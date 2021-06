Cả nhà hành hung, đập tài sản hàng xóm: Giám đốc Cty điện ở Thanh Hóa nói gì?

Ngày 5/6, tin từ UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an thị xã Nghi Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc chị H.T.V. (ngụ phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh) bị cả nhà ông Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (Công ty điện Thanh Hải) hành hung, đập phá tài sản.

Công an thị xã Nghi Sơn cùng VKSND cùng cấp đang ghi nhận hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với Báo Người Lao Động về sự việc trên, ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty điện Thanh Hải, thừa nhận sự việc các con ông có kéo sang nhà chị H.Y.V. (cạnh nhà ông Dũng) chửi bới sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

Theo ông Dũng, nguyên nhân xuất phát từ việc mất điện những ngày qua và chị V. có đăng thông tin lên Facebook và những người bình luận không hay. "Cô V. sau đó có chỉ đích danh nguyên nhân mất điện do tôi (vì ông Dũng làm Giám đốc Công ty điện Thanh Hải - PV) nên các con tôi có bức xúc sang nói chuyện thì dẫn tới xô xát. Tôi cũng đã có can ngăn các con nhưng không được, cái sai này tôi xin nhận lỗi", ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết công an đã tới nhà làm việc với ông và ông cũng đã cung cấp thông tin đầy đủ. "Người cầm dao sang nhà là con tôi, người đạp vỡ kính nhà chị V. cũng là 2 con gái của tôi. Con tôi nó cầm dao sang là do cô V. có cầm gậy nên nó mới bức xúc về lấy dao. Việc xô xát là có, nhưng nguyên nhân do người ta như vậy (đăng thông tin lên Facebook) dẫn tới các con tôi bức xúc quá mới làm thế", ông Dũng nói.

Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải

Về việc cầm gậy, chị H.T.V. cho biết do bị anh Hoàng Văn D. (con trai ông Dũng) sang nhà chỉ trỏ dọa nạt, sau đó tát vào mặt chị nên chị mới bức xúc cầm gậy mục đích chỉ để tự vệ. Chị V. cũng cho biết do mất điện liên tục những ngày nắng nóng vừa qua nên chị có lên Facebook kêu ca. Sau đó, chị bị các con ông Dũng vào bình luận xúc phạm, còn dọa nạt chị trên Facebook. Đến chiều ngày 1/6, khi chị đang ngồi bán hàng thì cả nhà ông Dũng kéo sang hành hung chị.

Ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, cho biết giữa gia đình ông Hoàng Văn Dũng và chị V. là anh em họ hàng rất gần. Ông Dũng là anh trai bố chị V. Còn nguyên nhân sâu xa dẫn tới mâu thuẫn thì ông Phương không rõ.

Khoảng 16h20 ngày 1/6, khi chị H.T.V. đang ngồi bán hàng trong nhà thì bất ngờ bị Hoàng Thị D., Hoàng Thị Th., Hoàng Văn D. kéo sang chửi bới, có lời lẽ xúc phạm chị. Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (bố của 3 người trên), cũng kéo sang nhà chị V. chửi bới.

Lúc này, chị V. có lời qua tiếng lại với những người trên thì bất ngờ bị Hoàng Văn D. tát vào mặt, ông Dũng cùng chị D., chị Th. cũng xông vào hành hung chị V. Chị V. cũng vào nhà cầm gậy ra. Mặc dù lúc đó có nhiều người can ngăn, thế nhưng gia đình ông Dũng vẫn rất hung hăng, chị D. còn chạy về nhà cầm một con dao xông vào đòi chém chị V.

Cũng theo chị V., dù có nhiều người can ngăn nhưng 2 con gái ông Dũng là Hoàng Thị D. và Hoàng Thị Th. vẫn rất hung hăng, tiếp tục xông vào nhà chị V. dùng chân đạp vỡ cửa kính của gia đình, có những lời lẽ thách thức. Do đạp vỡ cửa kính nên chị D. bị kính cắt vào chân, chảy nhiều máu.

Tất cả sự việc đều được camera an ninh ghi lại.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp điều tra, làm rõ.