Ca sĩ Hàn Quốc Kim Doma qua đời ở tuổi 28

Video: Giọng ca ngọt ngào của Kim Doma

Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc sáng 22/3, ca sĩ Kim Doma của nhóm nhạc Indie DOMA đã mất, hưởng dương 28 tuổi. Thông qua tài khoản Instagram cá nhân, thành viên Geonu của DOMA đã chia sẻ tin buồn này đến với người hâm mộ. Dưới đây là bài viết đầy đủ:

"Xin chào các bạn, tôi là Geonu của DOMA đây ạ. Hôm qua, do tình hình dịch bệnh hiện tại, vì vậy tôi chỉ liên hệ với một vài người thân thiết xung quanh về vụ việc.

Vào ngày 19/3, Kim Doma (Kim Soo Ah) đã qua đời. Tôi nghĩ lễ tang sẽ được tổ chức vào thứ Hai tại Jeonju. Tôi sẽ chia sẻ các chi tiết khi tôi được thông báo.

Địa điểm và lịch trình tổ chức tang lễ vẫn chưa được quyết định. Tôi cũng muốn tin tức nhanh chóng được xác nhận, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải chờ đợi. Tôi sẽ chia sẻ nó ngay sau khi tôi được cung cấp thêm thông tin".

Chỉ 5 ngày trước, Doma chia sẻ một video trên tài khoản Instagram cá nhân cho thấy ban nhạc đang chuẩn bị cho album mới của họ. Hiện tại vẫn chưa biết rõ về nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ.

Doma ra mắt vào tháng 8 năm 2015 bằng cách phát hành EP Doma 0.5. Năm 2017, album thông thường đầu tiên I Go to the Island Without Reason được phát hành. Album này đã được đề cử cho Giải thưởng Âm nhạc nổi tiếng năm 2018 cho Giải Album và Bài hát dân gian.

Doma có khả năng viết và sáng tác tuyệt vời, đã làm an lòng nhiều người bằng giọng hát trong trẻo nhưng mơ màng. Đặc biệt, bộ phim truyền hình School Nurse Ahn Eun Young của Netflix đã gây ấn tượng mạnh với công chúng qua ca khúc Whistle.