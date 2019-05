Cả xã hội lên án nạn ấu dâm nhưng lại tung hô việc để cô bé 13 tuổi đóng cảnh nóng trần trụi

Phim Vợ ba (Người vợ ba) kể về cô bé Mây chừng 14 tuổi bị gả về làm vợ thứ 3 cho một người đàn ông trung tuổi giàu có. Cô trải qua những mốc quan trọng của người phụ nữ như đêm tân hôn, làm tình, mang bầu, sinh con.

Phim không tập trung vào cuộc chiến giữa những người vợ mà nhấn mạnh vào những ẩn ức về mặt tình dục của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, khi mà tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề, khi mà phụ nữ có nghĩa vụ phải phục tùng người đàn ông trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Phim cũng đề cập tới cảm xúc khó gọi tên với của Mây với người vợ hai của chồng.

Vợ ba nhận được nhiều giải thưởng trong các liên hoan quốc tế. Khi có buổi công chiếu tại TP.HCM, phim cũng nhận được những phản hồi tích cực về mặt nội dung. Tuy nhiên, đã có nhiều tranh luận xảy ra khi đạo diễn mời một cô bé 13 tuổi vào vai Mây.

Nữ diễn viên chính trong phim là Trà My. Vào thời điểm quay phim Vợ ba, tức là 2 năm trước, Trà My mới có 13 tuổi. Cô bé tự mình thực hiện tất cả những cảnh quay, kể cả những cảnh gợi cảm trên phim. Đạo diễn, ê-kíp làm phim, mẹ Trà My lẫn chính cô bé đều thể hiện sự hài lòng với vai diễn.

Video: Trailer phim "Vợ ba"

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, tới thời điểm này, Vợ ba vẫn chưa ra rạp. Thế nhưng, bộ phim đã trở thành đề tài nóng trên truyền thông. Điều đặc biệt là gần như tất cả những thông tin này đều khai thác theo khía cạnh một cô bé 13 tuổi đóng cảnh nóng.

Thậm chí, thông tin này, khán giả trong nước đều biết rõ ngay khi bộ phim mới chỉ được công chiếu tại một số các liên hoan phim quốc tế. Những cảnh quay vốn bị nhà kiểm duyệt trong nước cắt, không hề xuất hiện trên màn ảnh khi có buổi công chiếu đầu tiên tại TP.HCM cũng bị đề cập trong các bài viết, ví dụ như nụ hôn giữa nhân vật do cô gái 13 tuổi đảm nhận và một người phụ nữ khác, cảnh để lộ ngực trần của cô bé.

Cảnh trong phim "Vợ ba" được cho là bị cắt khi công chiếu tại Việt Nam.

Vậy những thông tin này xuất phát từ đâu, nếu không phải từ phía ê-kíp làm phim. Và rằng, công chúng có quyền nghi ngờ những người lớn đứng đằng sau cố tình vin vào những cảnh nóng, để công chúng tò mò hơn, cùng rủ nhau đi xem phim.

Và dù, chỉ với mục đích muốn giới thiệu tới càng nhiều người một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm mà họ thực hiện với rất nhiều tâm huyết, thì cách làm ấy, liệu có thực sự nên được ủng hộ?

Trước tiên, phải khẳng định rằng luật pháp Việt Nam không có quy định về việc diễn viên bao nhiêu tuổi mới được đảm nhận những dạng vai như thế này. Trên thế giới, cũng có rất nhiều bộ phim mà diễn viên còn rất nhỏ khi phải thực hiện những cảnh quay gợi cảm.

Tuy nhiên, việc đạo diễn chọn một cô gái 13 tuổi để vào vai một nhân vật có độ tuổi tương tự như trong nội dung phim, thể hiện những mốc quan trọng của người phụ nữ như làm tình, mang thai, sinh nở đang gây tranh cãi dữ dội.

Trên thế giới, những diễn viên trưởng thành, chuyên nghiệp, đôi khi còn bị nhầm lẫn giữa phim và đời. Đã không có ít trường hợp, diễn viên không thoát ra khỏi cảm xúc của bộ phim. Có người bị ám ảnh bởi những cảnh quay trong phim phải đi điều trị tâm lý, cũng có người nảy sinh tình cảm với bạn diễn, dù họ đã có bạn trai, hoặc bạn gái ngoài đời, dù họ biết, hành động của mình là sai.

Tới thời điểm này, cả Trà My lẫn mẹ cô bé đều khẳng định, cô không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những cảnh quay trong phim Vợ ba. Những người lớn cũng nói, họ đã bảo vệ cô bé bằng những thiết bị đặc biệt trong các cảnh quay gợi cảm, họ luôn luôn có mặt trong trường quay, theo dõi mọi cảnh cô bé thực hiện nhưng cái họ kiểm soát được chỉ là hành động phía bên ngoài.

Họ không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra trong đầu một cô bé 13 tuổi, đang ở cái ngưỡng tò mò mọi thứ về thế giới xung quanh, đang háo hức khám phá những điều mới lạ, đang bắt đầu nảy sinh những cảm xúc đầu đời.

Có những cảm xúc vốn dĩ sẽ ngủ yên trong mỗi người, hoặc có thể chưa tới thời điểm để xuất hiện nhưng có thể bị trỗi dậy khi bị khơi gợi. Và không phải, đứa trẻ nào cũng chọn cách chia sẻ tất cả mọi suy nghĩ của mình với người lớn. Và có khi, muốn chia sẻ cũng không được vì chính các em cũng chưa hiểu được những cảm xúc phức tạp trong con người mình.

Cảnh thân mật giữa hai người vợ bị cắt khi công chiếu tại Việt Nam.

Mẹ của nữ diễn viên Trà My chia sẻ với phóng viên VTC News: "Tâm lý bé thoải mái, chỉ nghĩ mình đang đóng phim thôi và thay vì những cảnh bình thường, sẽ có cảnh giường chiếu. Nói chung, Trà My rất vô tư nên mọi thứ diễn ra bình thường, tự nhiên".

Với chia sẻ này, rất nhiều khán giả giật mình. Đã có bao nhiêu cô gái bị dụ dỗ theo kiểu này "đóng phim", "thay vì cảnh bình thường thì trên giường chiếu thôi"?

Rồi đạo diễn phim cho biết, chị hướng dẫn cho cô bé thực hiện từ những hành động cho tới biểu cảm trong gương mặt trên gương mặt trong những cảnh quay gợi cảm. Tức là, cô bé có lẽ cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của bộ phim, ý nghĩa của những cảnh quay nhưng cô vẫn tự nguyện làm theo khi được yêu cầu. Sau đó, cô bé được cả ê-kíp làm phim lẫn khán giả tung hô.

Cái bẫy ngọt ngào đó có khi nào khiến cô bé ít phải băn khoăn khi nhận những phim tiếp theo có cảnh nóng. Liệu cô có suy nghĩ nhiều trước những phim có cảnh nóng nhưng cô chưa hiểu hết và vẫn nhận lời đóng? Và có ai chắc rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật về sau, cô bé chỉ gặp những đạo diễn tử tế. Nếu gặp phải một kẻ xấu, hậu quả sẽ như thế nào?

Có những diễn viên trưởng thành, đôi khi không đủ dũng cảm để từ chối những cám dỗ chết người khi hoạt động nghệ thuật. Có không ít người buộc phải đổi tình lấy vai diễn. Có không ít người nhắm mắt thực hiện những cảnh nóng, dù đôi khi lường trước được hậu quả của chúng.

Vậy, với một cô bé 13 tuổi liệu đã có đủ nhận thức để hiểu rõ ý nghĩa của những hành động mà cô bé đang được trải qua. Nguy hiểm hơn, khi những hành động ấy cô thực hiện dưới sự cho phép và sự hướng dẫn của người lớn. Ai dám chắc rằng, sự việc sẽ trôi đi và mãi mãi về sau, cô bé không bị ảnh hưởng bởi những hành động khi thực hiện lúc 13 tuổi?

Một cảnh nóng trong "Người vợ ba"

Không những thế, đến chính mẹ cô bé cũng thừa nhận: "90% cảnh quay đã mang đến một bộ phim nghệ thuật còn 10% còn lại là do kịch bản như vậy mình phải đóng thôi để có thể tạo ra được một bộ phim như vậy". Nghề nào cũng cần có sự đánh đổi, hy sinh nhưng bắt một cô bé 13 tuổi hy sinh như thế này, có phải chăng là quá sớm?

Giữa lúc cả xã hội chúng ta đang lên án bởi nạn ấu dâm. Chúng ta quyết lôi bằng được những kẻ thực hiện hành vi bỉ ổi này ra pháp luật. Và khi chưa có khung hình phạt thích đáng dành cho những kẻ phạm tội này, chúng ta thực hiện bằng sự tẩy chay, lên án mạnh mẽ.

Vậy nhưng khi để cô gái 13 tuổi tham gia một bộ phim có cảnh nóng với những người trưởng thành, thậm chí có người đáng tuổi bố mẹ, chúng ta lại tung hô. Thậm chí, theo như chia sẻ của mẹ bé, bé còn được "bạn bè ở trường thán phục".

Chúng ta không lên án cô bé 13 tuổi này. Thậm chí, chúng ta thán phục khả năng diễn xuất của em, sự hy sinh của em trong quá trình quay phim vất vả. Thế nhưng, chúng ta không đồng tình với những người lớn mời em tham gia vào một bộ phim và phải tự mình thực hiện những cảnh nóng. Nếu chúng ta đồng tình hoặc tung hô, có lẽ chúng ta đang đi ngược lại với những cố gắng của xã hội để bài trừ nạn ấu dâm.

Đạo diễn lên tiếng, không quan tâm mọi người nói gì khi để cô bé 13 tuổi đóng cảnh nóng trong 'Vợ ba' Trước ý kiến rằng việc mời cô bé 13 tuổi đóng cảnh nóng, để ngực trần trong phim "Vợ ba" là phản cảm, đạo diễn nói: "Tôi không quan tâm mọi người nói gì".

Mai Mai