Ca nô chìm khiến 17 người chết và mất tích: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi

(VTC News) -

Liên quan đến vụ ca nô chở 39 người chìm trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích, sáng 28/2, ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - xác nhận lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân.

Thi thể cháu N.M.A. được tìm thấy trong ca nô. (Ảnh: B.P)

Theo ông Sỹ, nạn nhân vừa được tìm thấy hồi khuya 27/2 là cháu N.M.A. (nữ, 3 tuổi). "Trong đêm, khi thủy triều xuống, nhiều người tập trung tìm kiếm bên trong chiếc ca nô bị chìm thì phát hiện thấy cháu A. Thi thể bé gái ở bên trong hộp kỹ thuật của ca nô", ông Sỹ nói và thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 16 nạn nhân trong vụ lật ca nô đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26/2, ca nô du lịch mang số hiệu QNa 1152 của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) chở 39 người gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên, xuất bến Cù Lao Chàm để vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại 1 hải lý, ca nô bị sóng lớn đánh chìm. Vụ chìm tàu khiến 17 người chết và mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay song song với công tác tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công an TP Hội An khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, tiến hành lấy lời khai những người liên quan, làm việc với công ty Phương Đông về các nội dung liên quan, trục vớt ca nô bị chìm, khám nghiệm xác định tình trạng kỹ thuật...