng 14/3, người hâm mộ vỡ òa khi nhận tin vui Ngô Thanh Vân được bạn trai Huy Trần cầu hôn. Sau gần 2 năm hẹn hò, “đả nữ” của điện ảnh Việt gật đầu nhận lời “về chung một nhà” với chàng Việt kiều Đức điển trai kém mình 11 tuổi. Việc Ngô Thanh Vân sắp trở thành vợ người ta khiến dân tình thấp thỏm tự hỏi không biết đến khi nào những “chị đẹp” độc thân quyến rũ khác cũng chịu lấy chồng đây.

Thanh Hằng

Thanh Hằng cũng là người đẹp bước ra từ cuộc thi hoa hậu như Ngô Thanh Vân rồi dần dần gây dựng chỗ đứng trong làng giải trí. Xét về tình trường, ngoại trừ “người yêu tin đồn” Hà Anh Tuấn, Thanh Hằng được nhận xét là “siêu mẫu đào hoa” khi vướng không ít nghi vấn tình cảm. Ấy thế mà “chị đại” Thanh Hằng vẫn cứ lẻ bóng ở tuổi U40.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Thanh Hằng cho biết cô vẫn còn lăn tăn trước việc kết hôn và sinh con. Dù đã hình dung về cuộc sống của người đã có gia đình nhưng diễn viên Chị chị em em thú nhận, hiện tại cô chưa đủ dũng khí để bắt đầu bước vào cánh cửa hôn nhân trong vai trò “bà mẹ bỉm sữa”.

Hồ Quỳnh Hương

Trong MV Take it easy, Hồ Quỳnh Hương khiến người hâm mộ bất ngờ khi hóa thân vào hình tượng “chị đẹp” đầy gợi cảm và cuốn hút, hẹn hò với hàng loạt hotboy. Ngoài đời, nữ ca sĩ cũng từng trải qua 3 mối tình trong 20 năm. Giọng ca đất Quảng Ninh từng tiết lộ: “Bạn trai đầu tiên là người đẹp trai, cao to, lại học giỏi nhất trường. Tất cả sinh viên đều mê cậu ấy. Hai người tiếp theo đều là những người thành đạt, nổi tiếng. Ngày tôi quen họ, tôi không biết họ giàu, mà thường bị thu hút vì họ hào hoa, phong nhã, lãng mạn và galăng”.

Trong tình yêu, Hồ Quỳnh Hương thuộc tuýp người truyền thống, yêu ai là muốn gắn bó, dành trọn vẹn cho đối phương nhưng lại chẳng mối tình nào đi đến cái kết viên mãn.

Những năm gần đây, Hồ Quỳnh Hương chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu trong một số chương trình chọn lọc. Giọng ca Bức thư tình thứ 2 dành thời gian để thực hiện những công việc riêng của mình. Ở tuổi ngoài tứ tuần, cô có cuộc sống hạnh phúc cùng bố mẹ và người thân ở TP.HCM. Về ý định kết hôn, nữ ca sĩ không bị áp lực chuyện lấy chồng mà lựa chọn tùy vào duyên số.

Mỹ Tâm

Mỗi lần ra mắt sản phẩm âm nhạc hay tổ chức concert riêng là tên tuổi Mỹ Tâm lại phủ khắp mặt báo, thế nhưng chuyện tình cảm của nữ ca sĩ lại hiếm khi được tiết lộ với công chúng. Khán giả từng miệt mài "đẩy thuyền" cho Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vì hai người quá sức đẹp đôi, lại còn có những cử chỉ thân mật, tình cảm kể từ sau lần hợp tác trong MV Đừng hỏi em và đóng vai yêu nhau trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh.

Mãi đến đầu năm 2021, “chị Đẹp” mới thừa nhận thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện nên cô không cần phải "rào trước đón sau" mỗi khi ở cạnh nhau.

Mặc dù Mỹ Tâm vẫn giấu kín chuyện đời tư, nhưng người hâm mộ mong thần tượng sớm có một cái kết viên mãn bằng một đám cưới cổ tích. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn dành tình yêu lớn nhất của mình cho âm nhạc và mong muốn khán giả quan tâm, ủng hộ các dự án nghệ thuật.

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ là trường hợp đặc biệt khiến người ta băn khoăn không hiểu sao một phụ nữ tài giỏi, ngoại hình nóng bỏng như thế lại chưa gặp được chân ái của đời mình. Rất lâu về trước, Lý Nhã Kỳ từng có mối quan hệ kéo dài 9 năm. Tưởng chừng họ sẽ kết hôn sau nhiều năm gắn bó nhưng cựu Đại sứ Du lịch tuyên bố chia tay vì đối phương đã tìm được tình yêu với người phụ nữ khác.

Sau đó, Lý Nhã Kỳ cho biết cô rụt rè và không dám đánh cược cuộc đời mình với tình yêu. Nhiều bạn bè đồng trang lứa đã có đôi có cặp nhưng cô vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân ở tuổi 40. Phần vì bận rộn công việc, phần lại sợ người mình quen sẽ gặp áp lực nên cô không dám mở lòng với ai.