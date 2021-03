Ca sĩ Như Quỳnh: Tôi uống thuốc ngủ nhiều nên ảnh hưởng tới thanh quản

(VTC News) -

Là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng chuyên dòng nhạc bolero, Như Quỳnh chinh phục nhiều thế hệ khán giả bằng giọng ca truyền cảm. Chị ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những tác phẩm như: Người tình mùa đông, Duyên phận, Vùng lá me bay, Chuyện hoa sim....

Ít ai biết rằng, Như Quỳnh mắc chứng bệnh mất ngủ suốt 20 năm qua. Nữ ca sĩ chia sẻ, do phải thường xuyên uống thuốc ngủ nên thanh quản của chị bị ảnh hưởng. Do đó, có một số lần chị gặp vấn đề khi hát live. Ngoài ra, mỗi lần bị stresss, tụt canxi, giọng ca Người tình mùa đông lại bị co giật, động kinh, phải sử dụng thuốc.

Nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Dù có chút vấn đề với sức khỏe, Như Quỳnh vẫn đem giọng hát của mình phục vụ khán giả. Vào ngày 28/3 sắp tới tại sân khấu Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Như Quỳnh sẽ hội ngộ Mạnh Quỳnh – Phi Nhung trong đêm nhạc Chuyện ba người. Đây là đêm nhạc lớn đầu tiên của chị tại Hà Nội kể từ khi về Việt Nam dịp Tết Tân Sửu vừa qua, tái ngộ khán giả Thủ đô sau 2 năm.

Chuyện ba người là dự án đặc biệt, trong đó bộ ba giọng ca vàng bolero gồm Mạnh Quỳnh - Phi Nhung - Như Quỳnh đem đến cho khán giả một đêm nhạc mạng đậm hơi thở bolero với những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc này như: Trộm nhìn nhau, Ai lên xứ hoa đào, Nối lại tình xưa, Linh hồn tượng đá, Đường về ngoại ô, Căn nhà màu tím…

Đặc biệt, các phần song ca, tam ca của họ sẽ được làm mới với những bản phối hoàn toàn khác, mang đậm hơi thở đương đại nhưng vẫn sẽ đầy chất tình và giữ nguyên được nét nhạc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ.

Trong đêm nhạc sẽ có nhiều phần trình diễn lần đầu ra mắt như: Hoạt cảnh Kỷ niệm nào buồn (gồm các bài Kỷ niệm nào buồn, Phượng buồn, Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi/Như Quỳnh – Mạnh Quỳnh), Căn nhà màu tím (Mạnh Quỳnh – Phi Nhung), liên khúc Lại nhớ người yêu - Ước mộng đôi ta (Mạnh Quỳnh - Phi Nhung), Nơ̂́i lại tình xưa (Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh).

Ba giọng ca vàng bolero cùng trình diễn 2 tiết mục đặc biệt là Chuyện ba người và Liên khúc Nhẫn cưới.

Bên cạnh các hoạt cảnh công phu, là nhân vật chính của đêm nhạc, Như Quỳnh cũng sẽ trình diễn lại hit Duyên phận (Thái Thịnh). Chị cũng một lần nữa hát liên khúc Chuyện hoa sim – Những đồi hoa sim, những bài hát từng làm nên tuổi Như Quỳnh khi mới sang hải ngoại.

Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung.

Chuyện ba người sẽ là sân khấu có nhiều thể nghiệm mới dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn nổi tiếng Đinh Anh Dũng. Cách đây khoảng 25 năm, ông từng làm nhiều show cùng 3 giọng ca vàng bolero tại hải ngoại, nhưng đây là lần đầu ông có dịp kết hợp với họ tại Việt Nam.

Nữ ca sĩ Phi Nhung.

Ca sĩ Phi Nhung háo hức khi được hội ngộ Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh trên sân khấu Hà Nội: “Ở hải ngoại, ba chị em hát chung nhiều nhưng ở Việt Nam thì chưa. Tôi không ngờ mình được hát ở một sân khấu lớn và nhận được sự ủng hộ của đạo diễn Đinh Anh Dũng sau mùa COVID-19. Tôi vừa vui mừng vừa hồi hộp và mong mang những điều mới mẻ hơn đến với khán giả”.