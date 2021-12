Ca tử vong do COVID-19 còn cao, TP.HCM mở chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ  

(VTC News) -

Theo Sở Y tế TP.HCM, những ngày qua số ca tử vong do COVID-19 ở thành phố vẫn còn cao, qua phân tích các trường hợp tử vong cho thấy, phần lớn tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm vaccine, chưa được sử dụng thuốc kháng virus trước đó.

Việc kịp thời điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do COVID-19 là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó, TP.HCM mở “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong do COVID-19.

Giai đoạn đầu của chiến dịch bắt đầu từ 7/12 - 31/12, sau đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong năm 2022.

Ảnh minh họa.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, TP Thủ Đức và ngành y tế khẩn trương huy động nguồn lực để triển khai 6 hoạt động, cụ thể:

Cập nhật danh sách và quản lý sức khỏe người dân thuộc nhóm nguy cơ: Tổ chức khảo sát và lập danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm: người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, để dự trù số lượng test nhanh.

Triển khai xét nghiệm tầm soát phát hiện F0 đối với người thuộc nhóm nguy cơ: Thực hiện test đối với những người thuộc nhóm nguy cơ theo danh sách trên địa bàn. Khuyến khích thành viên các hộ gia đình làm xét nghiệm nhanh cho người thuộc nhóm nguy cơ.

Người thuộc nhóm nguy cơ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên 2 lần, cách nhau 3 ngày nếu lần 1 âm tính.

Tăng cường truyền thông: Tuyên truyền đối với các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, hướng dẫn những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không bị lây nhiễm COVID-19…

Đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19: Đảm bảo không bỏ sót đối với những người thuộc nhóm nguy cơ. Đối với người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, thuyết phục và nhanh chóng hướng dẫn đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vaccine COVID-19 an toàn.

Trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ không thể di chuyển tới điểm tiêm thì tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm vaccine tại nhà.

Chăm sóc và điều trị người F0 thuộc nhóm nguy cơ: cấp phát ngay thuốc kháng virus (gói thuốc C) và gói thuốc A, B cho người F0.

Chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ: Thành phố sẽ tư vấn và thăm hỏi sức khỏe từ xa, nếu phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ chuyển nặng, thông báo ngay cơ sở y tế để kịp thời sơ cấp cứu tại nhà và chuyển viện.

Sở Y tế TP.HCM phối hợp Sở TT&TT triển khai tổng đài 1022 để tư vấn và hướng dẫn cho người F0 thuộc nhóm nguy cơ khi cần hỗ trợ.