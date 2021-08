Cá voi lưng gù chết thảm, đàn cá mập rủ nhau tới rỉa xác

(VTC News) -

Các nhà sinh học biển tại Massachusetts bắt gặp xác một con cá voi lưng gù non khi đang trên đường di chuyển tới Khu vực Bảo tồn biển Quốc gia Stellwagen Bank, phía đông Boston (Mỹ).

Điều họ ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của đàn cá mập. Chúng đang tranh thủ rỉa xác con cá voi xấu số.

"8 con cá mập trắng lớn hoặc nhiều hơn tìm thấy cái xác và đang rỉa nó thành từng mảnh nhỏ", David Wiley, một nhà sinh thái học tại Stellwagen Bank cho hay, mô tả cảnh tượng này là "không thể tưởng tượng được".

Video: Đàn cá mập lao rới rỉa xác cá voi lưng gù

Ngoài lũ cá mập, nghìn con chim biển đói mồi cũng sà xuống để rỉa xác.

Cá voi lưng gù có thể phát triển tới kích thước ngang với một chiếc xe buýt khi trưởng thành. Chúng phân bổ khắp nơi trên thế giới và thường xuyên xuất hiện tại các vùng biển ở vĩ độ cao.

Tuy nhiên, chính các khu vực tập trung nhiều tàu đánh cá như Stellwagen Bank lại là mối đe dọa chính đối với cá voi lưng gù.

Các nhà sinh vật học xác định con cá voi lưng gù xấu số có thể là con non 1 tuổi của con cá voi mẹ được định dạng là Venom. Do xác của con cá voi bị gặm nhấm nghiêm trọng, họ không thể xác định được tác nhân gây ra cái chết của nó. Nhưng nhóm các nhà sinh vật học cho rằng nhiều khả năng con cá voi chết do tương tác với con người.

Các nhà nghiên cứu nhân cơ hội này gắn thẻ cho 5 con cá mập đang chăm chăm rỉa xác. Điều này cho phép họ theo dõi chuyển động và hành vi của những kẻ săn mồi bí ẩn khi chúng di chuyển xung quanh khu vực.