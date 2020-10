Cá nóc phình thân tự vệ, lươn chết ngạt trong đau đớn

Huấn luyện viên lặn biển Tim Mayer và gia đình đang dạo bộ trên bãi biển ở đảo Titikaveka, Thái Bình Dương thì bắt gặp xác con lươn trôi dạt vào bờ. Trong mồm con vật vẫn còn nguyên con cá nóc.

"Lũ trẻ thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng rất ngạc nhiên khi cả hai con vật đều đã chết trong trận chiến", Tim cho hay.

Con lươn chết ngạt vì nuốt phải con mồi quá khổ. (Ảnh: Daily Mail)

Anh quyết định liên hệ với nhà sinh vật học Kirby Morejohn để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Kirby cho rằng con lươn có thể đã cố gắng nuốt con cá nóc. Nhưng khi con lươn đưa con mồi vào miệng, con cá nóc bất ngờ phình to phần thân để tự vệ.

Trong khi hầu hết các loài cá thở bằng cách sử dụng mang phía sau đầu, lươn biển hút nước qua miệng, giống như cách con người hít thở không khí.

Kirby kết luận khi bị con cá nóc chặn ngang họng, con lươn biển đã chết ngạt.

"Không thể tin được là kiểu tương tác này lại tồn tại. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Một trong những lý do khiến lươn biển trở nên đáng sợ là do phần miệng há to đầy răng của chúng. Nhưng đó là cách chúng thở. Khi con lươn làm thịt con mồi, con cá nóc phồng lên. Con lươn sẽ không thể hút nước và chết vì ngạt thở", ông này phân tích.