Ca sĩ Tùng Dương: 'Tôi may mắn vì được là bạn của nhạc sĩ Phó Đức Phương'

Trưa 19/9, nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời sau một thời gian điều trị căn bệnh ung thư tụy. Sự ra đi đột ngột của ông khiến đồng nghiệp và công chúng rất bàng hoàng. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 3/2020. Trong suốt thời gian điều trị bệnh, ông luôn giữ sự lạc quan, thậm chí khi nằm trong viện, ông vẫn nhiệt tình hướng dẫn ca sĩ Mỹ Linh hát lại ca khúc Trên đỉnh Phù Vân.

Khi hay tin nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi, ca sĩ Tùng Dương - người gắn bó với ông không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống - đã có những chia sẻ với VTC News.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời ở tuổi 76.

Mặc dù đã tự trấn an mình rằng, sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, không chừa một ai cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn và mất mát khi một nhạc sĩ tài hoa, một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam không còn nữa.

Tôi không phải là người đầu tiên hát nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Trước tôi, đã có rất nhiều đàn anh, đàn chị thể hiện thành công các sáng tác của ông nhưng tôi cảm thấy may mắn vì kiếp này vẫn được gặp ông, được trở thành một người bạn non tuổi của ông. Tôi là một trong những nghệ sĩ được đến nhà ông, tập luyện cùng ông và được ông nắn chỉnh cho từng nốt nhạc. Tôi cũng may mắn khi được thể hiện tác phẩm, có thể coi là cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của ông mang tên Văn Giang - Một khúc sông Hồng. Đây là bài hát về mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên. Khi hát ca khúc, tôi cảm nhận được nỗi niềm đau đáu về quê hương luôn thường trực trong ông.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương ôm Tùng Dương sau đêm nhạc "Bộ tứ Sông Hồng".

Tôi đã thực hiện đêm nhạc Bộ tứ Sông Hồng với đầy đủ 4 nhạc sĩ: Trần Tiến - Dương Thụ - Phó Đức Phương - Nguyễn Cường. Sau khi đêm nhạc kết thúc, nhạc sĩ Phó Đức Phương bước lên sân khấu, ôm chầm lấy tôi và hạnh phúc chia sẻ: "Cậu hát hay thì ai cũng biết rồi, không ngờ cậu biên tập chương trình hay quá. Khi nào tớ làm đêm nhạc, nhớ biên tập cho tớ".

Và một năm sau đó, tôi giữ vai trò biên tập trong đêm nhạc Khúc hát phiêu ly của ông. Tôi rất tự tin với vai trò này vì tôi thuộc tất cả những tác phẩm của ông. Tôi biết phải giao bài hát này cho người nghệ sĩ nào có thể tạo nên có đột phá và trở thành điểm nhấn trong chương trình.

Tùng Dương có nhiều cơ hội làm việc cùng nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Tôi nghĩ rằng mình may mắn khi trong con đường âm nhạc, gặp được nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ông giống như người cha, tiếp thêm sức mạnh, năng lượng cho tôi, không chỉ trong con đường ca hát mà trong cả cuộc sống. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất đặc biệt và thiêng liêng. Nó không chỉ giống như tình thân của những người trong gia đình mà còn có sự trân trọng, ngưỡng mộ tài năng của nhau.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương thường có cách xưng hô cậu - tớ không chỉ với những người đồng trang lứa, mà còn ngay cả với những nghệ sĩ trẻ. Ông đã gạt bỏ cái tôi của một người nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ gạo cội, đặt mình ngang hàng với những người nghệ sĩ trẻ. Đó là điều rất đáng yêu ở ông. Và có lẽ bất cứ ai khi làm việc với ông, đều không quên được điều này.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương rất khắt khe trong âm nhạc. Ông luôn đòi hỏi người nghệ sĩ phải hát rút ruột, rút gan, dồn hết tâm huyết cho ca khúc mình thể hiện. Ông luôn dành cho người nghệ sĩ hát những sáng tác của ông sự trân trọng, tự do, thoải mái sáng tạo và thăng hoa. Nếu có chỗ nào chưa ưng ý, ông sẽ góp ý ngay chứ không giữ thái độ nhợt nhạt với bất cứ ai.

Video: Tùng Dương hát "Mênh mang một khúc sông Hồng"

Khi nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời, có người hỏi tôi đánh giá thế nào về âm nhạc của ông. Làm sao tôi có đủ khả năng và dám làm điều đó? Tôi chỉ biết, ông là người yêu say đắm quê hương đất nước. Ông tạo nên một trường phái âm nhạc riêng, ở đó chất dân gian ngấm vào từng giai điệu, từng lời ca. Khi hát hay nghe những sáng tác của ông, mọi người đều cảm nhận được niềm tự hào và có mong muốn điều gì đó cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.