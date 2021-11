Cả nước có 9 tỉnh thành dạy học trực tiếp

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các địa phương đang tổ chức dạy học trực tiếp gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Giang. Các tỉnh, thành còn lại đang kết hợp giữa dạy trực tuyến và trực tiếp, dạy qua truyền hình.

Để học sinh được trở lại trường học tập an toàn theo từng cấp độ dịch, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương thực hiện mạnh mẽ hơn nữa chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Những địa bàn thuộc cấp độ dịch 1 và 2, địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, kể cả trẻ mầm non được đi học trực tiếp. Khi học sinh quay trở lại trường học thì phải làm thế nào để đảm bảo an toàn nhất cho các em. Trẻ đến trường phải được an toàn và được hỗ trợ để thích ứng môi trường học tập mới sau nhiều tháng dài dạy học trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý học sinh.