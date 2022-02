Ca nô chìm khiến 17 người chết và mất tích: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Liên quan đến vụ ca nô chở 39 người chìm ở vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, khiến 15 người thiệt mạng, 2 người mất tích, Công an Quảng Nam đã và đang tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng công an, ca nô du lịch mang số hiệu QNa 1152 của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) chở 39 người gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên, xuất bến Cù Lao Chàm từ 14h để vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại 1 hải lý, ca nô bị sóng lớn đánh chìm.

Hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Đối với ca nô, phương tiện này được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19/01/2023, trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyền trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện lái phương tiện.

Ca nô mang số hiệu QNa 1152 bị sóng lớn đánh chìm. (Ảnh: Đ.T)

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay song song với công tác tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công an TP Hội An khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, tiến hành lấy lời khai những người liên quan, làm việc với công ty Phương Đông về các nội dung liên quan, trục vớt ca nô bị chìm, khám nghiệm xác định tình trạng kỹ thuật...