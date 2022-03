Ca nô chìm khiến 17 người chết: Vì sao gió giật cấp 6 vẫn cấp phép tàu chạy?

(VTC News) -

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa ngày 26/2 trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam khiến 17 người chết.

Chiếc ca nô chìm hôm 26/2 khiến 17 người thiệt mạng.

Theo nội dung báo cáo, từ ngày 23 đến 26/2, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát 8 tin thời tiết nguy hiểm trên biển theo đúng quy định (lúc 4h và 16h).

Trong nội dung các bản tin đều có dự báo, cảnh báo gió mạnh trên biển, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai theo đúng quy định. Các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển đã chuyển đầy đủ, kịp thời đến Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam và một số cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, bản tin số 42/TTTB-ĐKTTVQN phát lúc 4h ngày 26/2 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Dự báo thời tiết vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ tới: Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, sau gió giảm dần. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; sóng biển cao: 1,5-2,5m; tình trạng biển: Biển động; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Nam, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

Với tình hình thời tiết trên, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vẫn quyết định cấp phép cho tàu vận tải hành khách tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm chạy, trong đó có ca nô QNa 1152 (phương tiện chìm khiến 17 người chết hồi đầu giờ chiều 26/2).

Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam - trả lời tại buổi họp báo hôm 1/3.

Lý giải việc đồng ý cho ca nô chạy hôm xảy ra vụ chìm tàu thảm khốc, Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam - khẳng định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam có căn cứ vào dự báo thời tiết trước khi quyết định cấp phép cho ca nô chạy.

Theo Đại tá Nam, căn cứ vào dự báo thời tiết ngày 25-26/2, vùng biển Hội An có gió Đông Bắc với cường độ 2-3m/s. "Với cường độ này thì gió nhẹ, không ảnh hưởng đến tàu thuyền trên biển", ông Nam nói.