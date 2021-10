Cả nước thêm 4.150 ca COVID-19

(VTC News) -

Trong 4.150 ca nhiễm mới có 3 ca nhập cảnh và 4.147 ca ghi nhận trong nước (giảm 209 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.986 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh là TP.HCM (1.730), Bình Dương (840), Đồng Nai (589), An Giang (186), Tây Ninh (84), Long An (84), Kiên Giang (83), Tiền Giang (56), Khánh Hòa (51), Đồng Tháp (45), Đắk Lắk (36), Cà Mau (36), Bình Thuận (32), Cần Thơ (30), Hậu Giang (30), Hà Nam (24), Quảng Trị (22), Bạc Liêu (22), Trà Vinh (21), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Đắk Nông (14), Quảng Bình (13), Quảng Ngãi (13), Gia Lai (13), Ninh Thuận (11), Vĩnh Long (10), Bến Tre (10), Kon Tum (9), Thanh Hóa (5), Hà Tĩnh (4), Quảng Nam (4), Nam Định (4), Yên Bái (3), Hà Nội (3), Bình Phước (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bắc Ninh (1), Vĩnh Phúc (1), Phú Thọ (1), Bắc Giang (1).

Số liệu thống kê của Bộ Y tế.

Như vậy, sau 24 giờ, TP.HCM giảm 230 ca, Trà Vinh giảm 31, Bình Thuận giảm 28, Đồng Nai tăng 55, Tây Ninh tăng 43, Hậu Giang tăng 30. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 5.147 ca/ngày. Ngày 7/10, cả nước có 1.402 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 826.837 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.399 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4) đến nay, Việt Nam ghi nhận 822.238 ca COVID-19, trong đó 753.309 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 6/10, cả nước có 1.086.638 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm tại nước ta hiện đang là 49.254.925 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 36.448.527 liều, tiêm mũi 2 là 12.806.398 liều.